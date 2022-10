Adobe ha anunciado que la Content Authenticity Initiative (CAI) contará desde ahora con la colaboración de Leica y Nikon con el fin de facilitar, entre otras cosas, la atribución de las obras digitales a sus respectivos creadores.

Adobe sigue creando aliados en el mundo de la creatividad. Tras el anuncio de la compra de Figma, han hecho oficial la colaboración con los fabricantes de cámaras líderes del sector, Leica y Nikon, para implementar la tecnología de procedencia en dos cámaras: la icónica Leica M11 Rangefinder y la cámara mirrorless Nikon Z9, aportando la procedencia y autenticidad a las imágenes digitales justo al ser capturadas. Todo ello lo han realizado de la mano de Content Authenticity Initiative (CAI), la alianza que Adobe lanzó hace tres años para promocionar la atribución de las obras digitales a sus respectivos creadores ofreciendo trasparencia respecto a los orígenes de los contenidos digitales.

Según explican desde Abobe, esto es un gran paso para establecer la confianza y la atribución a lo largo del ciclo de la vida de los contenidos, ya que es la primera vez que esta tecnología de captura segura estará en manos de la comunidad de creadores. Esta permitirá a los fotoperiodistas y otros creadores proteger y aumentar la transparencia de su trabajo digital, adjuntando de forma segura información criptográfica valiosa, como la autoría y cuándo, dónde y cómo se capturó una imagen.

Leica y Nikon son marcas icónicas y globales que han capturado grandes momentos a través de la innovación y que han sido utilizadas por millones de creadores en todo el mundo durante décadas. Se trata, por tanto, de un momento crucial en el proceso de Adobe por establecer la confianza en las imágenes digitales y en todos los contenidos mediante la activación de la norma técnica the Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA).

Ahora, por primera vez, Adobe facilitará la especificación de procedencia C2P4 al completo en las cámaras. A través de estas alianzas y de la amplia disponibilidad de nuevas herramientas CAI open-source, el gran objetivo es acelerar el proceso de adopción de la CAI entre los fotoperiodistas, los medios de comunicación, los profesionales creativos, los consumidores cotidianos, influencers de las redes sociales, los artistas y los innovadores. Cabe recordar que la CIA es la alianza que Adobe lanzó hace tres años para promocionar la atribución de las obras digitales a sus respectivos creadores ofreciendo trasparencia respecto a los orígenes de los contenidos digitales.

implementación de la tecnología

Estas dos alianzas impulsarán los esfuerzos de la CAI para que millones de fotógrafos de todo el mundo puedan añadir la procedencia de sus imágenes justo en el momento de su captura, creando una cadena de autenticidad desde la cámara hasta la nube. Este es un paso fundamental para reforzar la confianza y combatir los problemas generalizados de plagio, así como la desinformación.

Durante más de un siglo, la marca Leica ha sido sinónimo de imágenes auténticas y de cámaras que han producido innumerables fotografías icónicas. La incorporación de Leica a la CAI y la ampliación de esta alianza, pone a la CAI al alcance de más profesionales, creativos y artistas.

En este sentido, el equipo de innovación y desarrollo de Leica ha implementado recientemente el estándar C2PA en una cámara Rangefinder M11 para demostrar la nueva tecnología de procedencia por primera vez. Cada imagen está provista de una firma a prueba de falsificaciones que documenta información esencial, como el modelo de la cámara, el fabricante y el contenido de la imagen. Esto garantiza una cadena de autenticidad ininterrumpida desde la captura hasta la finalización. Está previsto que las primeras cámaras Leica disponibles con el estándar C2PA salgan al mercado en 2023.

Por otro lado, Nikon está a la vanguardia de la tecnología innovadora. Para aprovechar su papel como primer fabricante de cámaras que se unió a la CAI y a la C2PA, expondrá la Nikon Z9 especialmente equipada con su función de procedencia de imágenes, que se ajusta a los estándares de la C2PA y fue desarrollada en colaboración con la CAI.

Nikon ha utilizado el conjunto de herramientas de código abierto del CAI para implementar esta función de procedencia, lo cual es importante, ya que el CAI pretende impulsar una mayor adopción por parte de los desarrolladores y socios en diversos flujos de trabajo y herramientas. Nikon está desarrollando la función de procedencia C2PA para un próximo modelo de cámara.