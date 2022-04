Una nueva identidad realizada por Serial Cut para los MAs de Mr.Marcel School. Modular, etérea y construida mediante la combinación de piezas, cada una con un significado e intención. Imágenes en las que destaca el juego con diferentes materiales, colores y luces y sombras.







Digital, physical, virtual. Estas son las tres bases de Serial Cut, estudio de dirección creativa y artística fundado en 1999 por Sergio del Puerto. Siempre desde la creación de algo icónico, en sus proyectos destaca la cercanía y lo orgánico en un trabajo vinculado desde sus inicios a la publicidad y el mundo de la cultura. Un trabajo lleno de referencias para cualquier persona vinculada al diseño, atravesado por la animación, las imágenes y las realidades extendidas.

Adobe, Nike, Microsoft, Diesel, Facebook, Fenty, Toyota, Givenchy, Ray-Ban, Spotify; medios como The NY Times Mag, Rolling Stone, The Guardian y El País, o agencias de Nueva York, Singapur, Chicago, París y Londres son solo algunos de sus clientes. Clientes de todo tamaño y procedencia, puesto que para ellos el interés no está tanto en el cliente en sí, como en el propio proyecto.

Destacable es su «Purely Iconic», proyecto de realización propia para festejar su 20 aniversario. En él se aglutinan todas las técnicas que podían hacer, una mezcla de toda su técnica física y digital en ese momento. Un proyecto muy complicado donde «nos exigimos más que ningún otro cliente», asegura Sergio durante la conversación mantenida a cabo junto con Javier N. Roy, director de Mr.Marcel School, y orquestada por Raúl Ramos, más conocido como Pink Morro. Eso es algo que destaca de Mr.Marcel, el nivel de excelencia y exigencia para generar algo con calidad, una forma de trabajar con el alumnado que también se quiere trasladar a la imagen, algo con lo que, cuenta, se identifica.

¿Por qué esta unión entre Serial Cut y Mr.Marcel School? Por la conexión, la misma visión del diseño, ese querer ir más allá y cuidar todo siempre al detalle, coinciden tanto Sergio del Puerto como Javier N. Roy. «Con la imagen hemos conseguido llegar a ese punto de cercanía, de aglutinar diferentes valores y significados en una única forma. Piezas etéreas, pero a la vez sólidas que confluyen en una».

Mr.Marcel buscaba una identidad honesta que reflejase realmente lo que los alumnos van a encontrarse. Los MA presentes en la escuela desde hace más de 10 años son cursos muy especiales y así lo transmite su propia definición: «Los MAs son más. Más especiales, más ambiciosos. Y están ideados para dejar más poso. Una formación transversal y cuidada al detalle. Creada para elevar y sofisticar, adquiriendo profundidad». Cursos para 20 alumnos cuidadosamente seleccionados en una única edición anual que plantean un recorrido alrededor de los ejes esenciales del diseño y son impartidos por profesionales muy reconocidos del sector.

«La imagen tiene que tener un twist, un plus, un toque que otras no tengan. Algo que tiene que resaltar y el concepto es lo primero, para a partir de ahí afinar todas las características que componen ese proyecto para que así destaque y aguante en el tiempo.» Sergio del Puerto, fundador de Serial Cut

El proceso creativo «ha sido algo que quiero recalcar. Un trabajo en equipo brutal, entre la escuela y el estudio, en el que se ha trabajado desde unas pautas conceptuales, pero principalmente desde la confianza», apunta el fundador de Serial Cut.

Desde el primer momento, había algo claro: la imagen debía ser modular y formar parte de una misma familia. El concepto módulo estuvo presente desde ese momento inicial debido a la propia naturaleza de los cursos, cinco módulos que componen un recorrido from research to the market. Visualmente esto se representa mediante una forma compacta construida a partir de la suma de diferentes piezas, todas necesarias y complementarias entre sí. Una buena metáfora y toda una declaración de principios que muestra la forma de ver el diseño y la educación en Mr.Marcel, además del carácter holístico y transversal de su propuesta. Es interesante ver el reflejo de estos en el tablero de Miro que comparte Sergio y que puede verse en el vídeo de la entrevista.

Esas primeras aproximaciones muestran la forma de las piezas, sin texturas, y sientan las bases de su proceso de construcción. Ya en ese punto aparece un detalle: en todos los módulos podemos localizar una M y una A. Es algo imperceptible a simple vista, casi oculto, pero que muestra ese querer hacer excepcional en el que el detalle es muy importante.

Definidas las piezas, aún sin textura, se comienzan a realizar composiciones más avanzadas, sólidas y diferentes que a la vez pertenecieran al mismo universo. Comienzan los juegos con la luz y los diferentes materiales, un juego amplio con el concepto que buscaba aportar calidez y cercanía y ayudó a encontrar las diferentes materialidades y colores. Todo respira un aire muy contemporáneo en el que finalmente todos los módulos encajan perfectamente.

Cinco piezas para cinco cursos, una propuesta que ilustra una formación holística y multidisciplinar. Una identidad con personalidad propia y muy definida, si bien diferente y complementaria en cada una de sus partes fruto del trabajo conjunto entre dos personas que se vuelven a encontrar después de casi veinte años sin coincidir profesionalmente. Un reencuentro tras una amplia trayectoria que deviene en un trabajo que desde el primer momento Sergio entiende como «de portfolio». A buen diseñador, pocas palabras bastan.

Además, Mr.Marcel en su búsqueda por facilitar formación de calidad a precios asequibles, ofrece becas del 50% a aquellas personas con una gran vocación y capacidad, pero escasos recursos económicos. Tienes hasta el 17 de abril de 2022 para presentar tu candidatura si es tu caso.