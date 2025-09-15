En un ecosistema saturado de fotograf\u00edas de stock donde lo abundante rara vez coincide con lo aut\u00e9ntico, ha nacido una propuesta que busca cambiar las reglas del juego. Se llama Stills y no pretende ser un repositorio infinito de im\u00e1genes, sino un lugar de encuentro con la fotograf\u00eda cuidadosamente seleccionada, con licencias claras y pensada para proyectos creativos de alto nivel. Detr\u00e1s de Stills est\u00e1 la misma empresa que revolucion\u00f3 el licenciamiento audiovisual con Filmsupply y Musicbed, dos plataformas de referencia en la industria del cine y la publicidad. Con su lanzamiento en agosto de 2023, Stills se convirti\u00f3 en la quinta marca del grupo FM y r\u00e1pidamente atrajo la atenci\u00f3n de directores de arte, dise\u00f1adores y agencias que buscan algo distinto a lo que ofrecen gigantes como Shutterstock o Getty. Una biblioteca curada como si fuera una galer\u00eda Lejos de los cat\u00e1logos interminables y la est\u00e9tica homog\u00e9nea de otros bancos, Stills apuesta por la curadur\u00eda extrema. Sus im\u00e1genes no son aleatorias ni gen\u00e9ricas: responden a tendencias visuales actuales y a la necesidad de transmitir autenticidad. La plataforma trabaja con fot\u00f3grafos seleccionados, lo que garantiza un cat\u00e1logo reducido pero con un nivel de calidad visual que se acerca m\u00e1s a una galer\u00eda que a un banco de stock convencional. Uno de los grandes atractivos es que todas las fotograf\u00edas cuentan con derechos pre-liberados, listas para ser usadas sin tr\u00e1mites adicionales. Esta simplicidad convierte a Stills en una herramienta especialmente \u00fatil en proyectos con plazos ajustados, donde el tiempo suele ser tan valioso como la propia creatividad. Una experiencia pensada para creativos El propio dise\u00f1o de la plataforma refleja esta filosof\u00eda: interfaz minimalista, navegaci\u00f3n clara y ausencia del ruido visual habitual en los cat\u00e1logos masivos. No hay marcas de agua invasivas, las tarifas se plantean de manera transparente y existen herramientas colaborativas para equipos que trabajan a distancia. Adem\u00e1s, Stills mantiene un car\u00e1cter selectivo en la incorporaci\u00f3n de fot\u00f3grafos, lo que refuerza la sensaci\u00f3n de exclusividad. Tal como se\u00f1alaba un usuario en foros especializados, \u201cno es un lugar para cualquiera que suba im\u00e1genes: aqu\u00ed el proceso de entrada es exigente, y eso se nota en el resultado\u201d. Un nuevo lujo para dise\u00f1adores Stills no pretende competir en volumen ni en precio con las plataformas tradicionales. Su apuesta es otra: ofrecer fotograf\u00edas que aporten valor real, que no resten sino que sumen a la narrativa de un proyecto. En un momento en el que la creatividad convive con herramientas de inteligencia artificial capaces de generar im\u00e1genes en segundos, esta plataforma reivindica la fuerza de la fotograf\u00eda como obra humana, cargada de matices y autenticidad. M\u00e1s que un banco de im\u00e1genes, Stills se presenta como una invitaci\u00f3n: tomarse en serio lo visual. En un mundo saturado de ruido, su propuesta es sencilla pero radical: devolverle a la fotograf\u00eda de stock la calma, la elegancia y la relevancia que merece.+INFO: STILLS