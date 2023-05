Actualizado 10/05/2023

La ONCE ha dado un giro en su comunicación de la mano de Ogilvy Madrid para reivindicar el «bienvivir».

Ogilvy Madrid acaba de presentar su nueva campaña para el Cuponazo de la ONCE, «Sé rico en vivir», y con ella la Organización estrena un nuevo territorio de comunicación: «El bienvivir». El objetivo de esta acción es transmitir ilusión para conectar de una manera más cercana con el consumidor.

«El bienvivir» es un territorio asociado a circunstancias que facilitan el bienestar emocional como puede ser compartir y disfrutar de la vida con las personas que nos importan o disponer de tiempo para hacer lo que nos gusta, desde una posición de tranquilidad económica. Un estado en el que la ONCE quiere poner el acento para dar un giro a su comunicación.

Fotograma del anuncio.

Fruto de este trabajo estratégico desarrollado por la Agencia a partir del briefing aportado por la ONCE, se ha diseñado la campaña «Sé rico en vivir» para el Cuponazo de la ONCE. La primera que se nutre de este nuevo territorio, «el bienvivir», para contar historias que no hablan de coches, yates o casas, sino de valores intangibles, de «sobremesas, de desayunos largos, de risas». Una campaña con un tono diferente, con la que se busca transmitir una perspectiva distinta de la vida cargada de ilusión, y conectar de una manera cercana con el consumidor.

En palabras de Jesús Rasines, director creativo ejecutivo de Ogilvy Madrid «esta campaña supone un giro estratégico en la comunicación de ONCE». Al mismo tiempo, ha asegurado que es «una nueva forma de conectar con los consumidores, un nuevo territorio expresivo marcado por una actitud más relajada y por la búsqueda de horizontes más aspiracionales».

