Desde las pinturas rupestres hasta el diseño gráfico actual, la comunicación escrita ha tenido siempre un mismo propósito: dar forma visible a un mensaje para que alguien lo entienda, lo sienta, lo recuerde o actúe.

En un inicio el diseño gráfico nace con la finalidad de comunicar. No de decorar. No de “hacer bonito”. Sino de transmitir con intención.

Se trata de dar forma visible a un mensaje para que alguien lo entienda, lo sienta, lo recuerde o actúe.

Comunicar no es solo informar. Es también emocionar, organizar, provocar, facilitar, guiar, activar, persuadir… Y ahí es donde entra el diseño gráfico como herramienta estratégica y cultural.

En el contexto del branding, esta intención toma una dimensión clave en la que el diseño trata de construir significado y generar conexión. Nace para comunicar con propósito, no para adornar. Y en la creación de marca, esto significa transmitir una esencia, una promesa, una identidad.

Diseño que impacta

Con el tiempo y como no podía ser de otra forma, han aparecido movimientos que utilizan el diseño y la comunicación visual de una manera totalmente distinta a la habitual, nacidos en parte a causa de un exceso de uso del minimalismo, formas geométricas simples, tipografías sencillas, etc.

En estos movimientos comunicar de manera comprensible no era lo prioritario; Lo prioritario era impactar, expresar, transmitir… Incluso si eso significaba un sobreestímulo visual. Algunos de estos movimientos son muy conocidos, como el kitsch, el camp, el trash.

Estos, y otros muchos estilos, tuvieron su auge y su momento de “moda” en el que se quería utilizar una estética recargada para todo. En el mundo del branding, el brutalismo, la animación (motions), la utilización de formas geométricas —perfectas o deformadas— tuvo su auge. Y es cierto que genera un primer impacto muy fuerte. Pero esto es como todo: si todas las empresas comunican generando impacto, nadie impacta, porque no se diferencian.

Además, cuantas más opciones o estímulos mostramos, más tiempo tarda el cerebro en comprender lo que está viendo, por lo que no siempre cumple con la funcionalidad más básica del diseño, que es comunicar.

Ahora bien, esto no es una oda al minimalismo, porque un diseño invisible no es necesariamente blanco, ni silencioso, ni escueto.

No va de reducir por reducir, va de no interferir, de estar tan bien pensado que el usuario no se tropieza. De que la forma se disuelva en la función. De que nada sobre… pero tampoco falte.

De la “limpieza” al “ruido”

No es ningún secreto que hemos vivido una tendencia al minimalismo y la limpieza visual que se ha visto en logotipos —empresas con logotipos caligráficos que se transforman con una tipografía sans-serif geométrica— a espacios en blanco y nude. Pero de ahí ya ha llovido, y, como reacción a la homogeneidad del minimalismo, hemos pasado al motion, los colores neón (muy Gen Z) y las tipografías de alto impacto en grandes tamaños. Grandes statements.

Sin embargo, una buena identidad visual no “te explota en la cara”. O, mejor dicho, no siempre te explota en la cara, ya que en ocasiones sí es estratégico y necesario que explote.

Una buena identidad te hace sentir que todo está donde debería estar. Y eso… es profundamente emocional.

¿Qué es diseño invisible?

El diseño invisible es aquel que, sin llamar la atención sobre sí mismo, facilita la interacción, guía al usuario y transmite mensajes de manera clara y efectiva. No se trata de ausencia de diseño, ni de minimalismo. Mientras que el minimalismo se enfoca en la reducción estética, el diseño invisible prioriza la funcionalidad y la experiencia del usuario. Un diseño puede ser visualmente rico y aún así ser invisible si no interfiere con la usabilidad y la comprensión.

Por ejemplo, Google Maps tiene muchísima información a primer golpe de vista —sería prácticamente imposible lo contrario con la cantidad de información que debe tener—, pero la orientación en su interfaz es sencilla e intuitiva. Aunque nunca lo hayas utilizado, sabes a dónde tienes que ir para encontrar lo que buscas.

Buscar la limpieza y la simplicidad visual siempre, no solo sería poco diferenciador y repetitivo, sino que además en muchos casos sería inaplicable, como en los mapas de metro o en las aplicaciones que muestran un mapa de la ciudad.

O en los libros. ¿Te imaginas que todas las portadas de libro fuesen blancas con texto negro encima? ¡Cualquiera se pondría a buscar un libro! Lo bonito de las portadas es que representen una parte de la historia que cuentan, o del enfoque del autor / editorial. Es decir, que sean reconocibles y comunicativas.

Diseñando con el enfoque en el negocio

No escribimos este artículo para rendir culto a una estética ni para enterrar otra.

Las modas están, han estado y seguirán estando.

Pero cuando hablamos de diseño aplicado a marca, y sobre todo a negocio, no es la moda la que debería decidir.

Porque una marca no se construye con estilo. Se construye con sentido.

Cuando hablamos en términos de negocio las decisiones deben tomarse desde una base estratégica —el diferencial de la marca, los objetivos a corto y medio plazo, la situación del sector, reputación, arquitectura interna, y un montón de factores más —.

Y ese sentido nace del contexto real:

¿Qué necesita comunicar la marca ahora?

¿A quién necesita llegar y en qué estado emocional?

¿Cómo diferenciarnos en un entorno donde todo compite por atención?

¿Qué queremos que las personas sientan al interactuar con nuestra marca?

¿Cuál es nuestro posicionamiento?

Ninguna tendencia estética puede responder a estas preguntas por sí sola. Un diseño invisible —pensado, coherente, funcional— puede ser más potente que uno espectacular cuando es coherente con la estrategia de marca.

El diseño invisible es una decisión inteligente. No busca llamar la atención, sino cumplir un propósito. Es atemporal porque no se somete a las modas. Y es poderoso porque responde a objetivos reales: de negocio, de marca, de proyecto.

Por eso no es fácil. No se trata solo de técnica o estilo, sino de entender profundamente el contexto y tomar decisiones que tengan sentido y funcionen para el contexto que se afronta.

Justamente por eso es una de las cosas más difíciles de conseguir.

¿Tú qué piensas? ¿Alguna vez has visto el diseño como un activo más estratégico?