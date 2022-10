Better with Less: Design Challenge es una iniciativa para inspirar a los diseñadores de envases de todo el mundo a crear soluciones de envases que puedan tener un gran impacto en el mundo, al tiempo que reducen el impacto de los envases en el medio ambiente.

Los miembros del jurado comparten sus puntos de vista sobre la circularidad y el papel que juegan los diseñadores para lograrla.

El enfoque del concurso Better with Less: Design Challenge de este año es crear soluciones de embalaje fácilmente reciclables y eficientes en recursos que generen menos desechos.

El plazo para inscribirse en el concurso comenzó el 1 de junio y está abierto hasta el 1 de diciembre de 2022.

El jurado del concurso incluye reconocidos expertos en diseño de envases de varios campos relacionados con el packaging, el diseño, la estrategia de marca y la innovación.

El miembro del jurado, Andrew Gibbs, fundador y redactor jefe de la revista The Dieline, cree que el sector de los envases se encuentra en un punto de inflexión en el que el movimiento hacia la circularidad está cambiando rápidamente. El 83% de los consumidores más jóvenes han demostrado que están dispuestos a gastar más y a pagar más por las marcas sostenibles.

Jennifer Patrick, miembro del jurado y Directora Global de Embalaje y Marca de Patagonia, opina que uno de los mayores retos del diseño de envases es intentar minimizar la cantidad de material utilizado.

El jurado premiará los tres mejores diseños de envases de residuo cero con premios de 10.000, 3.000 y 2.000 euros. Para los estudiantes participantes habrá un premio adicional: unas prácticas en el Centro de Excelencia de la empresa organizadora Metsä Board en Finlandia.

tres categorías

El concurso plantea tres categorías de trabajos. Zero Waste Convenience, que se centra en la creciente popularidad del comercio electrónico y los servicios de entrega a domicilio, que ha llevado a un crecimiento en la cantidad de materiales de embalaje y residuos. ¿Cómo puede el diseño de envases mejorar la comodidad al tiempo que facilita el reciclaje y reduce el uso de recursos y residuos? ¿Cómo es el futuro de los envases de entrega circular?

La categoría Zero Waste Experience, que tiene que ver con la presión cada vez mayor que el cambio climático y la contaminación por plástico ejercen sobre las marcas para que cumplan sus promesas de sostenibilidad. Al mismo tiempo, quieren que el empaque brinde experiencias distintivas al consumidor e interacción con la marca. Los envases de consumo pueden tener un fuerte impacto ambiental. ¿Cómo podemos simplificar las soluciones de packaging sin sacrificar la estética o la función? ¿Podemos reinventar el envase y embalaje para una experiencia sin desperdicio?

La tercera categoría Zero Waste Wildcard es una opción abierta para los diseñadores en la que los organizadores quieren descubrir diseños innovadores para todo tipo de envases que tengan en cuenta la circularidad. ¿Algo que pueda cambiar la forma en que el mundo ve una hoja de papel? ¿Algo que pueda revolucionar el reciclaje doméstico?