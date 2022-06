McCurry. La búsqueda del color retrata la vida y obra del fotógrafo Steve McCurry a través de sus más de 40 años de trabajo.

Quizá no todo el mundo conoce a Steve McCurry, pero es difícil encontrar a alguien que no conozca parte de su obra. Este fotógrafo americano retrató a la famosa niña afgana de ojos verdes que fue portada de National Geographic en 1985. Pero su carrera profesional no termina ahí, McCurry ha viajado por todo el mundo en solitario retratando algunas de las imágenes más icónicas de la época contemporánea.

McCurry. La búsqueda del color es el primer retrato íntimo del fotoperiodista. Dirigido por el director Denis Delestrac y producido por las productoras Polar Star Films e Intrepido Films, este documental está disponible en España desde el 3 de junio y es toda una oda a la fotografía.

una carrera de 40 años

Lo único más conmovedor que las fotos de McCurry es su tumultuosa carrera de 40 años, que ha pasado viajando por el mundo esencialmente solo, capturando instantáneas sinceras que muestran la complejidad de la vida humana. A lo largo de 92 minutos, este documental presenta un acceso único al proceso creativo de McCurry que, acompañado de imágenes inéditas, muestra su compromiso de enseñar lo que une a los seres humanos en la búsqueda del color.

En esta pieza audiovisual se da vida a algunas de las fotografías más icónicas del siglo XX a través de entrevistas exclusivas con familiares, amigos, colegas y con el propio fotógrafo. Con un acceso único al proceso creativo del fotógrafo, la película documental descubre cómo las vulnerabilidades de McCurry lo guiaron hacia el éxito mostrando su compromiso de registrar lo que define y une a la humanidad. Una carrera contra el tiempo en un mundo cada vez más fracturado y culturalmente homogéneo.

retratar el dolor

La carrera como fotógrafo de Steve McCurry comenzó en la guerra de Afganistán (1978-1992). Desde entonces ha cubierto numerosos conflictos a nivel internacional como la Guerra del Golfo o la guerra entre Irak e Irán, entre otros. Esto le ha permitido retratar algunos de los momentos más importantes de los conflictos bélicos contemporáneos.

Su trabajo ha sido publicado en revistas y medios de todo el mundo y, quizá, lo más destacado es su habitual colaboración con National Geographic. Además, desde 1986 es miembro de Magnum, una agencia mundial de fotografía. Su obra se centra en representar el dolor que suponen los conflictos en las vidas humanas y es por ello que la gran mayoría de sus fotografías retratan esa sensación indefinible que provoca la guerra.

