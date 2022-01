La multipremiada autora Eleanor Davis indaga en Cómo ser feliz sobre conceptos tan resbaladizos como la felicidad, la plenitud y el sentido de la vida.

Dentro de las necesidades vitales, la de encontrar la felicidad es, sin duda, la más deseada. Sin embargo, suele ser tarea de una vida entera encontrarla En este cómic, la autora Eleanor Davis recopila una serie de historias en las que los protagonistas intentan encontrar la felicidad en las circunstancias cotidianas de la vida.

En las páginas de este cómic, personas de todo tipo —tristes, solitarias, fuertes o seguras de sí mismas— tratan de encontrar un poco de felicidad en la vida. Teñidas de ciencia ficción y fantasía, los relatos gráficos reunidos en este volumen están anclados en la vida contemporánea: gerentes que parten en busca del Edén; dos hermanas, vestidas con trajes medioambientales antitóxicos que se despiden de su padre moribundo, o personas que intentan llenar sus vacíos interiores con bebés, yoga y pan sin gluten.

La autora explica que este libro no busca las claves de la felicidad, y recomienda dos lecturas imprescindibles si lo estás pasando mal: Depressed and Anxious: The Dialectical Behavior Therapy Workbook for Overcoming Depression and Anxiety de Eleanor David y Comunicación no violenta. Un lenguaje de vida de Marshall B. Rosenberg.

Con esta novela gráfica, Eleanor David consigue una rara y sutil conmoción en sus narraciones, que son a la vez convincentes y elusivas, plagadas de misterio y resonancia emocional. En la obra se van sucediendo historias que, aunque parezca que no guardan ninguna relación, están conectadas por la misma necesidad vital: encontrar la felicidad.

sobre eleanor davis

Eleanor Davis (Tucson, Arizona, 1983) es dibujante de cómic e ilustradora. Además de esta obra, Davis es autora de The Secret Science Alliance and the Copycat Crook, ¿Arte?, ¿Por qué? (Barrett, 2019), Tú, una bici y la carretera (Astiberri, 2019), ganadora de un premio Ignatz, y El difícil mañana (Astiberri, 2020), que, además de ganar otro premio Ignatz, consiguió el premio Los Angeles Book Price 2020 a la mejor novela gráfica y fue incluida en la lista de esenciales del año 2020 de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic). En la actualidad vive en Athens (Georgia). Cómo ser feliz confirma que es una de la mejores autoras de cómic de su generación.

→ Astiberri