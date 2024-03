Actualizado 06/03/2024

Hace una década, tres alumnas iniciaron su andadura académica en el Grado en Diseño Multimedia y Gráfico de ESNE, hoy día transformada en UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología.

Este lapso no solo ha sido testigo de su desarrollo y evolución profesional, sino que también ha cultivado una amistad excepcional que ha sabido trascender fronteras. Forjadas con entusiasmo en las aulas y talleres de diseño de este centro educativo, estas estudiantes no solo se distinguieron por su sobresaliente talento, sino también por un vínculo profundo que ha superado todo tipo de retos, evidenciando cómo la colaboración y el apoyo mutuo constituyen pilares esenciales para alcanzar la excelencia en el campo del diseño.

Hoy en día, sus carreras profesionales han tomado distintas direcciones. Cristina Giménez, desde las bulliciosas avenidas de Nueva York, ha canalizado su creatividad hacia el branding en una prestigiosa agencia creativa, donde cada proyecto es un lienzo para su innovación. María Albillos, por su parte, ha trazado un recorrido excepcional que abarca tanto el diseño de productos digitales y de marcas como la docencia en UDIT, enriqueciendo su trayectoria profesional con iniciativas emprendedoras en el ámbito de la papelería y las acuarelas. Marina Álvarez, desde Londres y como diseñadora gráfica senior en Openbank, ha mostrado una versatilidad asombrosa, manejando con destreza desde el diseño impreso hasta las estrategias de contenidos digitales.

Iniciemos desde el comienzo. Este relato, enraizado en los vínculos de compañerismo y la dedicación académica, nace en los pasillos de ESNE (actualmente conocida como UDIT). Aquí, la creatividad y la innovación no son meramente asignaturas, sino el pulso cotidiano. En este entorno, Cristina, María y Marina no solo establecieron los cimientos de su futuro profesional, sino que también desarrollaron una amistad que se transformó en su más firme red de apoyo. Su historia es un viaje por la evolución de sus trayectorias profesionales, evidenciando el efecto transformador de UDIT y cómo la amistad puede ser la base del éxito en el sector.



Multidisciplinariedad y vanguardia: claves diferenciadoras de la formación en UDIT

Desde el inicio de nuestra conversación, la formación multidisciplinar en UDIT emerge como un diferenciador clave en las narrativas de éxito profesional. Desde diferentes perspectivas, las tres subrayan cómo la amplitud de conocimientos y habilidades adquiridas les ha conferido una notable ventaja competitiva, siendo capaces de abordar retos desde múltiples ángulos y manejar una amplia gama de herramientas y técnicas.

María resalta la visión holística impartida por UDIT, describiendo cómo el programa sembró “una mini semilla en todas las disciplinas”, lo que les permitió no solo exhibir un perfil excepcionalmente multidisciplinar sino también a destacar significativamente en sus primeras experiencias profesionales. Su capacidad para manejar herramientas y conceptos desconocidos para sus compañeros de profesión se señala como un factor diferencial en su rápida integración y ascenso profesional.

Por su parte, Cristina enfatiza la flexibilidad que esta formación les brindó, otorgándoles la libertad de mantenerse en roles más generalistas o especializarse según sus intereses y las demandas del mercado. Este enfoque, según indica, es invaluable para los profesionales en etapas tempranas de su carrera que están explorando caminos para su desarrollo.

Marina, además, destaca cómo la exposición a tecnologías avanzadas y a asignaturas artísticas ha enriquecido su capacidad técnica, así como su sensibilidad estética. Esto le ha permitido enfrentar desafíos profesionales con una base sólida y una perspectiva integral de 360 grados.

Cada uno de estos testimonios de éxito evidencian lo crucial que es una educación que va más allá de los límites tradicionales, proporcionando a los profesionales un conjunto variado y adaptable de herramientas que realmente satisfacen las demandas de un mercado laboral que está siempre cambiando.



De la teoría a la práctica

La experiencia directa con la práctica profesional a través de proyectos reales proporciona a los alumnos una comprensión profunda de los desafíos y dinámicas del mercado, facilitando su entrada al mundo profesional. Los talleres y seminarios ofrecen una ventana a las tendencias actuales y emergentes, permitiéndoles experimentar con herramientas y metodologías innovadoras e interactuar con expertos y profesionales del sector. En UDIT, estos aspectos constituyen un eje central de su formación, algo que las antiguas alumnas resaltan como determinantes en su preparación para la realidad laboral.

Las tres reconocen que participar en diversos proyectos durante sus años de formación marcó significativamente su trayectoria profesional. El diseño de un calendario para una asociación de personas con discapacidad les proporcionó una experiencia enriquecedora, mostrando la relevancia de aplicar sus conocimientos en contextos reales y la necesidad de contar con una amplia variedad de perfiles profesionales para abordar proyectos complejos. Esta colaboración entre especialidades, que incluye desde el diseño gráfico hasta la comunicación y la fotografía, demuestra cómo el trabajo conjunto mejora el resultado final. “Nos vimos asumiendo roles como directores de fotografía, lo cual amplió nuestra perspectiva sobre las habilidades que podríamos emplear en nuestra carrera. Esto nos hizo pensar que nuestro trabajo no se limita a una agencia, sino que existen otras posibilidades en el sector”, reflexionan, destacando cómo este proyecto les abrió los ojos a un espectro más amplio de oportunidades profesionales, más allá de los caminos convencionales.

Otra experiencia formativa destacada fue su participación en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el mayor evento de moda donde UDIT se distingue por ser la única universidad con desfile propio. Aquí, asumieron la responsabilidad de diseñar la parte visual de los desfiles. Este proyecto les ofreció la oportunidad de colaborar con estudiantes de diseño de moda de la universidad, trabajando juntos bajo una misma visión creativa. “En la Fashion Week, cada año se trabaja bajo una premisa distinta que define todo el desfile. Nuestra tarea era generar la gráfica y la parte visual, mientras que los estudiantes de diseño de moda creaban los diseños bajo la misma visión”, explican María y Cristina.

Realizar la maquetación y el contenido de una revista, desarrollar una aplicación de viajes, así como crear tipografías en 3D con impresoras 3D y cortadoras láser son otros de los proyectos que rememoran entre ellas y en los que trabajaron durante sus años de formación.

Estos múltiples ejemplos resaltan cómo UDIT promueve un entorno creativo, preparando a los estudiantes para el mundo profesional a través de iniciativas reales y colaboración entre distintas disciplinas. “La experiencia de trabajar en proyectos como el calendario nos mostró lo creativo y sinérgico que puede ser el entorno, ofreciendo muchas oportunidades para aplicar nuestro aprendizaje en situaciones reales”, nos comentaba María. Además, añade que no solo les permitieron desarrollar habilidades técnicas, sino que también les dieron la confianza y la visión necesarias para enfrentar desafíos en su futuro profesional.



Las entrevistadas subrayan el valor de la interacción con docentes involucrados activamente en su campo profesional, una práctica que profundiza el aprendizaje al vincular directamente a los estudiantes con la realidad de su futura área laboral. María relata una experiencia reveladora: “experimentamos un cambio radical, desde lo teórico a lidiar con situaciones actuales, como un caso de derechos de autor de un cliente del profesor”, evidenciando cómo este enfoque práctico prepara para los desafíos reales. Por su parte, Cristina recalca la importancia de educadores que comparten experiencias vivenciales, señalando que “nos acerca a lo que será nuestro futuro profesional, mostrándonos el día a día, no solo lo idealizado”. Esta integración de conocimientos y vivencias no solo potencia habilidades técnicas y creativas, sino que también proporciona una perspectiva amplia y realista del entorno laboral que esperan.

La combinación de teoría, práctica y orientación profesional directa crea un ambiente de aprendizaje palpitante, equipando a los estudiantes con las habilidades, conocimientos y la mentalidad necesaria para innovar y liderar en sus campos elegidos.

La amistad como red de apoyo y crecimiento

La cercanía que mostraban las entrevistadas ilumina un punto que a veces se nos escapa: lo mucho que cuentan las amistades de la universidad. Estos lazos van más allá de las clases, enriqueciendo tanto la vida personal como la profesional. Ellas lo resumen perfectamente: “Nos ayudamos mutuamente en concursos, proyectos y prácticas. Ser amigas lo hizo todo más llevadero”, destacando cómo el apoyo entre compañeras transformó su experiencia universitaria en algo más ameno y fructífero.

“Nos calmamos en momentos de nervios y nos dimos confianza y apoyo”, recuerda Marina. Reconocen que este respaldo emocional fue fundamental para superar los momentos de estrés típicos del entorno académico y profesional.

La amistad que siguen compartiendo años después de graduarse muestra que lo que comenzó en la universidad va mucho más allá. Se sustentan en cada cambio laboral o decisión profesional, probando lo valioso que es tener amigos en quienes confiar para charlar sobre cualquier tema o pedir un consejo. Esta conexión duradera demuestra que las amistades universitarias pueden ser un gran respaldo en la vida, tanto personal como profesionalmente.

En UDIT, el ambiente está diseñado para fomentar la colaboración, la inspiración mutua, y el crecimiento conjunto. Gracias a las experiencias colaborativas y las sinergias entre distintos grados, se cultiva un entorno de soporte mutuo y cooperación. Este clima no solo enriquece a nivel personal, sino que también ofrece valiosas oportunidades para el desarrollo profesional de los estudiantes.



Consejos para futuros estudiantes de UDIT

Para aquellos que están considerando seguir sus pasos y estudiar el Grado en Diseño Multimedia y Gráfico, María, Cristina y Marina subrayan la importancia de sumergirse completamente en la experiencia universitaria. “Que aprovechen muchísimo todas las facilidades que ofrece la universidad, que se relacionen con gente de otras áreas como diseño de moda, programadores, etc. Todo enriquece en unos años de formación esenciales. Y por supuesto que empiecen a hacer prácticas y cojan experiencia profesional cuanto antes”, nos remarca Marina.



La verdadera valía de la formación en UDIT, como nos recuerdan las tres alumnas al concluir nuestra conversación, reside en el fomento de la independencia intelectual y el pensamiento crítico: el objetivo trasciende la mera acumulación de conocimiento; se trata, en cambio, de aprender a cuestionar, analizar y aplicarlo de manera significativa. “En UDIT, se nos desafía constantemente a explorar nuevas ideas, a considerar diferentes perspectivas y a desarrollar nuestras propias opiniones bien fundamentadas. Este entorno nos empodera para convertirnos en pensadores independientes, capaces de abordar los desafíos con creatividad y de resolver problemas de forma innovadora.”

La experiencia de Cristina, María y Marina en UDIT ilustra la importancia de un enfoque educativo que abraza la diversidad de disciplinas, fomenta la creatividad y pone énfasis en la experiencia directa. Su historia revela cómo la sinergia entre aprendizaje colaborativo y el respaldo de compañeros es clave para superar obstáculos y abrirse camino en el ámbito profesional.