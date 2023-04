El plazo de inscripción de candidaturas a los premios Ascenders del Type Directors Club finaliza el próximo 15 de abril. Los Ascenders premian el talento enfocado en la tipografía.

Creado por Type Directors Club, Ascenders reconoce a los diseñadores en ascenso. Ascenders es para todos los creativos tipográficos de 35 años o menos (así que si naciste en 1987 o después, sigue leyendo). Los aspirantes pueden postularse individualmente o como dúo.

La inscripción requiere enviar un porfolio con seis de tus mejores obras, ni una más ni una menos. Para cada trabajo se pueden enviar hasta seis imágenes o videos, y una breve descripción del proyecto.

Da igual que los proyectos hayan sido creados para un cliente o se hayan hecho para crear porfolio, da igual si son grandes o pequeños proyectos, animados o estáticos, realizados recientemente o hace mucho tiempo. Siempre que el aspirante (y su socio en la creatividad si se presentan como dúo) tuvieran 35 años o menos cuando comenzó 2023, son elegibles.

El concurso para jóvenes diseñadores Ascenders nació en 2018 para poner en valor el talento increíble en el uso de la tipografía, el diseño de tipos y el lettering.

ser premiado

Entre los ganadores anteriores destacados de Ascenders se encuentran Au Chon Hin (Macao, 2022), Kevin Cantrell (Mantua, EE. UU., 2018), Roxane Gataud (Bruselas, 2022), Gemma O’Brien (Sídney, 2022), Juan Carlos Pagan (Nueva York, 2018). ), Tré Seals (Maryland, 2018), entre otros.

«Ascenders es el espacio para confrontarte contigo mismo y superar el mayor obstáculo: la percepción limitada que tenemos de nosotros mismos cuando estamos comenzando», ha dicho Fer Cozzi, diseñadora gráfica y tipográfica, ganadora de Ascenders en 2019 y juez el año pasado.

«Este premio no va de tener el porfolio perfecto, sino más bien de mirar hacia el futuro —agregó—. Los proyectos de los “ascenders” deben contener convicción, no solo mostrar habilidad técnica. No puedo esperar a ver qué mostrarán los ganadores de este año, ya que sin duda revelará hacia dónde se dirige la disciplina».

coste de participación

La fecha límite para la presentación de trabajos es el 15 de abril. Ascenders es una concurso global y reconoce la disparidad financiera entre países y regiones. Con esto en mente, Ascenders ofrece cuatro niveles de precios: regiones de precio completo: $150 USD, regiones de nivel medio: $100 USD, regiones de bajo precio: $50 y gratis para aquellos diseñadores de Afganistán, Eritrea, Etiopía, Myanmar, Palestina, Somalia , Ucrania o Yemen.

Los porfolios serán evaluados por un panel de jueces expertos.

→Para más información, visita la web de Ascenders aquí.