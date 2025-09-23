Uber Eats ha lanzado en Espa\u00f1a su nueva campa\u00f1a de marca bajo el lema \u201cPide Casi Casi de Todo\u201d, con un protagonista de excepci\u00f3n: Antonio Banderas. El actor malague\u00f1o encabeza una pieza audiovisual que combina caos, humor y referencias a la cultura espa\u00f1ola, en un relato que muestra las ins\u00f3litas consecuencias de poder pedir pr\u00e1cticamente cualquier cosa desde la aplicaci\u00f3n. https:\/\/www.youtube.com\/watch?vX7f37y5dcNM La campa\u00f1a, creada por Ogilvy Spain y dirigida por Damien Shatford, arranca con un spot en el que Banderas se enfrenta a una cadena de situaciones disparatadas a ra\u00edz de un pedido inesperado. Entre las escenas aparecen gui\u00f1os visuales a las pinturas de Francisco de Goya \u2014como El perro semihundido, El entierro de la sardina o La maja vestida\u2014 reinterpretados en clave c\u00f3mica y mezclados con la cotidianidad de un delivery. El desenlace remata con un homenaje al c\u00e9lebre \u201cEcce Homo\u201d de Borja, convertido aqu\u00ed en un gag sobre restauraciones fallidas. El objetivo, seg\u00fan Gianluca Benincasa, Head of Marketing de Uber y Uber Eats en el sur de Europa, es \u201crecordar que en la plataforma se puede pedir mucho m\u00e1s que comida: desde restaurantes a supermercados, pasando por tiendas de conveniencia o florister\u00edas\u201d. Por su parte, los directores creativos de Ogilvy, Patricia Medeiros y Pablo Cach\u00f3n, destacan que contar con Banderas ha sido clave para conectar con el p\u00fablico espa\u00f1ol \u201cgracias a su carisma y cercan\u00eda\u201d. La campa\u00f1a, que se estrena este 16 de septiembre, no se limita a un \u00fanico spot. Se ha dise\u00f1ado una estrategia 360\u00ba que incluye televisi\u00f3n, plataformas de v\u00eddeo bajo demanda, medios digitales, publicidad exterior y eventos. Adem\u00e1s, el storytelling se apoya en m\u00faltiples easter eggs que invitan al espectador a descubrir nuevas capas de humor y referencias culturales en cada visionado.