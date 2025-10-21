La primera edición, desarrollada en Caracas con el apoyo de Dove Venezuela, reunió a jóvenes profesionales de la comunicación en memoria de la reconocida creativa.

Caracas, octubre de 2025 — El Círculo de Creativas Venezuela, en colaboración con Dove Venezuela, celebró en Caracas la primera edición del programa “Alquimistas: Luisana Franceschi, nuevas líderes creativas”, una iniciativa que buscó reconocer y formar a nuevas voces femeninas en la industria publicitaria venezolana.

El proyecto, desarrollado entre el 11 y el 15 de octubre, reunió a 21 participantes seleccionadas mediante entrevista y les ofreció un espacio de formación práctica sobre liderazgo, gestión de equipos, comunicación y creatividad aplicada al ámbito profesional. La inscripción fue gratuita y el proceso de selección se realizó de forma abierta y online.

El programa se estructuró en cuatro jornadas de seis horas cada una, con ponencias a cargo de siete profesionales destacadas del sector, denominadas “madrinas”: Sandra Urdaneta, Sara Castaño, Jeniffer Aray, Ibelise Álvarez, Isbelt Venegas, Lorena Anduenza y Brila Martínez. Durante las sesiones, se abordaron temas relacionados con la dirección creativa, la toma de decisiones, la innovación en campañas y la evolución del papel de la mujer en la industria publicitaria del país.

El encuentro concluyó con una sesión final en la que las participantes presentaron una exposición personal de 15 minutos bajo el tema “Real Beauty”, una propuesta de Dove que invita a reflexionar sobre la representación de la belleza y la autenticidad en la comunicación comercial.

Un homenaje a una figura clave de la publicidad venezolana

La iniciativa lleva el nombre de Luisana Franceschi, creativa y líder de la industria publicitaria venezolana, fallecida en agosto de este año. Franceschi fue una de las ocho fundadoras originales del proyecto Alquimistas y una figura influyente en la formación de talento joven en el país.

“Luisana Franceschi es y será siempre una profesional irremplazable, una referencia por su compromiso y su visión de la comunicación”, señaló Brila Martínez, fundadora del Círculo de Creativas Venezuela. En reconocimiento a su trayectoria, el programa adoptó su nombre con el objetivo de mantener vivo su legado entre las nuevas generaciones de publicistas.

Con esta primera edición, el Círculo de Creativas Venezuela busca consolidar Alquimistas como un programa anual orientado a la profesionalización y visibilidad de las mujeres en la publicidad, reforzando la memoria de quienes marcaron un camino dentro del sector y abriendo nuevas oportunidades de desarrollo para las generaciones emergentes.