Wacom ha anunciado que el modelo Wacom Intuos Small sin Bluetooth posee la certificación Works with Chromebook, siguiendo los pasos de One by Wacom, certificado hace unos meses.

A partir de ahora, los usuarios de Chromebook, especialmente los estudiantes y los creativos principiantes, tendrán más opciones para empezar a crear digitalmente utilizando una pen tablet de Wacom con una gran diversidad de aplicaciones de dibujo, pintura y edición fotográfica que funcionan perfectamente en Chromebook.

«Wacom se está esforzando actualmente por ampliar la compatibilidad con Chromebook para incluir más dispositivos y llevar su tecnología de lápiz intuitiva y natural a un número de usuarios de Chromebook cada vez mayor.» Faik Karaoglu, vicepresidente Ejecutivo de Wacom Branded Business

conectar y crear

El modelo Wacom Intuos Small sin Bluetooth se conecta sin problemas a cualquier Chromebook con entrada USB-A y la última versión de Chrome OS. No se necesita controlador. El lápiz de Wacom, ligero y de diseño ergonómico, posee 4096 niveles de presión y la tecnología de resonancia electromagnética (EMR) sin pilas que distingue a la empresa. Este lápiz, sensible a la presión, ergonómico y con una excelente capacidad de respuesta, ofrece a los usuarios una forma natural de escribir, esbozar, dibujar o editar contenido en el espacio que confiere la tableta.

Wacom Intuos también ofrece una plataforma ideal para empezar a explorar la creatividad digital con Chromebook. La compra de Wacom Intuos da derecho a un paquete de software inspirador, que incluye una suscripción gratuita de 3 meses a Clip Studio Paint Pro: una aplicación de dibujo potente y fácil de usar para cómics y manga. Collaboard, Limnu, Explain Everything y Kami son aplicaciones que también van incluidas y están especialmente pensadas para la educación.

«La combinación de una tableta Intuos y un Chromebook también permite a los jóvenes creativos desatar todo su potencial artístico y de diseño con una serie de aplicaciones para dibujar y pintar.» Faik Karaoglu, vicepresidente Ejecutivo de Wacom Branded Business

El modelo Wacom Intuos Small sin Bluetooth es ahora compatible con Chrome OS, Windows, Mac y determinados dispositivos Android. Utiliza una tecnología patentada de Wacom exclusivamente para la superficie dedicada de la tableta y funciona independientemente de los lápices en pantalla basados en el estándar de la Universal Stylus Initiative (USI), que o bien vienen incluidos con los Chromebooks o que pueden adquirirse como accesorio, sin interferir con ellos.

sobre wacom

Fundada en el año 1983, Wacom es una empresa internacional con sede en Japón, con filiales y oficinas afiliadas en todo el mundo que respaldan sus actividades de marketing y distribución en más de 150 países y regiones. Es el principal fabricante mundial de pen tablets, monitores interactivos y soluciones de interfaz digital. La tecnología avanzada de los intuitivos dispositivos de entrada de Wacom se ha utilizado en la creación de algunas de las películas, efectos especiales, moda, diseños y obras de arte digitales más interesantes del mundo, y ofrece a los usuarios domésticos y profesionales una tecnología de interfaz líder para expresar su propia personalidad.

La empresa también ofrece sus productos como soluciones OEM a los principales fabricantes que proveen a mercados emergentes. La tecnología de interfaz de Wacom, denominada Wacom Feel IT, también se ofrece como solución integrada a los socios estratégicos. La mayoría de fabricantes de tabletas y PC cuentan con esas funciones avanzadas y la fiabilidad para ofrecer una experiencia de interfaz de usuario óptima.

