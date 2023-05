Actualizado 04/05/2023

Aprovechando el Día de Star Wars, Disney + lanza Sith, un nuevo corto animado que cuenta con numerosos guiños a la cultura española.

El calendario mundial cuenta con una gran cantidad de fechas importantes, y una de ellas es especialmente esperada por los aficionados de La Guerra de las Galaxias. Se trata del 4 de mayo, conocido como el Día Mundial de Star Wars. En esta fecha, millones de seguidores de la icónica saga creada por George Lucas celebran el surgimiento de una de las franquicias más legendarias de todos los tiempos.

Las festividades y eventos en honor a Star Wars se llevan a cabo en diversas partes del mundo, demostrando la enorme influencia que ha tenido la saga en la cultura popular y en la imaginación colectiva. Desde Disney + han querido aprovechar el tirón de esta fecha marcada en rojo para los fans de la saga y han lanzado Sith, una nueva propuesta animada que forma parte de la segunda temporada de Star Wars: Visions que acaba de lanzar Disney.

El corto ha sido dirigido por Rodrigo Blass, el director español que está causando sensación dentro del universo Star Wars. Con motivo del estreno, el propio Blass ha asegurado a Europa Press que «la mitología de Star Wars se ha expandido mucho y es difícil seguir todo lo que tiene. Pero lo que es interesante es que también es muy sencilla, y creo que es lo que le hace tan próxima al público».

«Parte de la problemática de cuando estás escribiendo para formato largo, televisión o cine, es que tienes que simplificar y crear una mitología, sobre todo si estás haciendo algo original. Parte de ese trabajo ya estaba hecho», explica Blaas sobre el proceso de creación. Este animador cuenta con una amplia trayectoria en estudios como Pixar y DreamWorks y recibió un premio Emmy por su trabajo en la serie Trollhunters y admite que nunca habría imaginado tener la oportunidad de trabajar en la franquicia de ficción más famosa: «Es una llamada que no te esperas».

guiños a la cultura española

La mano de Blaas se ve reflejada en que a lo largo del corto hay guiños constantes a la cultura española. Una espada láser con reminiscencias de la Tizona del Cid o una sith llamada Lola son solo algunos de ejemplos de ello. De hecho, el propio Blaas explica que «incluso querían trabajar técnicas de esgrima española, así que estuvimos haciendo mucha búsqueda de todo para poder ponerlo».

En los últimos años hemos presenciado destacados hitos de la animación española, y este es uno más que confirma el buen momento en el que se encuentra esta industria dentro del panorama internacional. El más destacado fue el Oscar que recibió Alberto Mielgo por El limpiaparabrisas, que ha estado acompañado por otras producciones de calidad, numerosos galardones y un reconocido prestigio internacional.

día star wars

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars porque es una fecha que hace referencia a una frase popular de la saga de películas de ciencia ficción creada por George Lucas. La frase en inglés «May the Fourth be with you» (que significa «Que la fuerza te acompañe») se asemeja fonéticamente a «May the force be with you», una de las frases más icónicas de la franquicia. Los fanáticos de Star Wars comenzaron a celebrar este día en la década de 1970, y desde entonces se ha convertido en una festividad popular para los amantes de la saga en todo el mundo.