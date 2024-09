El Art Directors Club of Europe (ADCE) ha desvelado oficialmente los miembros del jurado que evaluarán las obras más destacadas en la 33ª edición de los Premios Europeos a la Creatividad.

Este anuncio marca el inicio de una nueva etapa en la historia del prestigioso certamen, que cada año reúne a la élite creativa del continente. Encabezando el jurado de este año, destaca la figura de Susana Albuquerque, Directora Creativa Ejecutiva y Socia de la agencia portuguesa UZINA, quien asumirá el rol de presidenta general.

Los ADCE Awards 2024 contarán con seis presidentes de jurado, cada uno liderando una categoría específica. Estos profesionales no solo son reconocidos por su experiencia y talento, sino también por su capacidad para influir en las tendencias creativas globales. A continuación, se detalla la composición del jurado por categorías:

En total, 58 creativos de 22 países europeos han sido seleccionados para formar parte de este jurado de alto nivel. La evaluación de los trabajos se llevará a cabo en Barcelona los días 29 y 30 de octubre, donde los jueces otorgarán las codiciadas medallas de Oro, Plata y Bronce, así como el prestigioso Grand Prix. Además, se decidirán los ganadores de los Premios Especiales de la ADCE, que incluyen el European Star-Johannes Newrkla, el Genius Loci, el Green Star y el Equal Star, reconocimientos que destacan la excelencia en áreas específicas de la creatividad.

El ADCE no solo premia la creatividad, sino que también la celebra. El ADCE Festival de Creatividad Europeo 2024 se llevará a cabo en Barcelona los días 21 y 22 de noviembre, y promete ser un punto de encuentro fundamental para aquellos que buscan inspirarse y conectar con otros profesionales del sector. El festival ofrecerá un programa completo de conferencias, talleres, exposiciones y oportunidades de networking, diseñado para explorar las nuevas fronteras de la innovación creativa.

El festival culminará con la ceremonia de entrega de premios, el 22 de noviembre, donde la comunidad creativa se reunirá para aplaudir a los mejores del año en diseño gráfico y comunicación visual.

En la misma semana, Barcelona será también la sede de la segunda edición del Executive Creative Summit, un foro exclusivo comisariado por The One Club for Creativity. Este evento, que se celebrará los días 19 y 20 de noviembre, está dirigido a creativos de alto nivel, incluyendo directores creativos, directores de marketing y fundadores de agencias. El Summit servirá como un espacio para debatir los desafíos clave que enfrentan sus negocios, y para intercambiar ideas que van más allá del ámbito creativo.

La participación en los Premios ADCE 2024 no solo brinda visibilidad a nivel europeo, sino que, gracias a la colaboración con The One Club for Creativity, extiende el alcance de la creatividad europea a nivel global. Todos los ganadores de los ADCE se integrarán en los Global Creative Rankings de The One Club, posicionándose en el ranking más relevante del mundo para agencias, marcas, trabajos y profesionales creativos.

Con la convocatoria aún abierta hasta el 27 de septiembre, los Premios ADCE 2024 se perfilan como una oportunidad única para que los creativos europeos muestren su talento al mundo, consolidando a Barcelona como el epicentro de la creatividad global durante este otoño.

