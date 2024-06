En el competitivo mundo del branding, cada detalle cuenta, y el uso del color se ha convertido en una herramienta crucial para muchas marcas.

Heinz, una marca icónica de ketchup, ha demostrado recientemente cómo un simple color puede ser la base de toda una estrategia de negocio. Su campaña “The Label of Truth” no solo ha protegido a los consumidores del fraude, sino que también ha reforzado la afinidad y la confianza en la marca. Heinz utilizó el poder del color para asegurar la autenticidad de su producto y esta estrategia innovadora ha influido en la percepción de los consumidores y en la integridad de la marca.

El problema del fraude de ketchup

En muchos países algunos restaurantes pequeños rellenaban las botellas vacías de Heinz con ketchup de otras marcas, engañando a los consumidores que creían estar consumiendo el auténtico producto Heinz. Este “fraude de ketchup” no solo dañaba la reputación de Heinz, sino que también minaba la confianza de los consumidores en la marca. La necesidad de una solución efectiva y sencilla era evidente, y Heinz respondió de manera brillante.

Para combatir este problema, Heinz colaboró con la agencia creativa Somos 1984 en Chile para desarrollar la campaña “The Label of Truth”. La clave de esta campaña fue identificar el color exacto del ketchup Heinz utilizando el código Pantone. Este color se añadió como un borde en la etiqueta de las botellas de ketchup. La idea era simple pero ingeniosa: si el color del ketchup dentro de la botella no coincidía con el borde de la etiqueta, los consumidores sabrían que no era Heinz auténtico.

Además de la etiqueta con el código de color Pantone, Heinz lanzó un filtro en Instagram que permitía a los consumidores verificar la autenticidad del ketchup. Este filtro utilizaba la cámara del móvil para comparar el color del ketchup en la botella con el borde de la etiqueta. Si los colores no coincidían, el filtro alertaba a los usuarios de que estaban siendo engañados. Esta herramienta digital no solo facilitó la identificación del fraude, sino que también involucró a los consumidores en la protección de la integridad de la marca.

Reacción de los consumidores

La campaña fue un éxito rotundo entre los consumidores. La simplicidad y efectividad de la solución resonó con el público, generando más de 100.000 shares orgánicas y 800.000 likes en redes sociales. Los consumidores apreciaron la transparencia y el compromiso de Heinz con la calidad, lo que fortaleció la lealtad hacia la marca. La campaña no solo protegió a los consumidores del fraude, sino que también aumentó el uso de Heinz en restaurantes, con un aumento del 24% en la utilización del ketchup original.

Aunque la campaña se centró en empoderar a los consumidores, también tuvo un impacto significativo en los restaurantes. Muchos establecimientos que anteriormente rellenaban las botellas con ketchup de otras marcas se vieron presionados a utilizar el auténtico Heinz para evitar el escrutinio de los clientes. Aunque no hay datos específicos sobre la oposición de los restaurantes a la campaña, es evidente que “The Label of Truth” obligó a muchos a reconsiderar sus prácticas y a optar por la transparencia.

Importancia del color en el branding

El éxito de la campaña “The Label of Truth” subraya la importancia del color en el branding. El uso estratégico del color Pantone no solo ayudó a Heinz a proteger su producto, sino que también demostró cómo un elemento tan aparentemente simple puede tener un impacto profundo en la percepción de la marca. El color se convirtió en un símbolo de autenticidad y calidad, reforzando la posición de Heinz como líder en el mercado del ketchup.

La campaña “The Label of Truth” de Heinz es un ejemplo perfecto de cómo la innovación y la creatividad en el branding pueden proteger la integridad de una marca y fortalecer la confianza del consumidor. Al utilizar el poder del color, Heinz no solo combatió el fraude, sino que también reafirmó su compromiso con la calidad y la transparencia. Esta campaña ha demostrado que, en el mundo del branding, cada detalle cuenta y que el color puede ser mucho más que una simple elección estética; puede ser la base de una estrategia de éxito.