València Capital Mundial del Diseño 2022 desembarca en la próxima edición de Madrid Design Festival con una exposición que pone en valor el diseño valenciano como factor de cambio en la industria y la artesanía contemporáneas.

Cartel exposición Valencia Pavilion. The Future is Design

La exposición «Valencia Pavilion. The Future is Design» de València Capital Mundial del Diseño 2022 estará en la próxima edición de Madrid Design Festival. La iniciativa se ha llevado a cabo a partir del relato de casos de éxito de empresas y profesionales que han hecho del diseño una manera de entender su cultura de proyecto. En base a cinco categorías que marcarán el futuro de la economía, estos casos de éxito son sólo la punta de lanza de una industria y una artesanía que llevan años afrontando los cambios sociales desde la mirada del diseño.

Diseñada por MUT Design y comisariada por Estudio Savage, la exposición «Valencia Pavilion. The Future is Design» presenta cinco áreas diferenciadas que circulan por la economía circular, la industria y artesanía contemporánea, el diseño y el arte, la tecnología o la economía transformadora para poner en valor los casos de éxito que están cambiando las formas de hacer.

Empresas consolidadas -muchas de ellas Premios Nacionales de Innovación o Diseño – junto con profesionales consolidados y nuevos talentos, conforman la selección de cerca de 50 proyectos que dan buena muestra de la excelencia del diseño valenciano, razón por la cual València será Capital Mundial del Diseño en el año 2022.

Desde el 9 de febrero y hasta el 14 de marzo, la Sala de Capillas del Fernán Gómez (Centro Cultural de la Villa) se convertirá en el escenario de una gran instalación que aúna formas y materialidad orgánicas junto a un contenido cien por cien digital. Una exposición nacida en tiempos de pandemia que combina su versión presencial con una versión digital accesible. Un espacio que combina el material audiovisual, sonoro y digital para contar qué proyectos, profesionales del diseño y empresas valencianas están revolucionando el tablero de juego desde su mirada transgresora e innovadora.

Firmas referentes en el diseño de producto con ADN valenciano como Actiu, Andreu World, Capdell, Expormim, GAN Rugs, Lladró, LZF Lamps, Point, Porcelanosa, Punt Mobles, Equipo DRT, Jenalogía, Casas inHAUS o Vondom; figuras creativas con amplio reconocimiento nacional e internacional como el estudio Masquespacio, Jaime Hayón, Inma Bermúdez, Juan Vidal, Anna Talens, Pepe Gimeno, Néctar Estudio, Jorge Herrera, Alegre Design y Héctor Serrano o creadores y creadoras de la talla del artista urbano ESCIF, el artista visual Felipe Pantone, la ilustradora África Pitarch, Rocío Gallardo y Jorge Ros (responsables de la firma de joyería Simuero), los ceramistas Ana Illueca y Domanises, así como a la artesana de vidrio soplado Sara Sorribes, forman parte de esta muestra.

el diseño expositivo

La búsqueda en las raíces del imaginario valenciano ha llevado a MUT Design a conformar un conjunto de pabellones modulares con formas curvas y sugerentes, seña habitual en la identidad de sus proyectos. Su recorrido, compuesto a partir de pabellones modulares con forma de cilindro y personalidad única, se irá transformando de modo en que el espacio sea conducido por el propio diseño. “Con este conjunto de elementos modulares, hemos querido propiciar que cada muestra tenga un carácter propio y diferenciado con respecto a la anterior”, afirma Alberto Sánchez, fundador y director creativo del estudio valenciano.

La madera natural se convierte en una constante en toda la exhibición, tanto en la estructura de los diferentes pabellones, como en el revestimiento de los mismos. Pequeñas piezas actúan a modo de piel y escamas, generando un marco de materialidad orgánica que contrasta con la exposición audiovisual de los proyectos seleccionados para la muestra.

En definitiva, se erige así un conjunto de diversos pabellones de madera, que alcanzan los cuatro metros de altura, y que han sido construidos de forma completamente artesanal a manos del artista fallero Manolo García.

«Valencia Pavilion. The Future is Design» es la primera parada de una muestra itinerante que recorrerá las principales ferias del sector mundial y que no es estanca, sino que siempre permanecerá abierta para incluir muchos otros proyectos que, desde el diseño, promuevan un cambio en la forma de pensar, producir, comunicar y actuar desde las cinco temáticas que incluye la muestra.

