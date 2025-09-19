Allen Lane, fundador de Penguin Books en Londres en 1935, es el responsable de un invento maravilloso, el libro de bolsillo. Literatura de calidad en ediciones en r\u00fastica a seis peniques (Ernest Hemingway, Agatha Christie\u2026), toda una revoluci\u00f3n que cambi\u00f3 de arriba abajo el negocio editorial y, lo m\u00e1s importante, hizo accesible a toda la poblaci\u00f3n la lectura de buenos libros. Con el correr de los a\u00f1os, Penguin Books se ha convertido una de las editoriales m\u00e1s ilustres del mundo, un emporio editorial que cumple 90 a\u00f1os. Y para celebrarlo acaba de estrenar una nueva tipograf\u00eda corporativa, \u00abPenguin Inclusive Sans\u00bb. \u00abPenguin Inclusive Sans\u00bb ha sido dise\u00f1ada por Olivia King, directora creativa independiente especializada en branding y dise\u00f1o tipogr\u00e1fico, quien recibi\u00f3 el encargo de Penguin de elaborar una versi\u00f3n personalizada para la editorial de su \u00abInclusive Sans\u00bb. \u00abInsclusive Sans\u00bb es una tipograf\u00eda para texto dise\u00f1ada bajo los par\u00e1metros de accesibilidad y legibilidad que se desprenden de las m\u00e1s recientes investigaciones acad\u00e9micas sobre la materia, sobre todo, las de Sophie Beier, que expone en su libro \u00abReading Letters: Designing for Legibility\u00bb, y las de Microsoft alrededor \u00abSitka\u00bb, tipograf\u00eda dise\u00f1ada por el legendario Matthew Carter. En cierto modo, la idea de accesibilidad y legibilidad que alienta a \u00abPenguin Inclusive Sans\u00bb es la misma que llev\u00f3 a Allen Lane a poner a disposici\u00f3n de cualquier persona aquellos libros de bolsillo. A lo largo de sus nueve d\u00e9cadas de historia, Penguin ha usado un amplio abanico de tipograf\u00edas (\u00abGill Sans\u00bb, \u00abAvant Garde\u00bb, \u00abHelvetica\u00bb). As\u00ed que m\u00e1s que un compendio tipogr\u00e1fico que rindiera homenaje a estos estilos, lo que la editorial demandaba en estos momentos es que su nueva tipograf\u00eda fuera una respuesta a los requerimientos del presente, es decir, accesibilidad, legibilidad y ofreciera a la marca coherencia y consistencia mediante una identidad tipogr\u00e1fica global en contacto directo con su p\u00fablico a trav\u00e9s de m\u00faltiples formatos diferentes. \u00abPenguin Inclusive Sans\u00bb es pues una humanista de base grotesca con toques desenfadados, continuando el esp\u00edritu \u00abdigno pero fr\u00edvolo\u00bb del legendario ping\u00fcino, s\u00edmbolo de la marca desde sus inicios. \u00abPenguin Inclusive Sans\u00bb est\u00e1 formada por cuatro estilos \u2014display, bold, regular y light\u2014 con sus respectivas cursivas y conforma una voz m\u00faltiple a la vez que coherente y reconocible en cualquier soporte y en cualquier tama\u00f1o, desde la pantalla del m\u00f3vil hasta enormes carteles publicitarios.