Cada cierto tiempo alguien proclama el fin de las redes sociales. Que si Facebook agoniza, que si TikTok aburre, que si X (antes Twitter) se vac\u00eda. Yo mismo suelo desconfiar de esos epitafios digitales, las redes siempre encuentran la forma de mutar y sobrevivir. Aun as\u00ed, el an\u00e1lisis publicado por John Burn-Murdoch en el Financial Times aporta algo distinto: una tendencia medible y sostenida que quiz\u00e1 esta vez s\u00ed marque un cambio de ciclo en la relaci\u00f3n global con las plataformas. Bas\u00e1ndose en los datos de GWI (GlobalWebIndex), firma de an\u00e1lisis de audiencias digitales que estudia el comportamiento de m\u00e1s de 250.000 adultos en m\u00e1s de 50 pa\u00edses, el estudio muestra una ca\u00edda cercana al 10 % en el uso diario entre 2022 y finales de 2024. El fen\u00f3meno, lejos de ser puntual o fruto de la resaca pospandemia, parece marcar un punto de inflexi\u00f3n m\u00e1s profundo: el momento en que las redes sociales, tras a\u00f1os de expansi\u00f3n y mutaci\u00f3n, pierden atractivo y sentido. El periodista brit\u00e1nico John Burn-Murdoch lo resume con iron\u00eda al decir que quiz\u00e1, cuando miremos atr\u00e1s, recordemos septiembre de 2025 como el momento en que las redes sociales \u201csaltaron el tibur\u00f3n\u201d (jumped the shark), expresi\u00f3n popular que en ingl\u00e9s describe el instante en que algo que fue innovador empieza a degenerar en una caricatura de s\u00ed mismo. Del \u201csocial\u201d al \u201cantisocial\u201d Los datos del FT reflejan una transformaci\u00f3n que va m\u00e1s all\u00e1 del tiempo de pantalla: lo que ha cambiado es la naturaleza misma de la experiencia social en internet. Las redes, nacidas para conectar a personas, son hoy (seg\u00fan Burn-Murdoch) entornos cada vez m\u00e1s \u201cantisociales\u201d, donde la interacci\u00f3n humana real ha sido sustituida por la l\u00f3gica del scroll infinito, los contenidos generados por inteligencia artificial y la econom\u00eda de la atenci\u00f3n llevada al extremo. Su art\u00edculo apunta a una paradoja: cuanto m\u00e1s aparentan las redes ser sociales, menos lo son en realidad, porque cada vez hay menos interacci\u00f3n humana y m\u00e1s automatizaci\u00f3n del contenido. Las nuevas plataformas anunciadas por Meta o OpenAI, centradas en v\u00eddeos cortos generados por IA, representan para el periodista brit\u00e1nico la culminaci\u00f3n de esa deriva. Y lo resume con una frase que duele por su precisi\u00f3n: \u201cEste es el contenido ultraprocesado: denso en dopamina, pobre en informaci\u00f3n y corrosivo en sus efectos\u201d. La met\u00e1fora alimentaria no es casual. Igual que los alimentos ultraprocesados saturan sin nutrir, el consumo compulsivo de v\u00eddeos y reels vac\u00edos de contenido informativo provoca un empacho de est\u00edmulos. Y sin embargo, hay apetito para ello. El periodista brit\u00e1nico lo llama \u201cslop\u201d (papilla digital): una mezcla de ruido, placer culpable y dopamina f\u00e1cil que mantiene a flote un ecosistema de miles de millones en publicidad. El desgaste del modelo En el informe \u201cThe 2025 Social Media Report\u201d de GWI, los analistas subrayan que las redes siguen ocupando un lugar central en la vida cotidiana (m\u00e1s de una cuarta parte del tiempo en l\u00ednea se dedica a ellas), pero su funci\u00f3n est\u00e1 cambiando. Ya no son el escaparate aspiracional que promet\u00eda visibilidad, sino un espacio funcional de informaci\u00f3n, mensajer\u00eda y consumo. El estudio de GWI confirma, adem\u00e1s, una grieta generacional: los j\u00f3venes entre 16 y 24 a\u00f1os siguen siendo los m\u00e1s activos, pero tambi\u00e9n los m\u00e1s ambivalentes. Son quienes m\u00e1s tiempo pasan en redes y, al mismo tiempo, quienes declaran que estas les generan ansiedad. No se trata solo de cu\u00e1nto se conectan, sino de para qu\u00e9 lo hacen. Los usuarios que utilizan las redes para debatir ideas o establecer nuevos contactos tienden a percibirlas como algo positivo; quienes lo hacen de forma pasiva, dentro de c\u00edrculos cerrados, las asocian m\u00e1s con estr\u00e9s y fatiga. Burn-Murdoch coincide: el problema no es solo la cantidad de tiempo, sino la calidad de la interacci\u00f3n. Las cifras de GWI muestran que, desde 2014, el porcentaje de personas que dicen usar redes para \u201cmantener el contacto con amigos\u201d, \u201cexpresarse\u201d o \u201cconocer gente nueva\u201d ha ca\u00eddo m\u00e1s de un 25 %. En paralelo, crece el uso autom\u00e1tico (abrir una app para \u201cmatar el tiempo\u201d), s\u00edntoma de una navegaci\u00f3n cada vez menos consciente y m\u00e1s impulsiva. El punto de saturaci\u00f3n La hip\u00f3tesis del autor es provocadora: puede que hayamos llegado al punto de saturaci\u00f3n de las redes sociales, ese momento en que la experiencia deja de aportar valor y empieza a expulsar usuarios. En su an\u00e1lisis, el declive no se limita a una fatiga pasajera, sino a un proceso de \u201censhittification\u201d (Mierdificaci\u00f3n), el t\u00e9rmino acu\u00f1ado por el escritor tecnol\u00f3gico Cory Doctorow para describir c\u00f3mo las plataformas digitales se degradan a medida que priorizan los beneficios por encima de la experiencia del usuario. En su etapa final, dice Doctorow, las plataformas se convierten en \u201cm\u00e1quinas de maximizar el tiempo de pantalla\u201d, dispuestas a todo para retener atenci\u00f3n aunque eso implique sacrificar su raz\u00f3n de ser. Burn-Murdoch aplica esa idea a las redes sociales contempor\u00e1neas: ya no son redes de personas, sino redes de contenido, donde la producci\u00f3n automatizada ha desplazado a la interacci\u00f3n humana. La atenci\u00f3n ya no se organiza por v\u00ednculos, sino por algoritmos. En palabras del informe, hemos entrado de lleno en \u201cla era del algoritmo social\u201d, donde el n\u00famero de seguidores importa menos que el tiempo de visionado, los guardados o las reproducciones completas. La excepci\u00f3n americana En el panorama global descrito por el Financial Times, hay una excepci\u00f3n inquietante: Am\u00e9rica del Norte. Mientras el uso cae en Europa y otras regiones desarrolladas, el consumo de redes sigue creciendo en Estados Unidos y Canad\u00e1, un 15 % por encima del promedio europeo. All\u00ed, seg\u00fan Burn-Murdoch, la dieta digital se compone cada vez m\u00e1s de \u201cret\u00f3rica extrema, cebos de interacci\u00f3n y papilla medi\u00e1tica\u201d, un c\u00f3ctel que mantiene la atenci\u00f3n a base de polarizaci\u00f3n y ruido emocional. La paradoja es evidente: mientras una parte del mundo empieza a desconectarse, otra se radicaliza en su hiperconexi\u00f3n. El debate sobre si las redes da\u00f1an la salud mental o la cohesi\u00f3n social sigue abierto, pero Burn-Murdoch apunta a una evidencia dif\u00edcil de rebatir: cada hora invertida en las plataformas es una hora menos de interacci\u00f3n real. Y si esa tendencia empieza a revertirse, quiz\u00e1 estemos ante una buena noticia. Del desencanto a la madurez digital Ni el Financial Times ni GWI anuncian el fin de las redes sociales. Lo que describen es algo m\u00e1s sutil: un cambio de fase. El entusiasmo inicial se ha agotado, los h\u00e1bitos se estabilizan y el usuario empieza a buscar prop\u00f3sito. GWI lo resume con una frase que funciona casi como moraleja: \u201cNo podemos desinventar las redes, pero s\u00ed podemos hacer que el tiempo que pasamos en ellas valga la pena\u201d. Tal vez ese sea el verdadero reto de la pr\u00f3xima d\u00e9cada digital: reaprender a estar conectados sin dejar de estar presentes. Porque si algo muestran los datos, es que no se trata de cerrar sesi\u00f3n, sino de recuperar el control sobre cu\u00e1ndo, c\u00f3mo y por qu\u00e9 lo hacemos.