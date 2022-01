El workshop comienza hoy 10 de enero y entre los proyectos participantes hay 9 series, 6 cortometrajes, 4 largometrajes y 1 videoclip.

Next Lab ha anunciado los veinte proyectos seleccionados para la segunda edición de su workshop, que arranca hoy 10 de enero con una primera fase online. El total de candidaturas aspirantes ha ascendido a 45 propuestas, las cuales han llegado desde once países: Argentina, Brasil, España, Israel, Italia, México, Nigeria, Perú, Portugal, Rumanía, Uzbekistán y Venezuela.

Gracias a una exitosa primera edición, Next Lab ha conseguido nuevos socios estratégicos como Europa Creativa MEDIA, la Dirección General de Industrias Culturales y DeAPlaneta Entertainment, así como el patrocinio principal por segundo año consecutivo de la Comunidad de Madrid. Por todo ello, Next Lab ha crecido y ha podido apoyar a más del doble de proyectos que en su primera edición.

La selección final destaca tanto por la calidad e internacionalidad de los proyectos como por la variedad de formatos, estando conformada por 9 series, 6 cortometrajes, 4 largometrajes y 1 videoclip de seis nacionalidades diferentes, incluyendo una coproducción.

de 20 a 10 proyectos

Tras una primera fase online de seis semanas con aprendizaje de las herramientas, trabajo en el proyecto y masterclass, posteriormente solo 10 de estos proyectos formarán parte de la segunda fase del workshop, que se celebrará de forma presencial en Madrid del 21 al 24 de febrero.

proyectos seleccionados

El formato más repetido entre los seleccionados ha sido el de serie, con una aplastante representación española mediante los proyectos: Adálion: Tierra de Maokis de Marcos Sánchez Lastra (con participación de Hugo de Juan); Cherry Tree House de Paula J. Bueno y Sonia Sánchez; Cretácico 96 de Rafael Carmona González; Hades, The Underworld de José Antonio Cerro; Marla & The Guardians of Time de Belinda Bonan; Onion & Pea de David Tomaselli y Jose M. Villena; Plock de Javier Bernardino Alonso; y Twins de Carlos Escutia García.

Entre los proyectos de series seleccionados encontramos también al ganador del Premio DeAPlaneta Entertainment, Animal Drone League de Christian Garnez, España, la cual contará de forma complementaria con 3 meses de mentoría con expertos internacionales.

Además, tendrá la oportunidad de construir una marca trabajando en conjunto con DeAPlaneta Entertainment, partiendo de su idea original y apoyándose en los más de 20 años de experiencia de la compañía produciendo y distribuyendo contenidos a nivel global.

El apoyo por parte de la compañía, líder en Europa en la creación y comercialización de entretenimiento para toda la familia, es una de las grandes novedades de esta segunda edición.

Seis son los proyectos de cortometrajes que desarrollarán su teaser utilizando tecnologías disruptivas, en una selección marcada por la pluralidad entre las procedencias de los participantes: 40 Days Without the Sun de João Furia, Brasil; Buscando a Ana de Inés Vecilla Fernández, España; Lumen de Enric Sant, España; The Elephant I Found Under My Skin de Shaool Levy y Daniel Sweed, Israel: The Iron Dragon de Valentin Urziceanu, Rumanía (con participación de Adrian Băluță y Mirona Radu) y Wan de Víctor Monigote, España.

También participarán en esta segunda edición del workshop cuatro proyectos de largometrajes: Draw-Tablas de Lorenzo Degl ́Innocenti y Xosé Zapata, España, Portugal (con participación de Nacho Laya Gómez y Lorenzo Degl ́Innocenti); El Olvido de Claudia Ruiz, Argentina (con participación de Ana Inés Flores); Osikran de Esther Ji, España; y Viaje al Bosque Olvidado de Noelia Mª Muíño González, España. La selección la completa el proyecto de videoclip Amplitune de David Mingorance, España.

Estos veinte proyectos trabajarán sobre la aplicación de herramientas creativas dentro del entorno virtual y recibirán asesoría sobre cómo ser producidos, aplicando I+D+i y la tecnología más reciente.

El resultado final será una pieza animada a modo de teaser de cada proyecto participante. Los diez proyectos que pasen a la fase presencial presentarán su teaser en el posterior evento, que se celebrará los días 25 y 26 de febrero en Madrid de forma presencial. Un jurado internacional seleccionará los dos ganadores que se presentarán durante Annecy MIFA 2022.

los profesores

En cuanto a los expertos que formarán parte del profesorado de esta edición se encuentran el director de animación y artista digital Federico Moreno Breser, CG Supervisor en Reel Fx y experto en el programa Quill; Raúl Colomer, CG Supervisor en Pinkman.tv (productora de Alberto Mielgo) y enfocado en el desarrollo e implementación de flujos de trabajo con realtime en animación 2D y 3D, usando la tecnología inmersiva para la previsualización mediante el uso de software libre; y Daniel Martín Peixe, animador con 12 años de experiencia en Disney (entre ellas Zootopia y Moana, ambas de 2016), que actualmente trabaja en Moon Studios como animador de cinemáticas.

Next Lab 2022 cuenta con el patrocinio principal de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; el patrocinio de Europa Creativa MEDIA, DeAPlaneta Entertainment y de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte; la colaboración de Enisa, Annecy Festival, ICAA y Weird Market; y el apoyo de Tangram Solutions, Welaw, Pixel Cluster Madrid, Clan VR y Real o Virtual.

