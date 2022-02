La primera novela gráfica de Mariano Pardo, premio Injuve a la Creación Joven, bebe del cine de Todd Solondz y de los cómics de Daniel Clowes.

La adolescencia es el infierno. Becky lo sabe y lo sufre a diario en sus propias carnes: en clase no aprueba ni una y le hacen bullying, en casa sus padres se están separando y todo son gritos. Odia el sistema, el mundo, y solo quiere desaparecer. Hasta que descubre un vídeo de las Pussy Riot, se compra un pasamontañas y se convierte en Becky Riot.

Enmascarada, spray de improvisada grafitera en mano, busca ocultar ansiedad, granos, virginidad y soledad. «Homer Simpson es la figura paterna que comparte nuestra generación. He aprendido más con él que con mi propio padre», suelta una descreída y cínica Becky, que se refugia en su único amigo tan inadaptado como ella, para tratar de sortear el difícil día a día.

El proyecto de Becky Riot recibió el premio Injuve a la Creación Joven 2018 y se convierte ahora en la primera novela gráfica de Mariano Pardo. Bebe de Los Simpson, de los cómics de Daniel Clowes y Simon Hanselmnann, y rebosa mala leche, humor negro y sensibilidad a flor de piel.

Por su parte, este cómic tiene una inspiración clara en el guionista y director de cine independiente estadounidense Todd Solondz. Reconocido mundialmente por sus sátiras reflexivas sobre la sociedad, Solondz ha sido elogiado en numerosas ocasiones por su profunda exploración de la clase media americanas. Entre sus trabajos más destacados podemos encontrar Happiness o Welcome to the Dollhouse.

sobre mariano pardo

Mariano Pardo (San Javier, 1993) es historietista y diseñador gráfico. Tras su paso por la escuela de arte ESA Saint-Luc Bruxelle, recibe una beca del Ayuntamiento de Madrid para creadores y artistas en la Residencia de Estudiantes en 2017 y posteriormente el Premio Injuve a la Creación Joven 2018.

También ha ejercido como profesor de talleres de cómic y narración visual en diversos centros culturales y ha participado en el fanzine colectivo francobelga Le Petit Éborgneur. Becky Riot es su primera novela gráfica.