El Ministerio de Sanidad ha lanzado una licitación pública para desarrollar una campaña institucional que aborde el tabú de la menopausia. Con un presupuesto de 82.644,63 euros sin IVA, la campaña tiene como objetivo visibilizar y normalizar esta etapa vital, promoviendo una visión más positiva y menos estigmatizada de la menopausia. La convocatoria está abierta a empresas y profesionales de la comunicación, quienes podrán presentar sus propuestas hasta el 4 de noviembre de 2024.

Si bien la iniciativa del Ministerio es loable por su enfoque en un tema tan necesario como la menopausia, no podemos pasar por alto el carácter especulativo de esta convocatoria. Las agencias y creativos que deseen participar deberán presentar un proyecto completo sin recibir compensación alguna, asumiendo todo el riesgo de inversión en tiempo y recursos. Esto se ha convertido en una práctica común en el mundo de la publicidad, pero eso no justifica que siga ocurriendo, menos aún en licitaciones impulsadas por la administración pública.

Resulta irónico que, mientras el Ministerio de Sanidad se esfuerza por romper el tabú de la menopausia, no aplique el mismo criterio para romper el tabú de convocar concursos que obligan a los creativos a trabajar sin esperar nada a cambio. Se pide un trabajo especializado, enfocado en un tema que, además, no es reutilizable en otro contexto comercial. Una campaña para romper el tabú de la menopausia no es algo que las agencias puedan vender a otros clientes, como si fueran productos o servicios tangibles.

Es preocupante que, a pesar de que estas prácticas se denuncian constantemente desde el sector, las asociaciones y representantes de los profesionales creativos no tomen acciones más contundentes. Aunque emiten comunicados de buenas intenciones y palabras de apoyo, rara vez se proponen medidas judiciales para detener estas prácticas abusivas. Existen múltiples fórmulas para que la administración pública ejecute este tipo de licitaciones sin obligar a los creativos a trabajar gratuitamente, como la remuneración parcial por la presentación de propuestas o la preselección de ideas con compensaciones proporcionales.

Es hora de que la administración, como principal referente de las normas y buenas prácticas, revise estos procesos y apueste por fórmulas más justas y equilibradas. Mientras tanto, los creativos siguen viendo cómo su trabajo es devaluado bajo el pretexto de “participar” en concursos que, en última instancia, benefician a muy pocos.

Datos clave de la convocatoria:

Fecha límite: 4 de cotubre de 2024 a las 23:59 h.

4 de cotubre de 2024 a las 23:59 h. Presupuesto: 82.644,63 euros sin IVA.

82.644,63 euros sin IVA. Criterios de evaluación: 70 puntos para criterios técnicos y 30 puntos para criterios económicos.

70 puntos para criterios técnicos y 30 puntos para criterios económicos. Requisitos de la propuesta: Concepto creativo general, propuesta de spot y de lona exterior (con especial atención a su presentación en el contexto del 8M).

Link a la convocatoria: Plataforma de contratación del Estado.