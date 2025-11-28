La Fàbrica Ramis acoge este 29 y 30 de noviembre la cita más esperada del Festival Internacional de Cómic de Mallorca, con autores invitados, exposiciones, talleres y un mercado que reúne a más de cuarenta proyectos locales.

El CòmicNostrum 2025 entra en su tramo final y lo hace con el que, año tras año, se ha convertido en uno de sus grandes imanes de público: el Pop Up Còmic Market. El encuentro, que tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre en la Fàbrica Ramis, cerrará una semana completa de actividades en Inca, reforzando el papel de la ciudad como eje cultural de la isla y futura sede del Museo del Còmic de Mallorca.

El fin de semana arranca en realidad un día antes, el viernes 28, con la apertura en Cas Metge Cifre de Grans clàssics del còmic, una exposición con originales de la colección de Jaume Vaquer. La muestra actúa como preludio del Pop Up y, al mismo tiempo, como carta de presentación del proyecto del futuro museo, un equipamiento largamente esperado que aspira a consolidar Mallorca como referencia en cultura gráfica.

La programación del Pop Up reúne a nombres destacados del panorama nacional e internacional: Javier Rodríguez —Premio Eisner 2025—, Olivier Schwartz, Irene Márquez, Leandro Fernández, Sergio Mora, Andrés Garrido o Joan Mundet compartirán con el público masterclass, presentaciones, firmas y conversaciones informales. Ese contacto cercano entre autores y lectores es, de hecho, una de las señas de identidad que han consolidado la cita como uno de los espacios más vivos del festival.

El mercado vuelve a poner el foco en el talento local. Más de cuarenta proyectos —entre ilustradores, editoriales independientes, colectivos de autoedición, tiendas especializadas y creadores de obra original— ocuparán la Fàbrica Ramis durante el fin de semana. El espacio se transformará así en un gran punto de encuentro donde conviven propuestas emergentes, trayectorias consolidadas y varias exposiciones en diálogo. Entre ellas destacan Irene Márquez se ríe de la muerte, La chica de Serie B de Sergio Mora, La ilustración como diálogo, Y un día. Formentera 1940. Memoria de una prisión y el área dedicada a los autores invitados.

La programación incluye actividades para todos los públicos sin interrupción desde el sábado por la mañana hasta el domingo al mediodía. Talleres, demostraciones, presentaciones editoriales y espacios participativos conforman un recorrido pensado para atraer tanto a profesionales como a familias y aficionados. El sábado cerrará con uno de los momentos más celebrados de cada edición: el concierto dibujado, una propuesta musical y gráfica abierta a todo el público que simboliza el carácter híbrido y festivo del Pop Up.

El programa completo, así como el resto de actividades desarrolladas en Inca durante la semana, puede consultarse en www.comicnostrum.com y en las redes oficiales del festival (@comicnostrum).