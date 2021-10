La compañía de bebidas gaseosas ha curvado su logo para una campaña en la que pretenden recordar la importancia de abrazarse bajo el eslogan «Real Magic».

Coca-Cola modifica su logotipo

El poder de la marca Coca-Cola es por todos conocido y cualquier pequeña modificación en su identidad gráfica es noticia en todo el sector de la creatividad. Durante décadas ha sido la empresa líder en el sector y siempre ha destacado por su poderoso marketing precedido de una identidad gráfica de época. Pues bien, la empresa ha decidido modificar su logotipo y lanzar nuevo eslogan en una campaña que pretende promover la inclusión y la felicidad.

El nuevo logotipo es el tradicional de Coca-Cola, pero está ligeramente curvado alrededor de lo que se puede intuir que es una botella invisible. De esta forma, la compañía de empresas gaseosas quiere hacer referencia a los abrazos, un gesto tremendamente afectivo y que hemos echado de menos en los últimos meses debido a la pandemia.

«Esta es la representación visual más diversa de la marca Coca-Cola en nuestra historia». Rapha Abreu, Vicepresidente Global de Diseño de The Coca-Cola Company.

El logo ha sido conceptualizado por Wieden + Kennedy Londres y para llevar a cabo la identidad visual Coca-Cola contrató a KnownUnknown, una red mundial de talentos independientes, incluyendo todas las fotografías, animaciones e ilustraciones.

Bajo el eslogan «Real Magic» Coca-Cola quiere transmitir la idea de que la magia vive en los momentos inesperados de conexión que elevan lo cotidiano a lo extraordinario, un aprendizaje atemporal que es más relevante que nunca en un mundo como el actual que destaca por estar hiperconectado pero divido. Por tanto, aseguran desde Coca-Cola, la magia se produce cuando la gente se reúne y cuando lo que compartimos en común es mayor de lo que nos separa.

«Real Magic trata de crear un movimiento para elegir una forma más humana de hacer las cosas abrazando nuestras perspectivas únicas» Manolo Arroyo, director de Marketing de Coca-Cola Company

one coke away from each other

El spot de la campaña se llama «One Coke Away From Each Other» y representa la primera experiencia creativa bajo el eslogan «Real Magic». Mezclando los mundos real y virtual, esta campaña es una metáfora que celebra nuestra humanidad común. El anuncio, que se lanzó digitalmente el 27 de septiembre, se pregunta qué pasaría si Coca-Cola, como símbolo de unión, pudiera unir universos destinados a estar separados para crear el concepto «Real Magic». La película presenta a tres conocidos jugadores de videojuegos: DJ Alan Walker, Aerial Powers de Team Liquid y Average Jonas.

carteles para fomentar la diversidad

Además, un grupo de fotógrafos, artistas e ilustradores han dado vida al concepto «Real Magic» a través de diferentes carteles. Sus diferentes estilos han proporcionado una variedad de imágenes de la campaña, con algunos artistas creando representaciones más realistas y otros ofreciendo variaciones más abstractas.

