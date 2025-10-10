A estas alturas, Type and Media, el m\u00e1ster anual de dise\u00f1o tipogr\u00e1fico de la Real Academia de Arte de La Haya (KABK), no necesita demasiada presentaci\u00f3n. Se trata de uno de los dos o tres m\u00e1steres universitarios de tipograf\u00eda m\u00e1s prestigiosos del mundo. Por su aulas han pasado estudiantes de dise\u00f1o tipogr\u00e1fico procedentes de los cuatro puntos cardinales desde que comenz\u00f3 hace m\u00e1s de dos d\u00e9cadas. Dise\u00f1adores y dise\u00f1adoras espa\u00f1olas que han cursado el Type and Media son Bogidar Mascare\u00f1as, Noe Blanco, Carlos de Toro, Pablo G\u00e1mez o Laura Meseguer. De un a\u00f1o de duraci\u00f3n, el Type and Media est\u00e1 dividido en dos semestres, el primero dedicado a la formaci\u00f3n te\u00f3rica, y el segundo destinado al desarrollo del proyecto de dise\u00f1o tipogr\u00e1fico de cada alumna y alumno. Un curso tan exigente como este provoca una gran expectaci\u00f3n alrededor del momento en que se hacen p\u00fablicos los trabajos del alumnado. Y la oportunidad de disfrutar de las propuestas del curso 23\/24 ha llegado. Si a la alta exigencia le a\u00f1adimos la imaginaci\u00f3n y af\u00e1n de experimentar propios de estudiantes, el resultado no puede ser m\u00e1s estimulante e inspirador. El repaso anual a los trabajos salidos del Type and Media es un excelente banco de pruebas para medir la temperatura tipogr\u00e1fica actual. Quiz\u00e1 la caracter\u00edstica com\u00fan de todos los proyectos de Type and Media resida en el \u00e9nfasis que se otorga al proceso en s\u00ed, algo natural trat\u00e1ndose de aprender a dise\u00f1ar tipograf\u00eda, pero que no deja de ser sumamente esclarecedor del hecho de que, por muy diversos que sea los resultados, los procesos siempre muestran interesantes puntos de conexi\u00f3n. De los trece trabajos de este a\u00f1o vamos a rese\u00f1ar brevemente tres de ellos, simplemente siguiendo el criterio subjetivo de los que nos han atra\u00eddo m\u00e1s, pero hay que insistir en la gran calidad y en la diversidad conceptual de los proyectos, que se pueden revisar detalladamente en la web de la promoci\u00f3n 23\/24. \u00ab\u00c1nima\u00bb, de Cecilia del Castillo Daza Unir diferentes referentes culturales en un \u00fanico proyecto tipogr\u00e1fico siempre resulta fascinante. La dise\u00f1adora tipogr\u00e1fica y cal\u00edgrafa mexicana Cecilia del Castillo ha explorado en \u00ab\u00c1nima\u00bb los puntos de contacto entre las intrincadas formas art\u00edsticas de las culturas ancestrales de M\u00e9xico, donde nada hay minimalista, y la obra tipogr\u00e1fica de Johann Michael Fleischmann (1707\u20131768), punzonista y grabador alem\u00e1n de estilo barroco. \u00abBibubator\u00bb, de Zhenya Spizhovyi La memoria de la infancia es una fuente inagotable de inspiraci\u00f3n, m\u00e1xime si esa infancia transcurri\u00f3 en una ciudad sometida actualmente a una despiadada invasi\u00f3n. La ciudad es Kiev y el resultado de la exploraci\u00f3n es \u00abBibubator\u00bb, delicioso proyecto tipogr\u00e1fico, de ecos ochenteros, del dise\u00f1ador ucraniano Zhenya Spizhovyi. En \u00abBibubator\u00bb se mezclan lo digital y lo f\u00edsico a trav\u00e9s del tallado en linograbado con el fin de depurar formas finales de la tipograf\u00eda digital, y, sobre todo, mediante la construcci\u00f3n de un juego de madera y metal que con diez m\u00f3dulos puede formar el alfabeto completo. \u00abKompas\u00bb, de Hanna Boslau \u00abKompas\u00bb es un proceso de investigaci\u00f3n que se pregunta acerca de c\u00f3mo una cursiva a la izquierda puede armonizar con su contraparte a la derecha. O tambi\u00e9n si el aspecto de las letras es fruto de experiencias colectivas. O c\u00f3mo hallar el punto medio exacto entre excentricidad y convenci\u00f3n. La respuesta a estas y otras cuestiones planteadas por Hanna Boslau durante el intuitivo proceso de gestaci\u00f3n de \u00abKomas\u00bb es una tipograf\u00eda que muestra con orgullo sus ra\u00edces caligr\u00e1ficas a la vez que resulta legible y funcional en textos largos. Se pueden consultar los trabajos de los \u00faltimos a\u00f1os en los siguientes enlaces: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.