Actualizado 07/08/2023

Las vacaciones son tiempo de ocio y es bueno aprovecharlas para disfrutar de la cultura. Por ello, te presentamos una selección de 5 exposiciones de diseño, cultura visual y arte que no te puedes perder este verano.

¿Cuáles son las mejores exposiciones imperdibles de este verano?

digital impact de disseny hub barcelona (barcelona)

Digital Impact es una experiencia de arte y diseño entre el mundo físico y virtual que muestra trabajos de artistas digitales de renombre internacional como Refik Anadol, Universal Everything, Random International, Brendan Dawes y Field, además de artistas locales como Domestic Data Streamers, Alba G. Corral y Antoni Arola. Dirigida por Pep Salazar y comisariada por Héctor Ayuso (con Oriol Pastor en la comisaría técnica), contará con 16 artistas digitales globales que presentarán 16 obras, la mayoría de forma exclusiva.

Esta muestra quiere aproximar el arte digital a la ciudadanía e integrar en la consciencia colectiva la idea de que lo digital, lejos de la frialdad o de la asepsia con la que muchas veces se le asocia, puede provocar reacciones y emociones en el público que se adentra a él. Digital Impact escenifica, mediante la vanguardia artística, el diseño, la poética y la interactividad, el impacto que lo digital tiene en nosotros y, sobre todo, el impacto que nosotros tenemos sobre lo digital.

sorolla a través de la luz en el palacio real (madrid)

El Palacio Real acoge en los Salones de Génova, acoge hasta el 24 de septiembre una exposición inmersiva organizada con motivo del centenario del fallecimiento del pintor. Una muestra que combina por primera vez la creación de Sorolla con recreaciones digitales y experiencias sensoriales a través de la luz, el color y el movimiento. Además, se exponen 24 obras originales del artista algunas procedentes de colecciones particulares rara vez expuestas.

Un itinerario que combina distintos espacios: unos dedicados a potenciar las experiencias sensoriales a través de la luz, el color y el movimiento por medio de las nuevas tecnologías digitales; otros espacios expositivos con obras originales de Sorolla seleccionadas por su calidad y relevancia en la producción del pintor; y un recorrido con una experiencia de realidad virtual de extrema calidad que supone un viaje al tiempo de Sorolla.

cómic: sueños e historias en el caixaforum de valencia

Tras su éxito en otros CaixaForum, esta exposición llega ahora a Valencia para ofrecernos una mirada al cómic como herramienta de pensamiento y medio capaz de cuestionar las lógicas de las historias. Desde el siglo XX hasta la actualidad, el cómic ha sido siempre un espejo de la realidad. Ha captado los cambios sociales y los modelos de imaginación, a la vez que ha propiciado muchos de esos cambios. Prueba de ello es la obra de autores como George Herriman, Milton Caniff y Jean Giraud (Moebius), que podemos ver en esta exposición.

La muestra reúne obras de algunos de los personajes o cómics más célebres como The Yellow Kid de Richard Felton Outcault, Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, Terry and the Pirates de Milton Caniff, Tintín de Hergé, Flash Gordon de Alex Raymond, The Spirit de Will Eisner, Sin City de Frank Miller o The Amazing Spider-man de John Romita.

protection no longer assured en el espacio solo (madrid)

El Espacio SOLO acoge hasta el mes de diciembre una exposición que propone un diálogo sobre las distintas nociones de lo sublime a través de una treintena de artistas internacionales que ofrecen sus perspectivas con medios tan diversos como la pintura, la escultura, el arte con Inteligencia Artificial o el arte sonoro.

Esta exposición que podrá verse en la sede de Colección SOLO, cuenta con el trabajo de varios artistas como Keiichi Tanaami, David Altmejd, Justin Matherly, Mika Rottenberg, Grip Face, Glenda León, Dagoberto Rodriguez, Koka Nikoladze, Motohiro Hayakawa, Haroshi, Ryan Heshka o Paco Pomet, entre otros.

Protection No Longer Assured propone una reflexión de lo sublime, entendido como un horror delicioso (“delightful horror”). Esta idea se presenta a través de la mirada de más de 30 artistas internacionales y más de 60 obras. Ingenio y reflexión se unen en un recorrido que expone arte creado por inteligencias artificiales o criaturas post naturales.

gigantes: espacios, memoria y tiempo en zaragoza

Gigantes: espacios, memoria y tiempo es una exposición al aire libre en la antigua fábrica de cervezas Ámbar compuesta por 17 autores que que han recibido el Premio Nacional de Fotografía. Se trata de la primera colaboración de la marca de cervezas con el Festival PHotoESPAÑA, del que es patrocinador y cerveza oficial.

Hasta el 15 de octubre, las fachadas de este histórico icono industrial ubicado en el barrio de San José, acogerán treinta gigantografías impresas sobre grandes lonas que podrán admirarse desde el patio y el exterior del edificio, en los muros y frentes que dan a las calles María Moliner y Ramón Berenguer IV, en un original e inusual recorrido a gran escala por más de medio siglo de creación fotográfica en España.

Treinta miradas y pequeños momentos capturados con distintas técnicas y formatos por una cuidada selección de artistas galardonados con el Premio Nacional de Fotografía. El paisaje, el reportaje, la abstracción, la fantasía, la ironía y la provocación se mezclan en estás gigantescas fotografías que ocupan más de 160 metros cuadrados de fachada.