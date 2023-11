Actualizado 08/11/2023

Barcelona se afianza como capital de la creatividad con la acogida del ADCE Festival; el encuentro más destacado de la industria de la publicidad y el diseño europeo, que reunirá a creativos de todo el mundo entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre.

Barcelona vuelve a posicionarse como ciudad de la creatividad acogiendo uno de los grandes eventos del sector. Centenares de destacados creativos de todo el mundo se reunirán en el Festival ADCE 2023, organizado por el Art Directors Club of Europe, del 30 de noviembre al 1 de diciembre en la sede Disseny Hub Barcelona.

Bajo el lema “Agentes del Cambio”, el festival contará con conferencias, workshops y eventos liderados por destacadas figuras del sector y centrados en afrontar los desafíos de la industria con nuevas soluciones creativas. En cada una de las ediciones se buscan y premian nuevas ideas e innovaciones que tengan la capacidad de inspirar y remodelar el futuro del sector y de la sociedad.

«¿Somos agentes del cambio o agentes del caos?», se preguntaba el director creativo, cofundador de MediaMonks y comisario del festival, Wesley ter Haar.

«Los creativos pueden ser criticados por ser agentes del caos, pero este año, el festival celebrará su papel como agentes del cambio; tanto dentro de la industria como de otros espacios, logrando incluso persuadir y controlar al caos para generar cambios en el trabajo, la industria y más allá» Wesley ter Haar.

El Art Directors Club of Europe (ADCE) es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1990 y formada por 21 asociaciones y clubs de diseñadores gráficos y creativos publicitarios de 20 países europeos. Este año, por primera vez, el ADCE se incorpora a la red internacionalThe One Club for Creativity, con sede en Nueva York, para promover la creatividad europea más allá del continente, convirtiendo el acontecimiento en un evento global.

adce awards

Durante el festival también se anunciarán a los ganadores de la 32ª edición de los ADCE Awards – Best of European Design and Advertising, los premios más importantes del diseño y la publicidad de toda Europa; abiertos exclusivamente a obras que ya han ganado los concursos nacionales más prestigiosos de la industria creativa europea.

En anteriores ediciones han sido premiados destacadas campañas comerciales, sociales, culturales, reivindicativas y políticas a manos de organizaciones, instituciones y conocidas marcas. Entre ellas, la campaña Christmas Traffic Lights de Audi, que convirtió las luces de navidad en “Semáforos navideños” para ayudar a los conductores y concienciar sobre el elevado número de accidentes en estas fechas. El proyecto del Museo Nacional Thyssen, Migrant Artist Thyssen, que explora las vidas que diferentes artistas emprendieron lejos de sus países de origen. La campaña sostenible de la Fundación BBK, Bihar, Elegir el Mañana, en la que escultura instalada en la Ría de Bilbao se hundía o flotaba, dependiendo del aumento del agua, para concienciar sobre el futuro de las próximas generaciones.

La Casa de Anne Frank se sumaba a los ganadores con un proyecto de realidad aumentada (AR), The Bookcase for Tolerance, para concienciar sobre el aumento de jóvenes que sufren discriminación en la época moderna. La iniciativa Fight sexim with sexim, llenó Alemania de vallas publicitarias para firmar una petición contra el sexismo, con tanto éxito que finalmente el gobierno la incluyó en su acuerdo de coalición. También la icónica campaña de Cruzcampo,Lola Flores, con mucho acento, donde “resucitan” a Lola con IA para simbolizar el acento como un concepto que trasciende la lingüística. Destacan, además, proyectos de diseño y packaging como el del Celler de Can Roca, Normal Restaurant Signage, o el rebranding de las conocidas galletas italianas Balsen. Estas, entre otras muchas campañas, son algunos de los mejores ejemplos publicitarios y creativos de ediciones anteriores.

Iniciativa, Fight sexim with sexim

Los ADCE Awards no premian solo la creatividad, sino que también celebran una publicidad con un propósito, una visión y una misión. Los proyectos tienen en común su impacto social, cultural, político y reivindicativo. Un recordatorio de cómo el mundo creativo tiene la capacidad de transformar e inspirar positivamente nuestra conciencia.