La hist\u00f3rica suite de Serif se transforma en una sola aplicaci\u00f3n \u201cfree forever\u201d que integra dise\u00f1o vectorial, edici\u00f3n de imagen y maquetaci\u00f3n en un mismo entorno. El movimiento de Canva rompe con el modelo de suscripci\u00f3n y desaf\u00eda el dominio de Adobe y Figma en el ecosistema creativo. Durante una d\u00e9cada, Affinity fue el refugio de quienes quer\u00edan crear fuera del ecosistema Adobe. Su propuesta era clara: herramientas profesionales, sin suscripci\u00f3n, con un pago \u00fanico y perpetuo. En 2024, esa independencia termin\u00f3. Canva \u2014la compa\u00f1\u00eda australiana que ha popularizado el dise\u00f1o en la nube entre millones de usuarios\u2014 compr\u00f3 Serif, la empresa brit\u00e1nica detr\u00e1s de Affinity. Un a\u00f1o despu\u00e9s, el cambio ya es visible: desde el 30 de octubre de 2025, la marca ha presentado una nueva aplicaci\u00f3n unificada, gratuita en su versi\u00f3n b\u00e1sica y estrechamente conectada al universo Canva. https:\/\/www.youtube.com\/watch?vxy2ajS-qpdM Un nuevo paradigma: una sola app, tres modos La actualizaci\u00f3n transforma Affinity Designer, Photo y Publisher en una \u00fanica herramienta con tres modos de trabajo: Vector, Pixel y Layout. Seg\u00fan la empresa, esta integraci\u00f3n busca \u201celiminar barreras entre disciplinas\u201d y permitir que los usuarios pasen del dibujo vectorial a la edici\u00f3n fotogr\u00e1fica o la maquetaci\u00f3n sin cambiar de entorno. https:\/\/youtu.be\/rFyTzI9bkQg La aplicaci\u00f3n, disponible ya para macOS y Windows, introduce adem\u00e1s un nuevo formato universal de archivo que permite combinar elementos vectoriales, im\u00e1genes y texto dentro de un mismo documento. Serif asegura que esto simplificar\u00e1 el flujo de trabajo y mejorar\u00e1 la compatibilidad entre proyectos. La versi\u00f3n para iPad, muy valorada por ilustradores y fot\u00f3grafos, llegar\u00e1 en los pr\u00f3ximos meses. M\u00e1s all\u00e1 de la unificaci\u00f3n t\u00e9cnica, el cambio m\u00e1s llamativo es el modelo econ\u00f3mico: la app se ofrece como \u201cfree forever\u201d. Es decir, gratuita de forma permanente para las funciones esenciales, pero con opciones de pago integradas. Las herramientas de inteligencia artificial, los m\u00f3dulos de exportaci\u00f3n avanzada y la integraci\u00f3n completa con Canva estar\u00e1n disponibles solo para suscriptores de Canva Premium. De la independencia a la integraci\u00f3n El movimiento culmina la absorci\u00f3n de una marca que hab\u00eda construido su reputaci\u00f3n precisamente por lo contrario: por no depender de grandes plataformas. Serif Europe Ltd. fue durante a\u00f1os un s\u00edmbolo de resistencia en el mercado de software creativo, ofreciendo licencias perpetuas y actualizaciones independientes. Su modelo contrastaba con el sistema de suscripci\u00f3n mensual de Adobe Creative Cloud, y muchos estudios de dise\u00f1o, ilustradores y fot\u00f3grafos profesionales apostaron por Affinity como alternativa estable y asequible. La adquisici\u00f3n por parte de Canva, en marzo de 2024, despert\u00f3 inquietud entre esa comunidad. Aunque la empresa australiana prometi\u00f3 mantener el esp\u00edritu profesional de Affinity, la integraci\u00f3n en una sola aplicaci\u00f3n gratuita parece se\u00f1alar otro rumbo: consolidar su posici\u00f3n como ecosistema completo, capaz de abarcar desde el usuario amateur hasta el dise\u00f1ador profesional. https:\/\/youtu.be\/QqPPHRvVV_4 Un modelo que multiplica el alcance Para Canva, la jugada es estrat\u00e9gica. Con m\u00e1s de 190 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, la compa\u00f1\u00eda busca ahora legitimarse ante el p\u00fablico profesional. Affinity le aporta ese sello: una base de usuarios exigentes, acostumbrados a est\u00e1ndares de impresi\u00f3n, gesti\u00f3n tipogr\u00e1fica o control de color que van m\u00e1s all\u00e1 del dise\u00f1o r\u00e1pido en navegador. El nuevo modelo freemium permite adem\u00e1s algo clave: ampliar la base de datos y los flujos de contenido. Los archivos creados en Affinity pueden exportarse directamente a Canva, donde pueden editarse, publicarse o compartirse en la nube. Esa conexi\u00f3n rompe una de las fronteras m\u00e1s firmes del software profesional: la del trabajo local y desconectado. Seg\u00fan la empresa, los datos y proyectos creados con Affinity seguir\u00e1n siendo privados y no se utilizar\u00e1n para entrenar modelos de IA. Sin embargo, la historia reciente de las grandes plataformas tecnol\u00f3gicas invita a mantener la cautela: en un mercado donde la inteligencia artificial se nutre de contenido visual, la l\u00ednea entre privacidad y aprendizaje autom\u00e1tico puede ser difusa. \u00bfY qu\u00e9 pasa con Figma? El movimiento de Canva tambi\u00e9n tiene una lectura evidente en clave competitiva: Figma se mantiene como el principal referente del dise\u00f1o colaborativo en tiempo real, una posici\u00f3n que consolid\u00f3 tras frustrarse su intento de adquisici\u00f3n por parte de Adobe a finales de 2023, vetado por las autoridades antimonopolio. La nueva Affinity, sin embargo, no ofrece trabajo colaborativo nativo. No es una herramienta de dise\u00f1o en tiempo real, sino un software local con posibilidad de exportar o sincronizar proyectos dentro del ecosistema Canva. En ese sentido, el planteamiento se mantiene m\u00e1s pr\u00f3ximo al modelo tradicional de escritorio que al paradigma cloud de Figma. Sin embargo, su integraci\u00f3n con Canva abre una puerta: los archivos creados en Affinity pueden subirse a la plataforma para ser compartidos, comentados o editados de forma colaborativa dentro de Canva Docs o Canva Whiteboards. Es un modelo h\u00edbrido: la precisi\u00f3n t\u00e9cnica del software profesional se une a las din\u00e1micas colaborativas del entorno en l\u00ednea. La diferencia clave est\u00e1 en el enfoque. Figma naci\u00f3 en la nube; Affinity proviene del escritorio. Ahora Canva intenta unir ambos mundos, sin convertir todav\u00eda Affinity en una herramienta 100 % colaborativa, pero s\u00ed en una pieza dentro de un flujo de trabajo colectivo. Si esa integraci\u00f3n evoluciona hacia la edici\u00f3n simult\u00e1nea \u2014algo que no se descarta\u2014, el panorama competitivo podr\u00eda cambiar radicalmente. Accesibilidad frente a control La otra cara del movimiento es la democratizaci\u00f3n. Para muchos estudiantes, freelances o escuelas con pocos recursos, disponer de una herramienta profesional gratuita es una oportunidad real. El acceso abierto elimina una barrera que durante a\u00f1os marc\u00f3 la diferencia entre el aficionado y el profesional.El reto, como siempre, est\u00e1 en los matices: la gratuidad implica renunciar a parte del control. Y esa es la tensi\u00f3n que define el nuevo paradigma del software creativo. Con esta maniobra, Canva se posiciona como un actor de doble naturaleza: una herramienta de consumo masivo que tambi\u00e9n quiere ser plataforma de producci\u00f3n profesional. En t\u00e9rminos de mercado, la compa\u00f1\u00eda ocupa ahora el espacio que Adobe dej\u00f3 libre al centrarse en la suscripci\u00f3n corporativa. Pero el resultado podr\u00eda ser un nuevo monopolio de facto, esta vez basado en un modelo gratuito y en la centralizaci\u00f3n de los flujos de trabajo. Una se\u00f1al del cambio de \u00e9poca La evoluci\u00f3n de Affinity no es un hecho aislado. Refleja una tendencia m\u00e1s amplia: la convergencia entre las herramientas profesionales y las plataformas de masas. En un momento en que la inteligencia artificial, el dise\u00f1o colaborativo y la nube est\u00e1n transformando la producci\u00f3n creativa, las fronteras entre lo profesional y lo amateur se desdibujan. Lo que antes era una elecci\u00f3n \u2014trabajar offline, con software propio y archivos locales\u2014 empieza a parecer un lujo. Y lo que antes era una limitaci\u00f3n \u2014crear en plataformas simplificadas\u2014 se convierte en norma. En ese contexto, el nuevo Affinity funciona como un s\u00edmbolo: el paso definitivo de la independencia al ecosistema.