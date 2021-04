En este artículo Jorge Tortosa nos desmenuza el trabajo del estudio japonés We+ para Shiseido en el que recrea la naturaleza entre los rascacielos de Tokio.

Inspirada en el viento que encontramos en la naturaleza, la instalación creada por el estudio japonés We+ para la marca de cosmética Shiseido, ficciona el movimiento ascendente de unas hojas caídas en el suelo al recibir las corrientes de viento de una ciudad.

Esta instalación, que tuvo lugar en el 2020, en el edificio Shiseido Ginza de Tokio, visualizaba movimientos complejos y diversos fruto de la acción del aire incontrolado y aleatorio aplicado a unas láminas de papel circular.

Bajo la filosofía corporativa de Shiseido: «La diversidad de la belleza crea innovación que conduce a un mundo mejor», We+ presenta un uso diferente de la tecnología para eliminar su presencia y replicar el comportamiento de la naturaleza.

En esta instalación, las hojas de papel son empujadas por el aire, creando una maravillosa coreografía al ritmo de una ráfaga de viento aplicada mecánicamente. Nos recuerda de alguna manera, a la famosa escena de la bolsa de plástico bailando al ritmo del aire, de la película American Beauty. Esa icónica secuencia mostraba también la magia que podemos encontrar en momentos cotidianos de una ciudad encontrándose con la naturaleza.

observar sin prisa

Viendo este proyecto, nos hacemos a la idea de cómo de la cultura japonesa trata a los objetos de una manera sensible, casi única. Así se explica que tengan sus propios términos para especificar significados muy concretos. Intuimos, que para este proyecto, Hokuto Ando, co-fundador y director creativo de We+, aplicó al milímetro el significado del concepto japonés «Meoki».

«Meoki» significa: «Parar a mirar algo durante mucho tiempo disfrutando del movimiento o de su reflejo», aplicándose sólo al hecho de mirar el agua o el fuego. Gran concepto. Y es que quizás, que se trata de eso, de pararnos y observar sin prisa cada momento. De ahí es de donde surgen ideas tan potentes para acometer proyectos como este.

papel y aire

Beauty Innovation 2020 se compone de 80 piezas circulares de papel texturado dispuestas uniformemente en 5 columnas verticales y 16 filas perpendiculares, insertadas en alambres extremadamente delgados que recorren la altura de una caja de cristal. Un pequeño ventilador se encuentra directamente debajo de cada alambre, activando el movimiento ondulante del papel al ritmo del flujo de aire controlado.

Cuando las ráfagas de aire chocan, se producen movimientos inesperados de viento y luz. Así se crean gestos orgánicos casi como si el propio papel estuviera vivo y bailando.

Situada entre altos rascacielos y edificios de Tokio, la exposición recrea un profundo sentido de la naturaleza para que los transeúntes del centro de la ciudad, aprecien la belleza que hay en los fenómenos naturales y tengan una mayor empatía e inmersión en ella.

el estudio

We+ es un estudio de diseño contemporáneo que da forma a nuevas perspectivas y valores a través de métodos de producción únicos y medios de expresión, desarrollados sobre la base de una amplia investigación y experimentación. Fundado por Toshiya Hayashi y Hokuto Ando en 2013, el estudio tiene como objetivo crear una nueva relación íntima entre los seres humanos, el entorno que nos rodea y la naturaleza, a través de un diseño innovador y conectividad emocional.

En la sociedad actual centrada en el ser humano, la diversidad se ha sacrificado en pos de la eficiencia mediante avances industriales y tecnológicos. En respuesta a esto, su visión y enfoque crea diálogos entre la naturaleza y lo artificial, recontextualizando y dando forma a de los fenómenos naturales que crean cierta incertidumbre.

