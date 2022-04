Imprimir un espécimen tipográfico hoy es mucho más que mostrar texto falso en todos los estilos posibles.

Además de mostrar las virtudes de las tipografías y de revelar sus detalles y los procesos que se siguieron para diseñarlas, algunos especímenes van mucho más allá y son ejemplos excepcionales de diseño editorial en los que el contenido tiene tanto valor como el vehículo para transmitirlo.

Si bien la función principal de un espécimen es ser un catálogo, una herramienta de promoción y venta, algunos especímenes tienen valor per se. Van más allá de su función primigenia y se convierten en objetos de deseo por ser productos valiosos tanto por su forma como por su contenido.

Muchos diseñadores y casi todos los tipógrafos, por no decir todos, tienen esta filia por los especímenes tipográficos antiguos. Su amor va más allá de las letras y se transfigura en un amor por el contenedor por antonomasia de letras.

En el pasado los especímenes tipográficos impresos eran una necesidad incuestionable: necesidad para las fundiciones, pues era su manera de dar a conocer y vender sus productos; y necesidad para los impresores, pues era su manera de conocer las tipografías disponibles y cuáles debían comprar según sus necesidades.

Sin embargo, con la llegada de las fundiciones digitales, los especímenes empezaron a mostrarse en formato digital. Parecía lógico, la tipografía era digital podía enseñarse sin necesidad de imprimir ningún documento. Pero a mediados de los 80, Rudy VanderLans y Zuzana Licko desde Emigre, iniciaron un camino que estaba por explorar.

Empezaron a diseñar, imprimir y encuadernar maravillosos librillos con cada una de las nuevas tipografías que lanzaban al mercado. Según el propio VanderLans, porque nada supera las bondades de sostener tu propia publicación que «huele a tinta y, lo que es mejor, te muestra exactamente qué aspecto tendrá tu tipografía una vez impresa».

Desde entonces muchas fundiciones digitales han querido esmerarse diseñando productos editoriales en los que mostrar «en todo su esplendor» las nuevas tipografías que presentaban.

hacer un libro

Hoefler & Co, reciente propiedad de Monotype, imprimió un espécimen tipográfico hace un par de años con todas sus tipografías. Es un libro maravilloso, fenomenalmente diseñado, bien producido y un ejemplo paradigmático de cómo debe ser un espécimen tipográfico. New and recent typefaces by Hoefler&Co llegó diez años después de su ultimo catálogo e incluye las novedades de la fundición.

Diseñado con atractivas y originales páginas, muestra las fuentes y los caracteres en diferentes cuerpos e intenta exponerlas en su mejor contexto con el objetivo de servir tanto como referencia práctica como como fuente de inspiración.

Este verano Typotheque publicaba Here, World Poem un espécimen de 560 páginas para mostrar su biblioteca de más de mil tipografías. Para este libro se encargó un poema de 560 palabras (tantas como páginas) al poeta indio Tishani Doshi. El libro, concebido como una celebración de la diversidad cultural, introduce los diferentes alfabetos que soportan las tipografías y 162 idiomas. Además, el espécimen incluye seis ensayos que abordan diferentes aspectos de la tipografía.

crear una librería

Underware, la fundición tipográfica holandesa (y finlandesa) de Akiem Helmling, Bas Jacobs y Sami Kortemäki, lleva desde 1999 creando soportes editoriales en los que poner sus tipografías en uso. Solo echando un vistazo a la sección de publicaciones de su web se puede observar la cantidad y variedad de su trabajo.

«Sí, nuestras publicaciones son diferentes a los tradicionales especímenes. En vez de listar por orden alfabético de la A a la Z, estamos convencidos de que las letras están diseñadas para transportar contenido. ¿Qué historia debería contar la publicación? La historia no es sólo para mostrar las formas de las letras, también para contar algo más. Cada proyecto es una nueva oportunidad para cooperar con otras personas.

Pero sobre todo, es importante que la publicación sea interesante tanto para lectores que no estén interesados en tipografía como para diseñadores que quieran observar la tipografía. Y los dos objetivos pueden combinarse a la perfección.





«Cuando acabamos la tipografía Fakir pensamos que sería apropiado publicar un texto sobre el sufrimiento voluntario. Le pedimos a Ruud Linssen, un autor que le va este rollo, que nos escribiera un texto. Lo que en un principio iba a ser un texto breve se extendió a cinco ensayos. Al final, lo que empezó con el objetivo inusual de una tipografía gótica para leer textos largos en cuerpos pequeños, acabó en una publicación que puede ser leída por gente interesada en el sufrimiento voluntario, pero también por diseñadores que quieren ver qué aspecto tiene esa gótica para cuerpos pequeños. «Y porque las góticas no son super fáciles

de leer —añade Jacobs—, los dos grupos objetivo acaban sufriendo voluntariamente con el libro».

specimag

Character Type Foundry ha publicado su segundo número de Characters, un producto editorial que ha convenido en llamar «specimag, una mezcla de revista y espécimen tipográfico». Según explica el propio Henning Skibbe «nuestro rico archivo de seleccionados especímenes tipográficos y revistas nos ha inspirado para combinar los dos en un espacio creativo en el que compartimos algunos pensamientos y reflexiones sobre tipografía, mientras presentamos nuestras nuevas tipografías».

Characters, n.º 2

El primer número de Characters, de 28 páginas, se incluía una entrevista a Peter Karow y presentaba la superfamilia NewsSans. El segundo número de la revista incluía un ensayo sobre las tendencias a la autodestrucción en la sociedad moderna y presentaba la superfamilia NewsSerif.

Editar una revista que incluya contenido interesante y relevante para los diseñadores así como información técnica sobre las tipografías es un concepto híbrido que tiene un futuro prometedor.



El periódico que sirve de especimen para Bulo, de Tipografies.

hacer un encargo

La pequeña fundición catalana Tipografies, liderada por Jordi Embodas, es un ejemplo de todos los recursos creativos que se pueden poner en marcha para mostrar una nueva tipografía.

Para Jordi Embodas los especímenes son «una cuestión de imagen, de prestigio, de sensibilidad. Es importante contribuir al conjunto de autoediciones y plantear publicaciones con un interés gráfico».

«Empecé por encargar los especímenes a mis estudios de diseño favoritos —nos cuenta Jordi Embodas, de Tipografies—; gente a la que admiro y cuyo trabajo me encanta. Es bonito encargar a otros diseñadores y sospechas que harán algo memorable con tus letras. Mi idea inicial fue hacer un libro para mostrar todo el catálogo. Se lo planteé a Mucho, y me recomendaron hacer varios especímenes, específicos para cada familia tipográfica».

para regalar

Ben Kiel y Jesse Ragan, de la fundición americana XYZ Type, se aliaron con Kelli Anderson para conmemorar el lanzamiento de su tipografía monoespaciada Aglet Mono. Kelli Anderson diseñó un póster impreso en risografía a cinco tintas que, sin lugar a dudas, dejaba patente que la tipografía era monoespaciada. El póster se enviaba a cualquiera que licenciara siquiera una estilo de la tipografía.

How to speak es, de momento, una colección de dos libros infantiles editados por la fundición de Cyrus Highsmith. El primero de de los libros, How to speak rooster, ilustrado por el propio Highsmith, y el segundo, How to speak dog, ilustrado por June Shin. Cada uno de los libros infantiles incluye varias de las tipografías de la fundición.

La propia Shin explica que hicieron el libro para regalar en las conferencias de diseño, esperando que no acabara en la papelera u olvidado en la habitación del hotel «porque todo el mundo conoce a un niño a quien regalárselo». También, añade Shin, «nos gusta bromear diciendo que es una inversión a largo plazo, esperando que los niños que crezcan con nuestros libros se conviertan en fanáticos acérrimos de nuestras fuentes dentro de 20 años».

Como nos contaba Bas Jacobs de la fundición Underware, «la cuestión no es tanto si las tipografías, solo porque sean digitales, deberían presentarse digitalmente. La cuestión, creo, es si la abundancia de nuevas tipografías justifica que cada familia sea presentada físicamente».

En Grilli Type lo tienen claro, cada lanzamiento de una tipografía se realiza con un micrositio web para dicha tipografía… y se acompaña con algunos materiales impresos que mimetizan el diseño de la microweb. «Nosotros no vemos los impresos y las microwebs como cosas diferentes, sino como la misma cosa en un medio diferente. Los diferentes soportes nos permiten diferentes formas de contar historias».