Dan Wieden. Portland, Oregon 1945

Ejecutivo de publicidad cofundador de Wieden + Kennedy. Acuñó el eslogan de Nike Just Do It

Después de graduarse en 1967 en Periodismo y Comunicación por la Universidad de Oregón, Dan Wieden pasó unos años dedicado al campo de las relaciones públicas. Todavía no era consciente del talento que tenía como copy. Comenzó su andadura por el mundo publicitario como redactor en la oficina de Portland de McCann Erickson, donde conoció a David Kennedy trabajando conjuntamente en la cuenta de Nike. Phil Knight, fundador de Nike, contactó con Dan y David y les propuso crear su propia agencia. Poco después de esa conversación, en 1982, Dan y David pusieron en marcha Wieden + Kennedy con tres empleados más, llevándose consigo a su primer cliente: Nike. Las reglas que rigen Wieden + Kennedy fueron creadas antes de salir de McCann:

«No actúes como si fueras grande, sigue direcciones concretas y calla cuando alguien hable».

Cuando Phil Knight comenzó a trabajar con Dan y David les dijo: «Odio la publicidad». La respuesta de la agencia fue, y siguen pensando así, que ellos también odian la publicidad. No la mala: odian la publicidad que parece publicidad.

«Cuando uno no tiene ni idea, trata desesperadamente de encontrar respuesta. Sin embargo, cuando crees que sabes algo dejas de aprender. Cuando confías sistemáticamente en tu sabiduría no eres idiota, es que estás muerto». Dan Wieden.

Esta fue una de las primeras lecciones que aprendieron: cuanto peores son los inicios, más significativo es el éxito. Y éxito han tenido y mucho a lo largo de todo estos años.



Apostaron por dotar a Nike, su gran cuenta, de un estilo novedoso y apostar por iconos de la cultura y el deporte. Jordan aparece en 1986 anunciando zapatillas de la marca.

Dos años más tarde continúan con este estilo tan particular. Es entonces cuando la agencia rueda un spot de Nike con Walt Stack. Walt es un ídolo nacional a sus ochenta años seguía practicando deporte. Es entonces cuando aparece el eslogan Just do it uno de los eslóganes más memorables de la publicidad. Como curiosidad, la frase es una modificación de las últimas palabras de Gary Gilmore, un condenado a muerte que en sus últimos instantes con vida dijo tranquilamente let’s do it (vamos a hacerlo).

Wieden+Kennedy entró en la élite de las agencias. Tres décadas después, el legado de Dan y David continúa. Lo que comenzó con tres empleados se ha convertido en una de las mayores multinacionales dedicadas a la publicidad con oficinas en Portland, Nueva York, Londres, Amsterdam, Tokio, Shanghai y Delhi, con cerca de 1.000 empleados que trabajan para la corporación en todo el mundo. El crecimiento ha sido muy bueno, pero lo que realmente motivaba a Dan no era crecer en número sino iniciar un tipo diferente de la agencia de publicidad.

«Al ser independiente eres libre para hacer lo que crees correcto y eso incluye decir no a un cliente difícil si lo ves oportuno», ha llegado a afirmar Dan Wieden.

Dan Wieden quería crear una agencia donde la gente pudiera rendir al máximo sin las estructuras y burocracias que afectan a las agencias más grandes. Una agencia que no perdiera la creatividad a medida que creciera y que estuviera muy especializada en todos los campos que tocara. Contar con expertos en tecnología, arte y marketing para transformar la industria publicitaria desde dentro de su propia agencia.

Wieden odia los anuncios de gente que conoce todas las respuestas. Detesta las acciones publicitarias que siguen reglas cortadas con el mismo patrón. Desde su agencia se crean historias, se piensa a lo grande y por el camino venden productos.

Wieden ha ganado muchos premios y el reconocimiento de todo el sector, pero en el fondo es un tipo normal tratando de marcar la diferencia. Y es ese tipo normal lo que la mayoría de sus clientes aprecian y valoran de Dan. En una época donde la integridad rara vez se ve en el negocio de la publicidad, la lucha de Dan continúa proporcionando un lugar donde poder trabajar en un ambiente donde la relación entre clientes y trabajadores pueda ser más fluida y cercana.

Dan Wieden fue catalogado como el número 22 en los Ad Age Advertising Century: Top 100 People. Ha sido Empresario del Año de Oregón, uno de los 50 CyberElite del mundo por la revista Time y uno de los 32 miembros del Salón de la Fama de creativos de The One Club.

Dan Wieden ha falleció el 30 de septiembre del 2022, a los 77 años. La muerte de Wieden coincidió con el primer aniversario del fallecimiento de su socio en Wieden+Kennedy, David Kennedy, que murió el 10 de octubre del año anterior.

