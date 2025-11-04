Del 19 al 21 de noviembre, la ciudad acogerá una nueva edición del festival insignia del Art Directors Club of Europe (ADCE), que reunirá a líderes creativos, agencias, diseñadores y artistas de toda Europa para debatir, experimentar y reflexionar sobre el futuro de la creatividad.

Durante tres días, Barcelona se convertirá en el punto de encuentro de la creatividad europea con la ADCE Creative Week 2025, un evento que combina charlas y experiencias con un eje central claro: entender el papel de la inteligencia artificial en la industria creativa.

El programa girará en torno al AI Creative Summit, un formato impulsado por The One Club for Creativity, que explorará cómo la IA puede integrarse como aliada —y no como amenaza— dentro de los procesos creativos. A través de 12 ponencias, debates a puerta cerrada y sesiones de preguntas en directo, algunos de los principales referentes del sector analizarán la evolución de las agencias, los nuevos roles emergentes y los desafíos de la cultura creativa del futuro.

“Las máquinas predicen y optimizan, pero solo el instinto humano puede desafiar lo obvio y generar lo inesperado”, afirma Roberto Fara, Chief Creative Officer de Ogilvy Spain y Global Creative Experience Lead en Ogilvy One, quien presentará la charla Artificial Instincts. PROGRAMA COMPLETO

Tres voces españolas en el AI Creative Summit

España estará representada por tres creativos que ya están marcando el camino en la integración de la inteligencia artificial dentro del proceso creativo.

Además de Roberto Fara, participará Valeria Moreiro, cofundadora y directora creativa de NotReal, que abordará cómo la IA ha reconfigurado su manera de crear en How AI Reconfigured Our Creative Process:

“La IA no reemplazó la creatividad, la amplificó. Nos permite explorar más ideas en menos tiempo y tomar decisiones más audaces”, explica.

También estará Misho (Hernán Aloise Llera), director creativo de Silverside.ai, que junto a Salma Aboukar presentará The (Real) AI Blueprint, una sesión práctica sobre cómo planificar, construir e iterar con herramientas de IA de forma estructurada y colaborativa.

El AI Creative Summit contará además con la participación de figuras internacionales que están redefiniendo la relación entre creatividad y tecnología, como:

Salma Aboukar (Silverside.ai, Reino Unido), Matthew Carey (Google Creative Lab, EEUU), Taryn Crouthers (SPCSHP, EEUU), Dru Cutler (Drury Design, EEUU), Peter Dolukhanov (Decoder, EEUU), Fera (Mashed Potatoes, Portugal), Sanja Grbic (Jetpack & WordPress, EEUU), Moe Jaouhar (Amazon Brand Innovation Lab, Alemania), David Nascimento (Mashed Potatoes, Portugal), Augustinas Paukštė (andstudio, Lituania) y Thomas Ragger (Wild, Austria).

Portfolio Review en el ADCE

Más actividades durante la semana

Además del AI Creative Summit, la ADCE Creative Week 2025 ofrecerá otras experiencias destacadas:

AI Creative Challenge , la primera competición creativa en directo impulsada por IA en Europa.

, la primera competición creativa en directo impulsada por IA en Europa. Jurado abierto de los ADCE Awards , donde el público podrá presenciar las deliberaciones finales de los premios.

, donde el público podrá presenciar las deliberaciones finales de los premios. Portfolio Review , una oportunidad para que estudiantes y jóvenes profesionales reciban feedback directo de líderes creativos.

, una oportunidad para que estudiantes y jóvenes profesionales reciban feedback directo de líderes creativos. La Gala de los ADCE Student Awards y como cierre, la Ceremonia de los ADCE Awards 2025 que celebrarán lo mejor del talento europeo en diseño y publicidad.

Las entradas para la ADCE Creative Week 2025 ya están disponibles a través de adceurope.org, donde también puede consultarse el programa completo de actividades.

Actualizado 04/11/2025