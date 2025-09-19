La compa\u00f1\u00eda introduce un sistema de cr\u00e9ditos que limita el uso de la inteligencia artificial generativa en sus aplicaciones. Aunque los usuarios paguen su suscripci\u00f3n mensual, ciertas funciones tendr\u00e1n ahora un coste adicional una vez agotado el cupo asignado en cada plan. La inteligencia artificial deja de ser un regalo dentro de Creative Cloud. Adobe ha puesto en marcha un modelo de consumo que obliga a medir cada generaci\u00f3n con IA. Cada plan incluye un n\u00famero limitado de cr\u00e9ditos, y cuando estos se agotan, no importa la cuota mensual: habr\u00e1 que esperar al siguiente ciclo o pagar un plus para seguir trabajando. El cambio marca un punto de inflexi\u00f3n en la relaci\u00f3n entre los profesionales creativos y la empresa que ha liderado durante d\u00e9cadas el software de dise\u00f1o, fotograf\u00eda y audiovisual. Durante la fase beta, los usuarios pudieron experimentar sin restricciones con herramientas como el Relleno Generativo de Photoshop. Pero con la integraci\u00f3n definitiva en Creative Cloud, Adobe ha trazado una l\u00ednea clara. Las funciones est\u00e1ndar \u2014como el relleno, la edici\u00f3n de fondos o la generaci\u00f3n de variaciones sencillas de imagen\u2014 est\u00e1n incluidas sin l\u00edmite \u00fanicamente en los planes m\u00e1s completos, como el denominado Creative Cloud Pro. En cambio, los planes individuales de aplicaci\u00f3n apenas conceden 25 cr\u00e9ditos al mes, una cifra insuficiente para un uso profesional. Las funciones premium, que incluyen generaci\u00f3n de v\u00eddeo con IA, traducci\u00f3n de audio o el uso de modelos avanzados como Firefly Ultra, se pagan aparte. Cada acci\u00f3n consume cr\u00e9ditos de forma mucho m\u00e1s acelerada: un segundo de v\u00eddeo en alta definici\u00f3n puede costar hasta cien. Aunque el plan Pro ofrece 4.000 créditos mensuales, en un estudio audiovisual con varios proyectos en marcha esa cantidad puede agotarse en cuestión de días. Una nueva capa de coste en el trabajo creativo La consecuencia inmediata es que la suscripción mensual deja de ser suficiente para garantizar un acceso libre a la IA. Ahora los profesionales deben gestionar la inteligencia artificial como un recurso más de producción. Igual que se controla el tiempo de renderizado, las licencias de tipografía o los plazos de entrega, habrá que calcular cuántos créditos consumirá un proyecto y qué parte del presupuesto se destinará a este gasto. La medida introduce una nueva barrera para estudiantes, aficionados y freelancers que trabajan con planes básicos. Un diseñador con la suscripción individual a Photoshop o Illustrator tiene un margen estrecho para usar IA, apenas unas pocas generaciones al mes. Quien necesite m\u00e1s se ver\u00e1 obligado a pasar al plan completo o a comprar cr\u00e9ditos adicionales. Para los estudios grandes, el escenario es distinto: probablemente integrar\u00e1n este nuevo coste en sus presupuestos, del mismo modo que hacen con servidores externos o bancos de im\u00e1genes. L\u00edmites en un plan standard C\u00f3mo saber cu\u00e1ntos cr\u00e9ditos tienes Adobe ha habilitado varios canales para que los usuarios conozcan de antemano cu\u00e1ntos cr\u00e9ditos tienen disponibles. En la p\u00e1gina account.adobe.com, dentro de la secci\u00f3n \u201cPlanes y productos\u201d, se detalla la asignaci\u00f3n mensual de cada plan. Esa misma informaci\u00f3n aparece en la aplicaci\u00f3n de Creative Cloud para escritorio y, en muchos casos, dentro de las propias herramientas: Photoshop, por ejemplo, muestra un contador con el n\u00famero de cr\u00e9ditos restantes al ejecutar una funci\u00f3n de IA. El consumo se mide de forma precisa. Una generaci\u00f3n est\u00e1ndar en Photoshop descuenta un cr\u00e9dito, mientras que en el caso del v\u00eddeo o el audio el gasto se multiplica en funci\u00f3n de la duraci\u00f3n o la resoluci\u00f3n. El resultado es un modelo de uso donde cada acci\u00f3n queda registrada en una cuenta corriente digital. Y aunque algunos planes permiten un uso ilimitado de las funciones b\u00e1sicas, en el terreno premium el l\u00edmite es inamovible. Ingresos r\u00e9cord y apuesta por la IA El giro coincide con un momento de bonanza para Adobe. En septiembre la compa\u00f1\u00eda present\u00f3 unos resultados trimestrales que superaron las previsiones de Wall Street, con ingresos r\u00e9cord de 5.990 millones de d\u00f3lares y ganancias por acci\u00f3n de 5,31 d\u00f3lares, ambas cifras por encima de las estimaciones. El crecimiento interanual alcanz\u00f3 el 11 %, marcando el mayor ingreso trimestral en la historia de la empresa. El consejero delegado, Shantanu Narayen, destac\u00f3 el papel de la inteligencia artificial en este desempe\u00f1o. Seg\u00fan explic\u00f3, los ingresos anuales recurrentes influenciados por IA superan ya los 5.000 millones de d\u00f3lares, mientras que los ingresos anuales atribuibles a la estrategia \u201cIA-first\u201d alcanzaron antes de tiempo los 250 millones de d\u00f3lares previstos para final de a\u00f1o. Los analistas interpretaron estos datos como una validaci\u00f3n de la apuesta de Adobe por Firefly y su integraci\u00f3n en Creative Cloud. Las acciones de la compa\u00f1\u00eda subieron un 6 % tras el anuncio, recuperando parte del terreno perdido en un a\u00f1o en el que hab\u00edan ca\u00eddo m\u00e1s de un 20 %. La estrategia es clara: monetizar la IA no solo con la suscripci\u00f3n, sino tambi\u00e9n con el uso intensivo. Al introducir el sistema de cr\u00e9ditos, Adobe convierte cada generaci\u00f3n en un peque\u00f1o ingreso adicional que, multiplicado por millones de usuarios, refuerza su posici\u00f3n en el mercado y asegura el retorno de las enormes inversiones en computaci\u00f3n en la nube. Una nueva normalidad para los creativos Para los profesionales, el mensaje es inequ\u00edvoco: la IA deja de ser una herramienta sin coste adicional y pasa a formar parte del presupuesto. No importa que se pague la suscripci\u00f3n completa; lo que antes parec\u00eda ilimitado ahora tiene l\u00edmites claros. La compa\u00f1\u00eda ofrece acceso generoso a las funciones est\u00e1ndar, pero pone coto a lo avanzado, obligando a valorar cada generaci\u00f3n como un recurso de producci\u00f3n. El nuevo modelo tambi\u00e9n redefine la competencia. Si todos tienen acceso a la misma IA, el valor diferencial ya no estar\u00e1 en la herramienta sino en el uso creativo que se haga de ella. Adobe impone as\u00ed una paradoja: ofrece a los usuarios la capacidad de generar m\u00e1s que nunca, pero al mismo tiempo les recuerda que lo verdaderamente escaso sigue siendo lo humano, la mirada capaz de transformar un resultado autom\u00e1tico en una obra con identidad.