Exploramos la intersección del miedo y la creatividad en un detallado estudio de Prodigioso Volcán para el Club de Creativos. Amaia Arteta, Alberto Gayo y Neus Martínez despliegan un análisis para revelar cómo este impulso ancestral puede ser una poderosa herramienta en manos de los innovadores. Descubre cómo el miedo moldea y potencia la expresión creativa en el mundo contemporáneo.

No, no vamos a hablar del miedo al folio en blanco (o tal vez sí). Quizá de algo más atávico. El miedo es una emoción ancestral que nos ha permitido, como animales, sobrevivir. Es una emoción enormemente adaptativa: no podemos vivir sin miedo (nos habrían cortado la cabeza). Pero con el paso del tiempo, las amenazas también han mutado (de temer ser comidos por un león a vivir atemorizados esperando la aceptación de los demás). La imaginación y nuestra mente son acicates de miedos no siempre reales, pero que vivimos como tales.

El cerebro humano reacciona a ciertos estímulos emocionales de manera muy rápida. En milisegundos. Y el miedo ha sido señalado como el mayor limitador de la creatividad para la comunidad creativa. Iniciamos, pues, un viaje fascinante por una emoción que lejos de volvernos vulnerables, nos puede ayudar a trabajar (y a vivir) mejor si sabemos cómo funciona.

En el Día A 2023, el Club de Creativos se apoyó en Prodigioso Volcán, consultora de transformación, para profundizar en las tres dimensiones del miedo: la biológica, la original –el lado más personal del miedo–, y el miedo que generamos en los otros. Si ese día hablamos del miedo en un evento-experiencia, ahora lo hacemos a través de la publicación del informe: 300 milisegundos. El miedo en el proceso creativo. Aprendizaje y respuesta.

El objetivo: entender cómo funciona el miedo y aprender a gestionarlo dentro de la comunidad creativa. Y lo hemos hecho analizando más medio centenar de artículos, libros, informes y estudios científicos y otras referencias bibliográficas; y de la mano de 8 perfiles transversales y de referencia del mundo creativo: artistas, creativos, publicistas, psicólogos… Estos han sido Ángel Torres, director creativo de El Ruso de Rocky; Susana Pérez, directora creativa de Proximity; Juan Ramos Cejudo, Doctor en Psicología, especialista en Intervención en la Ansiedad y el Estrés y co-fundador y CEO de la Clínica Mind Group; Aurora Michavilla, experta en comunicación impacto, actriz y consultora de marcas; Pablo Escobedo, periodista y creador de contenidos especializado en inteligencia artificial generativa en Prodigioso Volcán; Mariano Casares, director de Márketing de Orange; Ana Robledo, directora de Marketing de Pikolin; y Arantxa Echevarría, cineasta y directora, entre otras, de ‘Carmen y Lola’ y Chinas’. La investigación, redacción y diseño la ha realizado Prodigioso Volcán.

El miedo en el cuerpo, del dolor de estómago a otros síntomas



El miedo se siente en el estómago, en la cabeza y el pecho y según todas las investigaciones, los síntomas más habituales son la sudoración, una respiración anormal y pensamientos distorsionados. Es la forma de vivir esos temores. Pero el miedo no es lo mismo que la ansiedad y conviene distinguir una de otro.

¿Cómo funciona el miedo en los procesos creativos?



“El miedo se contagia y es como una moneda de dos caras: positivo o negativo. Las agencias saben que nos jugamos mucho, pero también conocen muy bien al anunciante y, al final, es como una relación de pareja” Mariano Casares, manager de Marca y Comunicación en Orange España

Hay anunciantes que se juegan grandes presupuestos –y reputación– en campañas publicitarias; hay responsables de marketing y comunicación que se juegan su cargo y confianza –y su reputación–, hay directores creativos y empleados que al plantear una idea y desarrollarla se juegan el sueldo y el futuro de la agencia –y su reputación–, y hay, al otro lado, una persona consumidora, que no se juega su reputación –o también– pero que merece todo nuestro respeto. Todas esas circunstancias y procesos provocan miedos, muchos tipos de miedo.



De ahí que el informe no sólo ilustra cómo funciona el miedo en nuestro cuerpo, sino que desentraña los 10 miedos compartidos por la comunidad creativa. Está repleto de curiosidades en torno al miedo y el proceso creativo (¿sabes que existe un parásito quitamiedos?) y, además, diseña un plan para dominar el miedo, para aprender a gestionarlo y convertirlo en aliado en tu trabajo.

Este informe se apoya en las opiniones de profesionales de la creatividad, la empresa, la psicología y la consultoría. Y la mayoría coincide en la conclusión: el principal miedo es el miedo a cagarla. “Relativicemos. Un error es algo que hemos probado y no ha valido, pero no tiene por qué ser negativo. Eso sí, antes de hacer algo, nos lo tenemos que pensar mucho. Hagámonos más preguntas, preguntas más fértiles. Una mala pregunta te lleva a una mala respuesta”, apunta la consultora Aurora Michavila.

Despiezamos el miedo a cagarla en 10 miedos compartidos por la comunidad creativa: el miedo a no contarlo bien, a no ser original, al aburrimiento, a ser irrelevante, el miedo escénico o al mundo virtual, el miedo al fracaso, a la evaluación, a no ser aceptado o el miedo a fallarse uno mismo.

“El miedo es absolutamente necesario para retarse y conseguir cosas diferentes”, añade Ana Robledo, directora de Marketing y Comunicación del Grupo Pikolin. Y “hay que cometer muchos errores para descubrir nuevos enfoques y oportunidades” Susana Pérez, directora creativa ejecutiva de Proximity

Así que, como dicen los expertos en el miedo al fracaso, “hay que definir el problema de forma correcta antes de intentar resolverlo”. El miedo al fracaso siempre es motivador. Aunque Arantxa Echevarría, directora de cine, sentencia que “el miedo a fallarnos en primera persona es, en ocasiones, mucho mayor que a la equivocación o a la sequía de ideas”.

Y, por último, y no menos importante, el informe habla del miedo que provoca el auge de la IA generativa. “Tengo una teoría un poco darwinista, la IA va a quitar mucha mediocridad y va a poner en valor la brillantez porque viene para ser un soporte de ayuda, pero también para que se valore más la calidad”, comenta Ángel Torres, director creativo de El Ruso de Rocky. “Como no tiene miedo al error, Chat GPT es muy buen compañero a la hora de crear. La IA dispara a lo loco, lo importante es saber dirigirla”, asegura Pablo Escobedo, experto en IA generativa en Prodigioso Volcán.

Un asistente de IA para desbloquear miedos creativos



Y hablando de IA, la presentación del informe vino acompañada del lanzamiento de ‘Boo!’, el asistente que utiliza inteligencia artificial y el contenido del informe para desbloquear los miedos creativos. ¡Dispara tus preguntas sin miedo y déjate sorprender!