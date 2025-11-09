Upscale 2025, el encuentro que Freepik ha celebrado en Málaga, ha dejado claro que la inteligencia artificial ya no es promesa, sino presente. Dos días de charlas, demostraciones y conversaciones que confirman que la creatividad, el diseño y la producción audiovisual están viviendo una reconversión industrial de dimensiones todavía incalculables. Lo que ha pasado en Málaga no es normal: es un punto de inflexión.

A veces un evento no es un evento: es un síntoma. Upscale, el festival levantado por Freepik en su propia ciudad, ha sido eso. Un espejo de cómo la inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta para convertirse en una infraestructura cultural. Lo que allí se vio no fue un desfile de promesas futuristas, sino la constatación de que el cambio ya ha ocurrido. Y rápido. Como repetían desde la organización, “lo que hemos visto esta semana en Málaga, dentro de unas semanas en San Francisco ya será otra cosa”. La sensación de vértigo es real.

No es solo la acumulación de demos espectaculares o la sucesión de casos que rozan la ciencia ficción. Es la evidencia de que los engranajes de la creatividad están mutando. El suelo ha subido, el techo ha bajado, aunque el CEO de Freepick diga que también ha subido. Ahora los de abajo pueden hacer mucho más, muchísimo más y los de arriba con menos mucho más. Los límites no son tan inalcanzables como lo eran antes.

La velocidad de producción se multiplica, los límites técnicos se desdibujan y los roles creativos se transforman ante nuestros ojos. Y sí, huele a burbuja: a esa euforia que recuerda a las puntocom o a la era de las apps. Pero incluso aceptando el exceso, el mensaje que flota en el aire es que esta vez la curva de adopción será cortísima: meses, no años.

El suelo sube, el techo también

“Dejamos de ser solo una biblioteca de recursos para convertirnos en un ecosistema visual”, explicaba Joaquín Cuenca, CEO y cofundador de Freepik, durante su presentación y en una pequeña entrevista que tuvimos con él: “La IA nos permitió ayudar no solo cuando buscas una imagen existente, sino cuando necesitas una imagen o un vídeo únicos. Eleva el suelo y eleva el techo: a quien empieza le deja llegar donde antes no podía, y a los mejores les permite ir mucho más lejos”.

En Upscale esa frase resonó como un manifiesto. Las herramientas generativas han igualado el punto de partida: lo que antes pedía equipos grandes y semanas de trabajo, hoy se prototipa en horas. Pero también elevan el listón: lo mediocre ya no basta, porque cualquiera puede llegar ahí. “La técnica se aprende; lo decisivo sigue siendo tener algo interesante que decir”, remataba Cuenca en los pasillos, consciente de que la diferencia la marcará la mirada, no el software.

Isabelita Virtual, directora de arte y colaboradora de OpenAI, lo expresaba con su habitual lucidez: “Esto no es una herramienta más, es como tener un socio creativo. Si diriges bien, la IA responde. Si no hay idea, cultura visual ni emoción, solo tendrás ruido bonito”. Y lanzaba un aviso a los reticentes: “Negarse a usar IA es como decidir ir andando de aquí a Madrid. Puedes hacerlo, pero es absurdo. Nuestra profesión tiene que volver a aprender”.

El discurso optimista se mezcló con la cautela: el propio Cuenca admitía que esta revolución, como todas, se estabilizará. Pero el salto ya está dado. La IA no sustituye la creatividad, la multiplica. Y en eso estamos de acuerdo. Lo hemos visto, no se trata de perdidas de trabajo o futuros imposibles, se trata de una herramienta que si aprendemos a usarla multiplicará por 1000 las posibilidades que tenemos. Toca aprender de nuevo.

Pensar como catedrales

Entre tanta velocidad, Manuel Lima puso pausa. El investigador portugués habló de ética y de escala: “La IA está generando visualizaciones automáticas cada vez más sofisticadas, pero podemos perder contexto y humanidad”. Para él, la clave está en “explorar formas de humanizar los datos y enseñar alfabetización visual: estamos creando un nuevo lenguaje y debemos aprender a leerlo”. Su cierre fue casi espiritual: “Procuremos diseñar cosas que duren tanto como una catedral”.

Esa apelación a la responsabilidad caló entre los asistentes, recordando que la tecnología no basta si no se pone al servicio de una visión. Desde otra perspectiva, Andreas Markdalen, Chief Creative Officer de frog, apuntó en la misma dirección: “Estamos pasando de la automatización a la augmentación. La herramienta importa menos que cómo amplifica la imaginación”.

Markdalen fue más allá del entusiasmo técnico y cuestionó los métodos de trabajo: “No se trata de tirar el design thinking, sino de replantear sus pasos. Ahora prototipamos en minutos lo que antes costaba semanas, y eso cambia la conversación con clientes y usuarios. La esencia—resolver problemas con curiosidad y empatía—no se negocia”.

El trabajo sigue siendo trabajo

En un contexto dominado por la promesa de la inmediatez, la voz de César Pesquera e Iván Garriga (CAAPSAI) durante una conversación en la sala de prensa: “Aquí nadie aprieta un botón y ya. Somos 26 personas y un proyecto real lleva semanas, con feedback, decisiones y ajustes”, subrayaban. “Le hace un flaco favor al sector esa narrativa de que todo sale en una tarde. Hay oficio, iteración y cabeza”.

Y es que comentamos con ellos algo que no entendemos porque ahora parece que haya que justificar que usas IA, cuando nadie ponía una etiqueta de ‘hecho con Photoshop’ hace diez años. El software siempre fue extensión del autor. Un concepto al que todos con los que hablamos parecen entender pero que en la calle se exigirá hasta el extremo que se etiquete. Una manera de decir algo así como ‘esto no es tuyo y es de mentira’. Ambos en su presentación nos mostraron muchos cortes de cine clásico y no tan clásico donde ‘la mentira’ se acepta y como ahora nos hemos vuelto un poco paranoicos con esto de la creación ‘artificial’.

Sobre la autoría, ambos fueron nítidos. “En lo legal, muchas jurisdicciones no admiten el registro de obras generadas con IA. Cambiará”, admite Pesquera. “Pero en lo creativo, nadie crea en el vacío. Somos una inteligencia que trabaja con la base de datos del mundo. Las herramientas son prolongación del cuerpo y la mente; lo que importa es la intención y el criterio”. Y añadió una frase que quedó flotando: “Yo no sé tocar una cámara y, sin embargo, he dirigido cine. ¿Deja de ser mía la película porque no empuño el aparato? Lo que hace autor a un autor es su visión, no la herramienta”.

También tuvimos conversacion sobre al ritmo del sistema educativo. “Las universidades tardan dos años en aprobar un plan de estudios; la industria cambia cada dos meses”, lamenta Garriga. Pero su mirada fue optimista: “Sí, aparecerán nuevos talentos nativos de estas herramientas. Como pasó con la electrónica o con los ordenadores. El reto será mantener coherencia, criterio y emoción”.

Freepik Spaces: del boceto al film

La clausura fue el golpe de efecto. Freepik presentó Spaces (ahora todavía en Beta), su nuevo entorno colaborativo que permite pasar de un boceto a una pieza animada en cuestión de minutos. En el escenario, Martin LeBlanc mostró cómo una secuencia generada con IA podía transformarse en un corto con calidad profesional y explicó que el proceso “apenas requiere diez o quince minutos para ir del concepto al movimiento”.

El sistema integra ChatGPT, Kling, ElevenLabs o MiniMax, permitiendo escribir, generar, animar, doblar y editar dentro de un mismo flujo. “Estamos muy cerca de poder imaginar algo… y verlo moverse”, resumió LeBlanc. No se trataba de un vídeo promocional, sino de un making-of real de lo que ya se puede hacer hoy con una herramienta que combina todas las IA en un solo tablero.

Upscale 2025 no ha sido una feria ni una exhibición. Ha sido una constatación: si no estás experimentando con inteligencia artificial, pronto competirás con quien sí lo hace. Pero también una reivindicación del oficio, de la mirada, de la emoción. Porque la máquina acelera, pero no siente.

Queda claro que esta revolución no es solo tecnológica. Es cultural, ética y profesional. La autoría, los derechos, la sostenibilidad y el sentido seguirán siendo terreno humano. Y, aun así, lo más honesto que puedo escribir después de estos dos días es esto: el asombro. Asombro por ver cómo el “nivel de entrada” sube y, al mismo tiempo, se abre un techo inmenso para quien tenga algo que contar.

Málaga no ha sido un escaparate, sino un termómetro. La aguja marca fiebre alta. Y, con ella, la confirmación de que el futuro no viene: ya está aquí.

