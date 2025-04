La Asociación de Estudiantes Mexicanos de Harvard (HUMAS) inaugura el próximo 7 de abril la exhibición Images of México. A glimpse into Mexico’s past and present, una muestra inédita que reúne 35 carteles creados por estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. La iniciativa, que busca visibilizar realidades históricamente marginalizadas, marca un hito en la colaboración entre universidades mexicanas y la comunidad académica de Harvard.

La exhibición “Images of México” busca visibilizar temáticas tradicionalmente marginalizadas a través del diseño y las artes visuales. ¿Cómo fue el proceso de selección de los temas y de los carteles expuestos? ¿Hubo algún criterio específico para definir qué problemáticas abordar y cómo representarlas visualmente?

La convocatoria para participar en Images of México fue dirigida únicamente a tres universidades mexicanas: UDLAP, IBERO Puebla y UAM Azcapotzalco. Bajo el tema central Diversidad y Memoria Histórica, se animó a los estudiantes a explorar y expandir las formas en las que imaginamos y representamos nuestra comunidad nacional. “Motivamos a los estudiantes a seleccionar un evento, población o territorio que consideraran fundamental dentro de la historia de México y que haya sido invisibilizado o distorsionado a través del tiempo”, explica Sitalin Sánchez, miembro de HUMAS y co-curadora de la exposición.

Los criterios de selección priorizaron la claridad comunicativa, la relevancia de la temática y el uso de un lenguaje visual que evitara estereotipos. “Buscamos carteles que pudieran transmitir con claridad una problemática o evento significativo, accesibles tanto para un público mexicano como internacional”, añade. Los carteles seleccionados se agruparon en tres ejes temáticos: identidades raciales, étnicas y culturales; violencia y migración; y cuerpo y territorio.

El trabajo fue acompañado por docentes que guiaron el desarrollo conceptual y visual de las piezas. Finalmente, Michelle Segura y Sitalin Sánchez ejercieron como curadoras principales para dar cohesión narrativa a la muestra.

Esta es la primera colaboración de este tipo entre HUMAS y universidades mexicanas en el ámbito del diseño. ¿Qué impacto esperan que tenga esta iniciativa tanto en la comunidad de Harvard como en el público en general? ¿Tienen planes para que este tipo de colaboraciones continúe en el futuro?

“Images of México partió de una intención clara: ampliar y enriquecer la conversación sobre México más allá de los enfoques tradicionales”, afirma Sánchez. Desde HUMAS, la meta ha sido ofrecer nuevas miradas sobre el país, más allá de los discursos habituales centrados en política o economía. “Queremos abrir espacios también para las artes, los movimientos sociales, las minorías y las comunidades históricamente ignoradas. Creemos que este proyecto contribuirá al ecosistema de Harvard al traer múltiples perspectivas sobre México al campus.”

Además de su impacto local, la iniciativa ha consolidado un puente entre Harvard y la comunidad académica mexicana. “La calidez, profesionalismo y disposición de los profesores Arturo Córdova, Adriana Dávila y David Guerrero fue lo que hizo posible esta colaboración sin precedentes”, destaca.

De cara al futuro, HUMAS planea que la muestra viaje a México durante el otoño, con exposiciones en los campus de las tres universidades participantes. Al mismo tiempo, algunos profesores de Harvard han manifestado su interés en incorporar la exhibición como material pedagógico para sus cursos sobre Latinoamérica. También se está desarrollando un catálogo y archivo que documente los carteles y permita sistematizar la experiencia para futuras ediciones.

“Esta exhibición demuestra que el diseño gráfico no solo es una herramienta estética, sino un medio poderoso para el diálogo, la memoria y la transformación social”, concluye Sánchez. La muestra es, sin duda, un paso firme hacia una representación más amplia y crítica de lo que significa ser México hoy, dentro y fuera de sus fronteras.