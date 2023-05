Gordo ha aprovechado el tirón de la campaña electoral para promocionar su marca con una imagen de Rita Barberá, una interesante acción de real time marketing en la que la IA ha jugado un papel fundamental.

La imagen de Rita Barberá ha vuelto a las calles de Valencia. Una escena que era más que habitual en la Ciudad del Túria en las campañas electorales de las últimas décadas se ha vuelto a repetir este año por un motivo muy distinto. Y es que la icónica alcaldesa ha sido recreada por Inteligencia Artificial para ser la imagen central de la campaña del Club Gordo, un empresa que monta fiestas tecno todos los viernes desde hace 8 años en Valencia.

Desde el principio, desde Gordo han querido diferenciarse siempre en la escena tecno a través de una comunicación esencialmente creativa. Ejemplo de ello es que destacan por no anunciar a los artistas que van a sus eventos o no dejan hacer vídeos de sus fiestas, entre otras cosas. Esto les ha llevado a desarrollar una comunicación diferencial, en la que vuelcan todo su universo alrededor de una marca con un tono tanto irónico como crítico.

Gordo destaca por llevar a cabo una comunicación esencialmente creativa

En este fuerzo por llevar la comunicación a otro nivel, decidieron resucitar a Rita Barberá. Pablo Barberá es el director creativo del Club Gordo, y asegura que querían hacer algo bastante potente: «Estando en Valencia, en unas elecciones en las que no se sabe que va a pasar, queríamos recordarle a la gente que no se olvidase de los 25 años del gobierno de Rita Barberá». Cómo estaban trabajando todos los carteles con Inteligencia Artificial, decidieron pedir a la tecnología que les diera a «una señora de mediana edad que recordase ligeramente a Rita». El resultado no deja indiferente.

a tota virolla

También tomaron la decisión de que tenían que volver a sacar carteles de calle: «Nos hemos acostumbrado que toda la publicidad se haga online y hace años mucha gente y nosotros dejamos de invertir en carteles. Pero con la magia que tiene tener un póster en tu casa de una fiesta que has hecho teníamos que volver». “Puestos a elegir elige la más grande” es el eslogan que han escogido, un eslogan que según cuentan surgió solo y que está acompañado de la frase “A Tota Virolla”. El cartel lo sacaron en redes en Fallas, pero quisieron esperar a que estuvieran los carteles de la campaña electoral hechos para sacarlos a la calle y que hubiese gente que no conociese a Gordo que se preguntara si de verdad era un partido.

Pablo asegura que el buen resultado de la campaña ha sido inesperado: «No nos esperábamos que fuera a funcionar tanto. Hay un montón de gente subiéndolo a sus redes sociales, nos han llegado un montón de fotos de gente que los ha robado de la calle y los ha enmarcado en su casa». Una interesante forma de hacer crítica política y reivindicación de la cultura electrónica que no está dejando indiferente a los valencianos.

«No nos esperábamos que fuera a funcionar tanto» Pablo Barberá

No es la primera vez que utilizan unas elecciones para lanzar una campaña. En la campaña electoral de 2016 crearon un partido falso que se llamaba Amantes del Exceso cuyo candidato era Gordo Gordillo: «Ahí asentamos las bases de lo que era Gordo, un club sin postureos y sin zonas vip y fue bastante llamativo». En este sentido, asegura que querían recuperar ese sentimiento partidista de «porque no puedo, porque sino votaría al partido Gordo».