Debido a las circunstancias sanitarias actuales, la decimoctava edición de Diálogos 2021 de la Escola d’Art Superior de Disseny de València (EASD) será en formato online del 2 al 5 de febrero.

Cartel de Diálogos 2021

Hoy, martes 2 de febrero, se inaugura la decimoctava edición de Diálogos 2021 de la Escola d’Art Superior de Disseny de València (EASD), en formato online. Del 2 al 5 de febrero, los encuentros de diseño contarán, como todos los años, con personalidades relevantes del mundo del diseño como Pepe Gimeno, Premio Nacional de Diseño 2020.

Todas las conferencias se podrán seguir en directo a través de la aplicación Zoom y del Facebook de la EASD València. A la finalización de cada conferencia se abrirá un turno de palabra que permitirá al alumnado y público asistente realizar preguntas a los ponentes. Las conferencias en lengua inglesa contarán con un servicio de traducción simultánea en la aplicación Zoom.

La comunicación de este año, como viene siendo habitual, ha corrido a cargo de un alumno egresado de la EASD València, especialidad de Diseño Gráfico, Adrián Doménech Navarro (@domenadn).

Entre los asistentes, se cuentan diferentes personalidades del mundo del diseño y de la creatividad como Ausiàs Pérez, Juanma Carrillo, Pau Roca, Cruz Novillo, Pepe Gimeno, Ire Lenes, Álvaro Domínguez, Gus Pérez, Cristina Aristoy, Oscar Guayabero, Lorna de Santos, Jorge Castañon, Orsola de Castro y Brigitte Borja.

PROGRAMACIÓN →

martes 2 de febrero

10:00 ausias pérez. tot

Artista multidisciplinar valenciano formado en la EASD València. Trabaja como diseñador gráfico, director creativo y consultor de marca. Ha realizado proyectos comerciales para marcas como Google, Nike, HBO, Volkswagen o Adidas. Sus trabajos más visibles son en el mundo de la música, trabajando en el artwork de artistas como Rosalía, Cookin Soul, El Guincho, Nathy Peluso o Bad Gyal. Actualmente es el director creativo del estudio TOT.

12:00 pau roca / juanma carrillo. mirar las canciones

Juanma Carrillo es director de cine, fotógrafo y creativo audiovisual. Su obra se mueve entre el cine de vanguardia y el videoarte, disciplina en la que ha sido premiado con obras como This Leak, Cuerpos Deshonrados o Nineteen Forty One. Sus cortos se programan en festivales internacionales, forma parte de jurados internacionales e imparte master class en universidades europeas. En el mundo del videoclip ha trabajado para grupos como La Bien Querida, La Casa Azul, Rush Week o La Habitación Roja.

Pau Roca es guitarrista de La Habitación Roja e integrante de Lost Tapes, Litoral y Diamont Dancer. También trabaja como productor musical y fotógrafo. Ha publicado más de 40 discos y un libro de fotografía que ha sido seleccionado como uno de los mejores proyectos del año en PhotoEspaña 2020.

17:00 cruz novillo. “el hombre que diseñó España”

Documental sobre la trayectoria del artista y diseñador español José María Cruz Novillo. Rediseño la imagen de una España en transformación a través de sus logotipos y carteles de películas. Es autor de los logotipos de Correos, Policía Nacional, Renfe, los billetes de pesetas de 1979 a 1985, Endesa, Repsol, La Cope, El Mundo y Antena 3 Radio, y los carteles de películas como El Sur, La escopeta nacional y Cría cuervos.

miércoles 3 de febrero

10:00 pepe gimeno. los 50 principales

Diseñador, tipógrafo y artista plástico. Premio Nacional de Diseño 2020. Ha trabajado todas las tipologías del diseño gráfico con las que ha obtenido múltiples premios, como el Typeface Design Award, del Type Directors Club de Nueva York. Desde 2002 desarrolla propuestas formales, utilizando materiales de desecho, que ha expuesto en el IVAM de Valencia, el TDC de Nueva York, el Instituto Cervantes de Chicago o el CCE de Miami.

12:00 ire lenes. el proceso creativo y desarrollo de proyectos

Fotógrafa documental. Ganadora de la beca PhotoEspaña 2017 y de premios como el PX3 Prix de la Photographie de París o el Premio Enrique Algarra de Fotografía 2019. Lenes encuentra en la fotografía, la herramienta para profundizar en diversos aspectos sociales. Desde 2016, centra su trabajo en la investigación sociológica de las minorías étnicas en los países bálticos.

16:00 álvaro dominguez. el new york times, un pato con gafas de sol y un calabacín entran en un bar: una conferencia sobre la profesionalidad y la libertad creativa



Ilustrador y diseñador gráfico. Ha colaborado con The New York Times, Apple, Showtime, Time Magazine, Pentagram, TED, The New Yorker, Penguin Random House y Wired, entre otros. Su trabajo ha sido reconocido por American illustration y The New York Times Most Notable Illustrations.

18:00 gus pérez. zoom in / zoom out

Gustavo Pérez es un diseñador industrial formado en México e Italia. Nacido en México y afincado actualmente en la Baja California donde, según sus propias palabras, “el diseño me ha perseguido hasta aquí”. Ha trabajado en Italia, España, Estados Unidos y México, donde ha desarrollado proyectos para Inditex, Metalarte, Ritz-Carlton, Porcelanosa y Google, entre otros. Desarrolla y lidera proyectos tanto de diseño de producto como de diseño de interiores.

jueves 4 de febrero

10:00 singularu. marca de joyas online

Cristina Aristoy, responsable de producto en Singularu, dirige un equipo de diseño encargado de industrializar los nuevos productos de la empresa. Ingeniera en Organización Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, ha cursado el Máster GIA (Gemological Institute of America) y estudios de Joyería Artística de la EASD València.

12:00 óscar guayabero. el diseño de medio a mediador. La situación actual del diseño y su papel en la sociedad, e hipótesis sobre escenarios post-covidien-19

Docente y asesor en comunicación y proyectos curatoriales. Trabaja en el entorno del diseño, arquitectura, comunicación, gestión cultural y el activismo social. Escribe artículos y libros especializados, comisaría exposiciones, imparte clases en el área de historia del diseño, la imagen y el ecodiseño de varias escuelas de Barcelona y crea plataformas de reflexión y/o difusión del diseño. También es colaborador de Gràffica.

16:00 lorna de santos. el camino imperfecto

Diseñadora de interiores y arquitecta. Su estudio está especializado en proyectos que buscan la esencia y la espacialidad a través del diseño. Se caracteriza por el uso de materias primas puras y un enfoque centrado en el usuario, basado en el contexto, tradición, sentidos, experiencia física del espacio, materiales y la luz. Busca la síntesis del concepto, función y belleza del espacio, en función de las necesidades de cada cliente.

18:00 jorge castañón. gestos, reparaciones y algunas emergencias

Referente de la joyería contemporánea argentina, funda y dirige desde 1990 el Taller La Nave. Ha impartido talleres y conferencias sobre joyería en Chile, España y Estados Unidos. Su trabajo ha sido expuesto en las Galerías Velvet da Vinci de San Francisco y Jewelers’ Werk de Whashington DC. Desde 2015, su obra forma parte de la colección permanente de la Danner-Rotunde, Pinakothek der Moderne de Munich.

viernes 5 de febrero

10:00 orsola de castro. why we need a fashion revolution

Diseñadora de moda pionera en upcycling, conferenciante, docente, líder de opinión en moda sostenible, fundadora y directora creativa de Fashion Revolution. Ha colaborado en colecciones para Jigsaw, Tesco, Speedo y Topshop. En 2013, junto a Carry Somers, funda Fashion Revolution, una campaña global mundial que lucha por conseguir una moda transparente y sostenible.

12:00 brigitte borja. strategic design foresight: long term perspective of design value

Investigadora francesa experta en gestión del diseño y valor del diseño, profesora en gestión del diseño y escritora. Pionera en gestión del diseño desde 1985. Actualmente, es directora y fundadora de Designence ™, donde dirige proyectos internacionales basados en el modelo de valor «Designence» ™ (valor del diseño en los negocios y habilidades de los diseñadores).

