El próximo 9 de octubre, la galería sevillana Delimbo volverá a convertirse en punto de encuentro para la creación contemporánea con la inauguración de The Space Between, la nueva exposición individual de Andy Rementer (Nueva Jersey, 1981).

Reconocido internacionalmente por su obra a caballo entre la ilustración, la pintura, el cómic y la animación, Rementer presenta en Sevilla un conjunto de piezas que invitan a detenerse en lo que sucede en los márgenes: silencios compartidos, instantes suspendidos, gestos mínimos que parecen contener más de lo que muestran.

En un momento en que la velocidad marca nuestras rutinas, su trabajo propone lo contrario: escenas urbanas y figuras estáticas que transmiten quietud, espacios interiores donde la tensión y la calma conviven en un delicado equilibrio. Con una estética que combina lo gráfico y lo narrativo, y referencias que van desde la pintura medieval hasta las vanguardias europeas, Rementer construye imágenes reconocibles por su color vibrante y su humor ambiguo, pero cargadas de matices que apuntan hacia lo incierto y lo intangible.

La poética de lo cotidiano

Crecido en un pueblo costero de arquitectura victoriana, el artista estadounidense ha convertido la nostalgia, la tipografía antigua y los objetos encontrados en mercadillos en parte esencial de su vocabulario visual. Sus personajes —humanos y animales— parecen atrapados en rutinas contemporáneas: reuniones de trabajo, paseos por la ciudad, momentos de ensoñación o situaciones amorosas. Una primera lectura transmite ligereza y diversión, pero pronto aparece lo ambiguo, lo que se esconde detrás de la aparente normalidad.

Ese equilibrio entre cotidianeidad y extrañamiento se convierte en el núcleo de The Space Between, un recorrido por los intersticios de la vida moderna donde lo banal adquiere densidad y los gestos mínimos revelan un trasfondo emocional más complejo.

Delimbo, una ventana internacional en Sevilla

La llegada de Andy Rementer a Sevilla confirma la vocación de Delimbo por conectar la escena local con artistas de referencia en el circuito internacional. Desde su espacio en la calle Pérez Galdós, la galería ha consolidado un programa que combina nombres consagrados con nuevas voces de la creación contemporánea, generando un diálogo fértil entre Sevilla y el resto del mundo.

En este contexto, The Space Between no es solo una exposición más en la trayectoria de Rementer, sino también un paso más en la consolidación de Delimbo como enclave imprescindible para quienes buscan un arte que se mueve entre lo gráfico, lo pictórico y lo narrativo.

Actualizado 08/10/2025