Blanc! celebra su edición N.16 los días 24, 25 y 26 de Octubre de 2024. Una experiencia para diseñadores y diseñadoras a orillas del Mediterráneo (literal), en Vilanova i la Geltrú, Barcelona. Gail Anderson (NY), Thierry Brunfaut (Bruselas) o Espadaysantacruz (Madrid) entre las más de 20 conferencias y masterclasses de la edición 16 de Blanc!

Si los que nos dedicamos a esto del diseño gráfico no fuéramos un poco firkis, Blanc! no existiría. El evento, que cumple 15 años fue fundado por dos diseñadores gráficos con mucho tiempo libre (en aquel entonces, ahora ni de coña) para montar saraos. Blanc! tenía que ser el festival de diseño al que a ellos les gustaría asistir.

Una banda en vivo presentando los ponentes, ellos mismos dirigiendo el cotarro sin presentadores profesionales contando chistes preparados, Sorteos Locooos! donde cualquier cosa puede pasar, y un cariño extremo en la selección de los ponentes. Una energía que se contagia, y que nos hacen empezar en el nivel 10 con la apertura de cada una de las tres jornadas.

LCI-Barcelona, la escuela de diseño y artes visuales más internacional de Barcelona, vuelve a patrocinar el evento más punky del condado. Y junto a otras marcas como Impressus, I am Nuria o la propia Gràffica o Unión Papelera, aportarán su expertise para hacer que la experiencia de esta edición sea aún mejor que la de cualquier otra a la que hayas asistido.

No soy el único perro verde de la estepa

Implosionamos cuando vemos una Comic Sans en un documento corporativo, o un doble espacio en algún texto de alguna web, o un kerning que nos hace arder las pupilas. Criticamos cada restyling de marca que salga (aunque nos mole) y miramos a escondidas las webs y perfiles de otros diseñadores, para” pillar ideas”.

Tenemos más cosas en común de lo que nos imaginamos. Y pocas son las oportunidades de juntarnos con otros profesionales para compartir y discutir las cosas que realmente nos preocupan. Sobre todo si estamos todo el día en nuestra silla gamer llevando nuestro propio negocio: diseñando, presupuestando, facturando, atendiendo clientes y proveedores, y al mismo tiempo poner lavadoras y abrirle al mensajero de turno que ya nos tiene calados: “el del 6to 1era está siempre”



Blanc! es un espacio para desintoxicarnos del día a día. Tres merecidos días marcados en nuestra agenda y que bien merecidos nos lo tenemos.

Conferencias de diseño: una excusa para encontrarnos

Y para eso está Blanc!, para que nos veamos las caras, para que charlemos, para que aprendamos y compartamos cosas. Para poder acercarnos a profesionales que admiramos, tanto si son ponentes como si son asistentes. Tomarnos una birra, imaginar formas en las nubes y hablar de diseño, de lo cuesta levantar la persiana cada mañana, y de buscar enemigos comunes (Si, tú, Sr. Hacienda).

El programa de Blanc! / 24—26 Oct. 2024

Serán tres días, una temática por jornada, con conferencias y masterclasses sobre Branding, Innovación, Diseño Digital, Diseño Gráfico y Dirección de Arte. 25 conferencias y dos masterclasses, con ponentes que cubren todo el espectro del panorama profesional: desde el talento más emergente, hasta los profesionales con una gran trayectoria, que han dado nombre a nuestra profesión.

Día 1 / Branding y Estrategia de Marca.

El cartel lo encabeza Base Design, con la presencia de uno de sus fundadores, Thierry Brunfaut. La gente de Vicio nos explicará cómo diantres han posicionado una marca en tan solo dos años, con una identidad visual poco corriente en su categoría. La gente de Brandemia nos hará un estado de situación con novedades y tendencias que nos trae el sector del branding, y en la misma franja horaria Soluble, una agencia que nació dentro del ecosistema “startapero” y que entienden las marcas como un activo estratégico de negocio.

Los autodenominados Buchos (La agencia Achos y el estudio Murciano Buas), nos contarán de qué va la identidad de Blanc! de esta edición.

La masterclass estará a cargo de Astrid Altadill, Co-Founder & Head of Strategy de This is Odd, especialistas en estrategia de marca y contenidos.



Thierry Brunfaut / Base Design (Bruselas)

Día 2 / Innovación, Tecnología y Diseño Digital

Los madrileños Espadaysantacruz son uno de los estudios con más trayectoria y proyección a nivel internacional, especialistas en generar nuevas experiencias interactivas y visuales que son pura ciencia ficción. Mónica Rikić es especialista en programación creativa y electrónica, creando instalaciones robóticas y dispositivos artesanales. La gente de Mendesaltaren, empresa líder en diseño de producto, estrategia, data y tecnología aplicada a las marcas. blit. es un estudio creativo especialista en experiencias multisensoriales y narrativas inmersivas. La gente de The Clueless nos contará cómo nació Aitana, la primera modelo española de IA, y JM. Blay nos descubrirá su universo de diseño 3D, trabajando 100% para el mercado extranjero sin moverse de Valencia.

La masterclass estará a cargo de Mariana Hernandez, psicóloga especialista en estadística, investigación y tecnología, que abrirá el debate sobre cómo la Inteligencia Artificial afecta a la industria creativa, desde el modelo de negocio, la gestión de talento y el proceso de pensamiento creativo.



Nerea Goikoetxea y Juan Santa-Cruz (Madrid) / Co-Directores de espadaysantacruz studio

Dia 3 / Diseño Gráfico y Dirección de Arte

La jornada la cierra Gail Anderson, diseñadora, docente y escritora de Nueva York, presidenta de BFA Design y directora creativa en Visual Arts Press. Ex directora de arte en Rolling Stone, coautora de 15 libros, y premiada por AIGA y Cooper Hewitt. Su trabajo forma parte de la colección permanente de la Biblioteca del Congreso, del archivo Milton Glaser Design y el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana.

Lara Costafreda es Directora Creativa e ilustradora, y nos contará cómo desde nuestra profesión podemos apoyar causas y movimientos sociales. La gente de La Puta Suegra, y cómo la creatividad se puede aplicar a otros ámbitos como el diseño de eventos. Rubio y del Amo es uno de los estudios de Murcia que mejor ha sabido posicionarse y crecer desde el extrarradio estatal. Nuestros amigos de Domingo, un estudio de diseño de Barcelona que aman tanto lo que hacen, que le pusieron el nombre del día que más aprecian, y Rocío Egío, una ilustradora Levantina afincada en los Alpes Suizos, desde donde diseña, dibuja y mentorea a otros profesionales creativos de todo el mundo.



Gmail Anderson (NY)

Campus Blanc! y el Premio Crema

Campus Blanc! es la sección del festival donde tres alumnos y alumnas de carreras relacionadas al diseño y la creatividad, presentarán sus PFC delante de todo el público de Blanc! Las tres propuestas que formarán parte del programa de Blanc! serán seleccionadas durante la celebración de Brut!, en septiembre de 2024, en el Disseny Hub de Barcelona, donde 24 alumnos y alumnas de diseño competirán por estar entre los mejores tres proyectos.

Serán los propios asistentes al Blanc!, formados por profesionales del sector del diseño y la creatividad, quienes seleccionarán al Premio Crema 2024 (¡será divertido verlo!)

Amics del Blanc! 2024

“Amics del Blanc! es la sección del programa donde profesionales y estudios sacados de las propias butacas del festival nos cuentan sus proyectos, sus movidas y sus paranoias. Una representación del “diseño de a pie de calle”, que van a eventos como el Blanc! a desintoxicarse y pillar energías y motivación para el día a día.

Esta nueva edición del festival está formada por Bonita Estudio (Pamplona), Clara Xarrié Studio (Barcelona), Tom Roy (Reus), Crisis (Bilbao), Pixelarte (Valencia) y Off Course (Montgat).

Exposición a cargo de No Queda Tinte

Marina Salazar, artista, diseñadora, doctoranda y fundadora de No Queda Tinte, compagina su estudio y taller con la docencia.

Enamorada de la estética kitsch y de las figuritas de segunda mano, es una verdadera hackeadora de pongos, restauradora de piezas y transformadora de objetos que recupera

de tiendas de antigüedades.

Su provocativa obra ha sido expuesta en galerías como La Plataforma, Canal Gallery o Festival Misonny, y este año inaugurará una exposición en Blanc!, el miércoles 23 de octubre, en La Sala, Centro de Arte Contemporáneo de Vilanova i la Geltrú.

Espacios para la reflexión

Mola mucho todo lo que pasa en el Blanc!, pero a veces hace falta también un espacio para reflexionar sobre nuestras movidas. Sobre todo para las personas que trabajan en la soledad del freelancer.

Con frecuencia creemos que las cosas que nos pasan solo nos pasan a nosotros, y de repente te das cuenta que la cosa es peor de lo que te imaginabas: ¡les pasa a todos!

Así que en esta edición inauguramos nuevos espacios para la reflexión. No serán mesas redondas donde solo debaten los invitados, sino verdaderas reuniones de “diseñadores y diseñadoras anónimas”, donde todo el que quiera participar de forma activa, podrá unirse para soltar todas sus pajas mentales.

Al Blanc! se viene a aprender, a buscar motivación, inspiración y sobre todo, a desintoxicarnos de todas las paranoias que nos persiguen durante el año. Es un festival para frikis del diseño.

Entradas anticipadas con descuento

Hasta el 1 de octubre, podrás aprovechar un 40% de descuento por la compra anticipada del abono de tres días: 129,00€, después 199,00€. Sigue este enlace, te pillas la entrada y te olvidas. Nos vemos en el Blanc!

Blanc!

Festival de Diseño, Innovación y Creatividad.

24, 25 y 26 de Octubre de 2024

La Daurada, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)