La Asociación de Diseño Gráfico y Comunicación Visual (ADG-FAD) convoca a profesionales del diseño, la ilustración y la comunicación visual a participar en «Posters x Gaza», una iniciativa solidaria que producirá y venderá ediciones limitadas de carteles durante el Disseny Market Barcelona (12–14 de diciembre, DHub Barcelona) para destinar íntegramente los beneficios a Médicos Sin Fronteras. La recepción de obras —inéditas y de temática libre dentro del espíritu del proyecto— estará abierta hasta el 10 de octubre de 2025 a las 15:00.

«El diseño no es neutral», recuerda ADG-FAD en el texto de la convocatoria. La entidad apela a la responsabilidad pública de una disciplina habituada a informar, visibilizar y denunciar, y pide a profesionales que envíen carteles inéditos para ser producidos en formato 50×70 cm, en edición limitada. La producción correrá a cargo de Unión Papelera y Agpograf, patrocinadores de ADG-FAD, que se suman de forma desinteresada a la iniciativa.

Los carteles se venderán a 30 euros en el stand solidario de la asociación dentro del Disseny Market Barcelona Curated by FAD, que este año tendrá lugar en el DHub Barcelona del 12 al 14 de diciembre. El objetivo económico es claro: alcanzar en torno a 15.000 euros para transferirlos a Médicos Sin Fronteras, organización que trabaja sobre el terreno en Gaza apoyando hospitales, clínicas y centros sanitarios.

La convocatoria es gratuita, voluntaria y está dirigida a profesionales del diseño gráfico, la comunicación visual y la ilustración. Las obras podrán abordar cualquier temática siempre que se alineen con el espíritu del proyecto: denuncia, esperanza, resistencia y justicia. Quienes deseen participar deben enviar sus propuestas al correo adg@adg-fad.org antes del 10 de octubre de 2025 a las 15:00.

Un gesto relevante de la propuesta es la asunción de la producción por parte de patrocinadores del sector papelería e impresión. En un contexto donde muchas iniciativas solidarias piden desinteresadamente obra y, además, obligan a coste de producción, la presencia de Unión Papelera y Agpograf elimina esa barrera y facilita la participación de perfiles que quizá no podrían asumir ese desembolso.

Comprar un cartel para apoyar una causa

Los carteles —de edición limitada y a un precio único de 30 euros— se pondrán a la venta en el stand solidario de ADG-FAD durante el Disseny Market Barcelona. La previsión de la organización es reunir allí la mayor parte de la recaudación prevista, que se donará íntegramente a Médicos Sin Fronteras.

La nota de ADG-FAD subraya el carácter de emergencia humanitaria «extrema» que vive la población de Gaza y sitúa al diseño como herramienta capaz de sumar en el frente informativo y en la recaudación de fondos. Ese enfoque —un «grito visual» que aúna denuncia y esperanza— permite que el valor simbólico del cartel se active también como objeto de apoyo económico: quien compra no solo adquiere una pieza impresa, sino que contribuye de forma directa a financiar la labor médica y humanitaria en el terreno.

En paralelo, la organización recuerda que «Posters x Gaza» no sustituye a la acción directa y que las donaciones a ONG que operan en la zona —como Médicos Sin Fronteras— son urgentes y necesarias. Es una invitación a sumar por varias vías: creando, difundiendo, comprando y donando.