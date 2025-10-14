Espa\u00f1a vuelve a situarse entre las delegaciones m\u00e1s reconocidas en los Pentawards 2025, los premios internacionales m\u00e1s prestigiosos dedicados al packaging design. En total, los estudios y dise\u00f1adores espa\u00f1oles han obtenido 41 galardones, que se reparten en 1 Platinum, 8 Oros, 13 Platas y 19 Bronces, reafirmando el peso y la diversidad del talento nacional en el panorama global. El Platinum de esta edici\u00f3n ha sido para Pueblo, del estudio barcelon\u00e9s Simple Packaging Studio, tambi\u00e9n reconocido como Best Newcomer of the Year. Este doble galard\u00f3n sit\u00faa al joven estudio entre los nombres emergentes con mayor proyecci\u00f3n internacional. Estudios m\u00e1s galardonados Entre los nombres que m\u00e1s brillan este a\u00f1o en los Pentawards hay varios rostros conocidos del dise\u00f1o espa\u00f1ol. SeriesNemo, Simple Packaging Studio, Supperstudio, MABA, IR\u00dcBI y Elisava encabezan una lista que demuestra la madurez y diversidad de nuestro ecosistema creativo: desde la industria consolidada hasta la experimentaci\u00f3n acad\u00e9mica. SeriesNemo contin\u00faa ampliando su universo visual con una trayectoria que mezcla oficio t\u00e9cnico y sensibilidad contempor\u00e1nea. Su proyecto Nohaca ha obtenido un Oro, al que se suman una Plata y dos Bronces. Un palmar\u00e9s que confirma su dominio del dise\u00f1o aplicado al mundo de las bebidas y su apuesta constante por la sostenibilidad como motor est\u00e9tico y conceptual. En el otro extremo generacional, Simple Packaging Studio representa la frescura del nuevo talento. Ganadores del Platinum por Pueblo y reconocidos como Best Newcomer of the Year, suman adem\u00e1s dos Platas (Lun\u00e1tico y Office Supplies) y dos Bronces (Whitecap Bitters y Maker\u2019s Mark \u2013 No Label). Su trabajo, sereno y coherente, convierte el envase en una extensi\u00f3n del relato de marca y en un ejercicio de sensibilidad visual. Con una larga trayectoria en los Pentawards, Supperstudio mantiene su ritmo imparable de reconocimientos. Este a\u00f1o obtiene una Plata por Amor de Bellota y dos Bronces (El Corte Ingl\u00e9s Tea and Infusions y Special Line). El estudio dirigido por Paco Ad\u00edn vuelve a demostrar que la constancia y la mirada estrat\u00e9gica son tambi\u00e9n una forma de innovaci\u00f3n. MABA firma uno de los proyectos m\u00e1s destacados del a\u00f1o con UPM Raflatac Swatchbook, Oro en la categor\u00eda Stationery, al que suma una Plata y un Bronce (Weirdo). Su enfoque \u2014que combina estrategia, ilustraci\u00f3n y materialidad\u2014 reivindica la dimensi\u00f3n sensorial del dise\u00f1o: piezas que se tocan, se sienten y transforman la experiencia del usuario. Desde el \u00e1mbito educativo, Elisava confirma la fuerza de las nuevas generaciones. Con un Oro (Mate), una Plata (Tampax to Share) y dos Bronces (Gifted Moments y Cacique), la escuela barcelonesa demuestra que la formaci\u00f3n tambi\u00e9n puede ser un espacio de innovaci\u00f3n real, donde se ensayan ideas y se anticipan discursos. Por su parte, IR\u00dcBI Estudio Creativo se consolida como una voz singular dentro del dise\u00f1o de producto y vino. Su Oro por El encantador de P\u00e1jaros y el Bronce por Los Quesitos de Anabel revelan un estudio capaz de dotar de narrativa, textura y emoci\u00f3n a cada envase, construyendo peque\u00f1as historias visuales que trascienden la etiqueta. Oros \u2022 El encantador de P\u00e1jaros \u2013 IR\u00dcBI Estudio CreativoCategor\u00eda Beverages \u2013 Wine (dark). Direcci\u00f3n creativa de Rub\u00e9n Poves e Irene Samar\u00edn, con dise\u00f1o de Abenaura Gonz\u00e1lez y fotograf\u00eda de Rub\u00e9n Poves. \u2022 OUIW\u00cc! \u2013 TrazosCategor\u00eda Brand Brief \u2013 Carrefour Brand Brief. Dise\u00f1o y direcci\u00f3n creativa de Germ\u00e1n Miranda Garrido. \u2022 Aspronautas \u2013 Estudio Pablo GuerreroCategor\u00eda Design with Purpose. Proyecto colaborativo con la ONG Asprona Bierzo, con ilustraciones de artistas con discapacidad intelectual. \u2022 Bota de Vino \/ Wineskin \u2013 Vamos EstudioCategor\u00eda Fine wines and champagne. Dise\u00f1o de Eduardo Miravalles y David Gamarra. \u2022 Mate \u2013 ElisavaCategor\u00eda Student Concepts \u2013 Brand Identity & Connected Packaging. Proyecto de Daniela Tames, con tutor\u00eda de Eva Minguella. \u2022 Nohaca, Nomads creating own paths \u2013 SeriesNemoCategor\u00eda Beverages \u2013 Spirits (Clear). Dise\u00f1o industrial y gr\u00e1fico a cargo del equipo de SeriesNemo. \u2022 Sotavento AOVE \u2013 Javier Gardu\u00f1o Estudio de Dise\u00f1oCategor\u00eda Food \u2013 Limited Editions. Dise\u00f1o de Javi Gardu\u00f1o e Isra Garc\u00eda. \u2022 UPM Raflatac Swatchbook \u2013 MABACategor\u00eda Home, Leisure & Other Markets \u2013 Stationery. Direcci\u00f3n creativa de Miguel \u00c1ngel del Ba\u00f1o, dise\u00f1o de Marco Arroyo y Beatriz Su\u00e1rez, e ilustraciones de Tatiana Proca. Platas Los trece Silver Awards reflejan el m\u00fasculo de un ecosistema diverso y maduro, capaz de combinar oficio e innovaci\u00f3n. Desde la experimentaci\u00f3n visual de Boiling Point (Inna Efimova) o Lun\u00e1tico (Simple Packaging Studio), hasta la reinterpretaci\u00f3n de marcas emblem\u00e1ticas como Cinco Jotas (Morillas Brand Design) o La Perla (Lavernia & Cienfuegos). Cinco Jotas - Morillas Brand Design Hay tambi\u00e9n espacio para la sostenibilidad \u2014con Error, Offbeat Beer (SeriesNemo)\u2014, para el humor y la frescura de Pu\u00f1os Fuera (JJ Bertran Studio), o para los proyectos formativos como Tad\u00e1! y Tampax to Share (ambos de Elisava y Trazos). Completan el palmar\u00e9s nombres habituales en el certamen como Supperstudio, Javier Gardu\u00f1o Estudio de Dise\u00f1o o MABA, confirmando que el dise\u00f1o espa\u00f1ol contin\u00faa siendo un referente estable en los Pentawards. Bronces Los diecinueve Bronze Awards completan el mapa del dise\u00f1o espa\u00f1ol con una mirada plural. Entre ellos aparecen propuestas de estudios consolidados \u2014como Le Tribute y Rosaluz (SeriesNemo), Interapothek Plasters (Eduardo del Fraile) o Funky Pizza (Morillas)\u2014 junto a proyectos de autor, como Los Quesitos de Anabel (IR\u00dcBI) o Coherencia (Vamos Estudio). Interapotek - Eduardo del Fraile La presencia de escuelas como Elisava, UDIT o la EASD Castell\u00f3n confirma adem\u00e1s la fuerza de las nuevas generaciones, con trabajos como Gifted Moments, Cacique, Cabezon\u00e1s by \u00c1mbar o Jaque Mate, que exploran nuevas formas de narrar y comunicar desde el envase. En conjunto, estos proyectos subrayan el papel del packaging como terreno f\u00e9rtil donde conviven la estrategia, la creatividad y la emoci\u00f3n. Jaque Mate - EASD Castell\u00f3n Los Pentawards 2025 han repartido un total de 1 Diamond Award, 7 Platinum, 98 Gold, 135 Silver y 157 Bronze, adem\u00e1s de un premio Next Gen. En ese contexto, los 41 premios obtenidos por Espa\u00f1a consolidan su papel como una de las delegaciones m\u00e1s activas y reconocidas del certamen, donde dise\u00f1o, industria y talento vuelven a encontrarse para demostrar que la forma tambi\u00e9n puede ser contenido.