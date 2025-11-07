En tipograf\u00eda, bucear por el pasado no s\u00f3lo es sumamente esclarecedor, sino que resulta fundamental, ya que no se puede dise\u00f1ar tipograf\u00eda de manera solvente sin conocer su historia. Dialogar con quienes nos precedieron es dar forma al presente siguiendo un camino emprendido hace siglos; un camino que por supuesto da lugar a toda clase de especulaciones, experimentaciones y rupturas. Pero, sin duda, conversar con un dise\u00f1ador del pasado, ya sea reciente o lejano, e imaginar su obra con los ojos del presente es un ejercicio que suele arrojar frutos a veces muy suculentos.\u00a0 De este modo, \u00abDelusse\u00bb, lo nuevo de Sandrine Nugue, en colaboraci\u00f3n con Thomas Bouillet, para Commercial Type, es el resultado de una de estas especulaciones, una conversaci\u00f3n entre la dise\u00f1adora francesa y Fran\u00e7ois Ganeau y su \u00abVend\u00f4me\u00bb, un icono del dise\u00f1o tipogr\u00e1fico franc\u00e9s del siglo XX, dise\u00f1ada con la colaboraci\u00f3n de Roger Excoffon. Ganeau era escen\u00f3grafo y artista pl\u00e1stico y no ten\u00eda experiencia previa en dise\u00f1o tipogr\u00e1fico, de ah\u00ed que la participaci\u00f3n de Excoffon fuera mucho m\u00e1s que una mera colaboraci\u00f3n y en realidad fue \u00e9l quien m\u00e1s que probablemente diera coherencia y consistencia al proyecto. El objetivo inicial de \u00abVend\u00f4me\u00bb fue el de competir con la archiconocida \u00abGaramond\u00bb, sin embargo mientras \u00e9sta se convirti\u00f3 en una tipograf\u00eda eminentemente editorial, \u00abVend\u00f4me\u00bb, con su punto algo extravagante, acab\u00f3 abri\u00e9ndose hueco en la publicidad e incluso en se\u00f1al\u00e9tica. Por otro lado, la relaci\u00f3n de Nugue con Ganeau viene de lejos, ya que un proyecto suyo anterior lleva precisamente por nombre el apellido del dise\u00f1ador, \u00abGaneau\u00bb. \u00abDelusse\u00bb, por su parte, lleva el nombre de Marguerite Delusse, nombre de casada de Marguerite Vend\u00f4me, grabadora musical que desarroll\u00f3 su trabajo a lo largo del siglo XVIII. No es \u00abDelusse\u00bb un mera actualizaci\u00f3n de un modelo cl\u00e1sico, sino que el planteamiento el Nugue recrea una parad\u00f3jica atm\u00f3sfera en la que lo suave convive en armon\u00eda con una cierta afilada rigidez. Escarpadas angulaciones y sutiles curvas se combinan en una estructura s\u00f3lida, de marcada presencia. El punto de partida de Nugue, si es que se le puede llamar as\u00ed, es no empaparse demasiado del modelo para caer, aunque sea involuntariamente, en una mera imitaci\u00f3n. Ella prefiere la interiorizaci\u00f3n y la memoria. Sumado a ello, el conocimiento profundo del dise\u00f1o tipogr\u00e1fico y la \u00abmec\u00e1nica neuronal de la lectura\u00bb de Nugue la ha llevado a producir su primera tipograf\u00eda concebida espec\u00edficamente para texto, como si ella misma, para quien la legibilidad y la lecturabilidad son esenciales, hubiera sido consciente de que hasta ahora no hab\u00eda adquirido los conocimientos necesario para semejante empresa. Una buena prueba de las diferencias entre \u00abDelusse\u00bb y \u00abVend\u00f4me\u00bb reside en un hecho significativo: lo que en \u00abVend\u00f4me\u00bb es una it\u00e1lica, es decir, una romana inclinada, en \u00abDelusse\u00bb s\u00ed es una cursiva verdadera, aunque, como ella misma manifiesta, una cursiva romanizada. En fin, un trabajo de orfebrer\u00eda tipogr\u00e1fica, en el que conviven con absoluta naturalidad, una cierta experimentaci\u00f3n formal con la familiaridad de un m\u00e1s que solvente (y bello) instrumento de lectura.