Madrid lanza una acci\u00f3n de prevenci\u00f3n que pone el foco en la normalizaci\u00f3n del consumo y la baja percepci\u00f3n de riesgo entre j\u00f3venes. Madrid ha estrenado una nueva campa\u00f1a de sensibilizaci\u00f3n y prevenci\u00f3n de drogas que apuesta por un mensaje directo, sin rodeos y con un enfoque visual deliberadamente sobrio. La iniciativa, desarrollada por la agencia Darwin & Verne tras ganar el concurso p\u00fablico del Ayuntamiento, quiere mostrar aquello que muchas veces ve el entorno \u2014pero no la persona que consume\u2014: los efectos invisibles que se desencadenan mucho antes de que llegue el da\u00f1o irreversible. El punto de partida del proyecto es claro. En la Comunidad de Madrid persiste una percepci\u00f3n de riesgo sorprendentemente baja en sustancias como cannabis y coca\u00edna. Las cifras as\u00ed lo evidencian: el 17% de los j\u00f3venes reconoce consumo de cannabis y un 2,2% de coca\u00edna, con edades de inicio que se siguen adelantando \u201418 a\u00f1os en cannabis, 21 en coca\u00edna\u2014. Todo ello en un contexto donde la adicci\u00f3n contin\u00faa arrastrando un estigma que la relega a \u201cvicio\u201d, pese a estar definida como un trastorno mental con ra\u00edces neurobiol\u00f3gicas y ambientales. Un mensaje que interpela al consumidor sin paternalismos La campa\u00f1a articula su narrativa en torno a una frase abierta: \u201cLa droga te ___\u201d. A partir de aqu\u00ed, cada pieza completa el enunciado con verbos que funcionan como impacto y advertencia: \u201cte rompe\u201d, \u201cte a\u00edsla\u201d, \u201cte desordena\u201d, \u201cte divide\u201d, \u201cte asfixia\u201d, \u201cte encoge\u201d, \u201cte acorrala\u201d, \u201cte olvida\u201d, \u201cte enloquece\u201d y, finalmente, \u201cte mata\u201d. Un repertorio que busca conectar con dimensiones muy distintas de la vida cotidiana: el trabajo, las relaciones personales, la salud mental, la identidad o la soledad. Seg\u00fan explica el director creativo de la campa\u00f1a, Pablo Mendoza, la idea era contar los efectos de la droga \u201ccomo lo hace la propia droga: atacando directamente al consumidor\u201d. Una declaraci\u00f3n que sintetiza el tono informativo, directo y sin dramatismos a\u00f1adidos que se ha elegido para llegar a un p\u00fablico amplio. Las piezas \u2014pensadas para exterior, radio y redes sociales\u2014 apuestan por una ejecuci\u00f3n minimalista que permite que los verbos funcionen como golpe narrativo y visual. La simplicidad no es solo est\u00e9tica: la campa\u00f1a deja espacio al espectador para deslizarse hacia una reflexi\u00f3n personal, casi \u00edntima, sobre c\u00f3mo estos efectos pueden aparecer mucho antes de que asome el da\u00f1o f\u00edsico o la dependencia. Un cierre en positivo: \u201cMadrid te quiere como eres, sin drogas\u201d Adem\u00e1s de visibilizar riesgos, la campa\u00f1a quiere reivindicar una idea de cuidado y aceptaci\u00f3n, alej\u00e1ndose del tono admonitorio que hist\u00f3ricamente han tenido algunas campa\u00f1as de prevenci\u00f3n. Su mensaje final, \u201cMadrid te quiere como eres, sin drogas\u201d, busca reforzar el v\u00ednculo con la ciudad y promover alternativas de ocio saludable. El Ayuntamiento recuerda, adem\u00e1s, que ofrece recursos de prevenci\u00f3n, sensibilizaci\u00f3n y asistencia para personas y familias afectadas por las adicciones, e invita a la ciudadan\u00eda a informarse a trav\u00e9s de los canales municipales. La campa\u00f1a se suma as\u00ed a los esfuerzos recientes de instituciones p\u00fablicas por abordar el consumo de drogas desde una perspectiva m\u00e1s realista y contempor\u00e1nea, consciente de que la normalizaci\u00f3n social exige nuevas formas de comunicaci\u00f3n: m\u00e1s directas, m\u00e1s emp\u00e1ticas y m\u00e1s alineadas con la experiencia cotidiana de quienes est\u00e1n en riesgo.