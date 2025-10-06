Escuch\u00e9 esta frase en la calle, lanzada al aire por un chaval de unos 16 o 18 a\u00f1os, con ese pelo a lo casquete que ahora tanto se lleva. No hab\u00eda contexto, solo la frase suelta: \u201cChatGPT me ayuda m\u00e1s que el profesor\u201d. Me encantan esas frases que aparecen de repente, entrecortadas, sin explicaci\u00f3n, porque a veces dicen m\u00e1s que una conversaci\u00f3n completa. Y esta lo dice todo. Est\u00e1 pasando algo silencioso, casi a espaldas de todos: adolescentes \u2014y no tan adolescentes\u2014 han encontrado en la inteligencia artificial el mentor perfecto. Un or\u00e1culo al que preguntarle cualquier cosa, que contesta siempre, amable, incansable, sin cuestionar nada. Tenemos un problema serio, porque la educaci\u00f3n, las escuelas y los profesores pueden volverse innecesarios u obsoletos en nada\u2026 si no lo est\u00e1n ya. Antes el profesor era, adem\u00e1s de la autoridad, la fuente principal del conocimiento. Sab\u00eda m\u00e1s que nadie, porque hab\u00eda tenido la oportunidad de estudiar, de vivir, de acumular experiencia. Y era imposible que los alumnos supieran ni un 10 % \u2014ni un 1 %\u2014 de lo que sab\u00eda el profesor. Trasladar ese conocimiento era su trabajo, y hacerlo de la mejor manera posible. Incluso pod\u00eda decirte \u201cno vayas por ese camino, que no te llevar\u00e1 a ning\u00fan sitio\u201d porque \u00e9l ya lo hab\u00eda recorrido antes. Hoy, todo ese saber se aloja en una m\u00e1quina insensible que traslada absolutamente todo. No solo conocimientos t\u00e9cnicos: ya no hay profesor o profesional que pueda competir en cualquier materia con \u201cCharlie\u201d \u2014yo le llamo as\u00ed cari\u00f1osamente a ChatGPT\u2014. Es imbatible. \u00bfQu\u00e9 vas a explicarle a un alumno que no sepa Charlie? Es imposible. Y adem\u00e1s lo hace con una profundidad y claridad que ni en dos vidas llegar\u00eda ning\u00fan profesor. Esto ya lo advert\u00eda Yuval Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI. Y eso que lo escribi\u00f3 en 2018, cuando la IA, al menos a pie de calle, ni estaba ni se la esperaba. Planteaba preguntas inquietantes: \u00bfqu\u00e9 les vamos a ense\u00f1ar a nuestros j\u00f3venes si la IA se lo va a dar todo sin necesidad de estudiarlo? \u00bfQu\u00e9 posici\u00f3n deben tener las escuelas del futuro ante una herramienta tan poderosa? Preguntas que hoy resuenan cuando un chaval por la calle le dice a su amigo: \u201cChatGPT me ayuda m\u00e1s que mi profesor\u201d. No tengo la soluci\u00f3n. Me gustar\u00eda. Pero atisbo alg\u00fan camino. En el mundo del dise\u00f1o siempre nos ha pasado lo mismo con cada herramienta nueva: se vaticina el fin de todo. Cuando aparecieron los ordenadores, las c\u00e1maras digitales, las tabletas, el software, internet, los l\u00e1pices digitales\u2026 y ahora la IA. Siempre es \u201cel fin\u201d de algo: de los dibujantes, de los delineantes, de las mesas de dibujo, del papel. Pero nada ha sido tan radical. Es cierto que todo ha cambiado mucho \u2014en muchos casos para mejor\u2014 y sobre todo que somos mil millones de veces m\u00e1s eficaces. As\u00ed que no veo gran problema en la herramienta. El cantero que tallaba letras a cincel en la Roma cl\u00e1sica tambi\u00e9n se qued\u00f3 sin trabajo y no hicimos tanto drama. Seguramente en su momento ese cantero dir\u00eda lo mismo que ahora decimos nosotros. Pero volvamos al aula. No tengo soluci\u00f3n, pero s\u00ed veo un camino: conocer esta nueva s\u00faper herramienta que tenemos entre manos. Demos nuestro brazo a torcer e introduzcamos la IA sin dilaci\u00f3n en la escuela. De todos modos, los alumnos ya lo han hecho. Ayud\u00e9mosles a utilizarla bien, no por intuici\u00f3n o de mala manera. Ayud\u00e9mosles como verdaderos profesores a usar esa herramienta, igual que les ayudamos a utilizar un pincel, un software, un ordenador. Ayud\u00e9mosles a tener perspectiva, a saber para qu\u00e9 y c\u00f3mo. Solo as\u00ed estaremos m\u00e1s de su lado, porque ahora parece que hay una pelea: alumnos versus profesores. Ellos usan la IA y les gusta; a los profesores no. Batalla perdida. Sabiendo que no vamos a poder ganar en conocimientos a la IA, dejemos que la IA haga lo que sabe hacer mejor y nosotros hagamos lo que mejor sabemos hacer. Y ese trabajo es ser verdaderos gu\u00edas. Se\u00f1alarles el camino, ense\u00f1arles d\u00f3nde mirar y c\u00f3mo mirar. La IA les da informaci\u00f3n, pero no es capaz de a\u00f1adir matices y experiencias reales. La IA no les llevar\u00e1 nunca al museo, ni al teatro, ni a un festival de dise\u00f1o. No les contar\u00e1 las diferencias entre un dise\u00f1o y otro de forma trascendente, \u00fatil, real. Solo les dir\u00e1 que es rojo o verde. Pero no sabr\u00e1 explicarles por qu\u00e9 Milton Glaser fue fundamental en la historia del dise\u00f1o o por qu\u00e9 Jos\u00e9 Mar\u00eda Cruz Novillo les persigue por la calle con los miles de logos que hizo. Ense\u00f1\u00e9mosles a mirar, a valorar, a medir, a expresarse. Ah\u00ed est\u00e1 el gran valor. La mayor\u00eda de alumnos necesitan \u2014y m\u00e1s ahora, en la era de la expresi\u00f3n m\u00e1xima en redes\u2014 aprender a sacar lo que llevan dentro. Y la IA no les va a ayudar, o lo har\u00e1 mal, con frases t\u00f3picas y caminos trillados. Ayud\u00e9mosles a crear su propio lenguaje, su propio universo visual y gr\u00e1fico. Ayud\u00e9mosles a se\u00f1alar aquello que ni saben que pueden preguntarle a la IA. Y ah\u00ed volver\u00e1 el profesor que gana a los alumnos y a la IA. Ya no valdr\u00e1n esos profesores que se aprenden un libro o un manual para dar clase. Los verdaderos profesores ser\u00e1n los que han vivido, los que han aprendido lo que realmente importa, los que saben hacerlo. Yo tuve la suerte de dedicarme al tenis un tiempo. Me saqu\u00e9 el carnet de entrenador y tuve que hacer un examen para poder dar clase. Recuerdo que el examinador nos dijo: \u201cNo puedes ense\u00f1ar un golpe si t\u00fa no sabes darlo. As\u00ed que aqu\u00ed vamos a comprobar que sab\u00e9is darle a la pelota de la manera correcta\u201d. Esa ense\u00f1anza me ha servido para todo. Primero tengo que saber hacerlo yo y luego podr\u00e9 ense\u00f1arlo a los dem\u00e1s. No puedo ense\u00f1ar algo que no s\u00e9 hacer. Ah\u00ed es donde le ganaremos la batalla a la IA. Si hemos transitado por el mundo del dise\u00f1o, del conocimiento y la experiencia podremos ofrecer en clase una alternativa a \u201cChatGPT sabe m\u00e1s que el profesor\u201d, a \u201cChatGPT me ayuda m\u00e1s que el profesor\u201d. Porque para ense\u00f1ar no basta con saber: hay que haberlo hecho, hay que saber guiar. Y eso, todav\u00eda, ninguna IA puede hacerlo.