Amazon ha invertido en Fable Studio, la startup detr\u00e1s de Showrunner, una plataforma apodada como el \u201cNetflix de la inteligencia artificial\u201d. Su propuesta es tan sencilla como disruptiva: en lugar de limitarse a ver series, el usuario puede crear la suya propia a partir de un simple prompt de texto o incluso de una selfie. La tecnolog\u00eda de Showrunner permite generar escenas animadas y episodios completos de hasta 22 minutos con guion, voces, animaci\u00f3n y montaje incluidos. El espectador se convierte en creador: puede escribir una historia desde cero, alterar universos ya existentes, introducirse en la narraci\u00f3n con su propia imagen o incluso monetizar sus personajes si otros los utilizan. Una televisi\u00f3n que se juega Fable Studio, fundado en 2018 por Edward Saatchi y Pete Billington, ya hab\u00eda destacado en el mundo de la realidad virtual con Wolves in the Walls, ganador de un Emmy. Ahora, con Showrunner, propone un modelo h\u00edbrido entre streaming, redes sociales y videojuegos: una televisi\u00f3n interactiva que se juega tanto como se ve. El primer contenido original de la plataforma es Exit Valley, una s\u00e1tira de Silicon Valley ambientada en la ficticia \u201cSim Francisco\u201d, con personajes inspirados en Elon Musk o Sam Altman. La serie est\u00e1 protagonizada \u00edntegramente por actores generados por IA y los usuarios pueden modificar su desarrollo o crear ramificaciones narrativas propias. Entre la democratizaci\u00f3n y la saturaci\u00f3n El potencial creativo es enorme: cualquiera puede producir una serie desde su habitaci\u00f3n, sin necesidad de equipos profesionales. Sin embargo, las dudas tambi\u00e9n son evidentes. La industria se pregunta c\u00f3mo afectar\u00e1 a los puestos de guionistas, animadores y actores, mientras que los cr\u00edticos apuntan a la posible saturaci\u00f3n de contenidos en un ecosistema ya desbordado. Showrunner ha abierto una lista de espera que supera las 100.000 personas y prepara un modelo de suscripci\u00f3n basado en cr\u00e9ditos. Al mismo tiempo, negocia con grandes estudios como Disney y Lucasfilm para permitir que los fans puedan experimentar dentro de universos como Star Wars. La inversi\u00f3n de Amazon confirma el inter\u00e9s de los gigantes tecnol\u00f3gicos por un futuro en el que el p\u00fablico deja de ser espectador pasivo. El reto ser\u00e1 comprobar si esta nueva forma de narrar puede convivir con la televisi\u00f3n tradicional o si acabar\u00e1 redefiniendo por completo c\u00f3mo entendemos el entretenimiento audiovisual.