La Escuela de Arte de Jerez organiza las jornadas de diseño Trayectorias 10, que se celebrarán desde el 7 al 10 de marzo. La inauguración tendrá lugar la tarde del lunes 7 que precederá a la ponencia de Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño.

La obra del ilustrador madrileño estrenará la nueva sala de exposiciones de la escuela, Aula-1, situada en la antigua biblioteca del centro con la muestra Recreando lo inexistente. Carteles, animaciones, libros, esculturas, fotografías o textiles conforman la trayectoria de Isidro Ferrer, que cuenta con múltiples galardones y con clientes como El País, el Ministerio de Cultura, Fundación Telefónica o el Instituto Cervantes, entre otros.

Además, el lunes podremos ver la proyección del documental The mystery of the Pink Flamengo de Javier Polo, con mesa redonda posterior sobre el diseño de los espacios kitsch de la mano de Formica.

El martes 8, día internacional de la mujer, estará centrado en esta efeméride con la proyección del documental de Callejeras de Silvia Moreno y la mesa redonda posterior de mujeres creadoras con el título Mujeres que creen, mujeres que crean.

Para continuar las jornadas, la mañana del miércoles comenzará con la ponencia sobre el bocetaje y dibujo aplicado al diseño de productos del artista internacional Jeremy Hugh Aston. Así mismo, la reconocida tipógrafa Ana Moliz realizará un taller sobre gimnasia tipográfica para el alumnado de la escuela.

La tarde del miércoles se completará con Volunto, que nos explicará sus trabajos de diseño de joyería cerámica y la restauradora Paz Barbero que nos mostrará los entresijos de su profesión.

El jueves 10 tendrá lugar la master class sobre colodión húmedo impartida por Joaquín Paredes para el alumnado de fotografía; Alejandra Pombo nos explicará el proceso creativo en el diseño de interiores; Antonia Moreno nos hablará sobre su trayectoria fotográfica y Fantoche Estudio mostrará la función más social de su trabajo de moda reciclada.

Trayectorias 10 se cerrará con la ponencia del estudio de animación Glow Animation, que además de impartir un taller de stop-motion para nuestro alumnado, nos explicará cómo fue la producción de la película Buñuel en el laberinto de las tortugas, filme por el que recibieron el premio Goya, entre otros galardones.

