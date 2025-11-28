La tipograf\u00eda es hija de su tiempo. Tras unos a\u00f1os de locura creativa, que por fortuna no parece remitir, ahora se vislumbra cierta propensi\u00f3n a la serenidad. Y la serenidad, a veces, muchas veces, se encuentra en el pasado. Y no precisamente porque el pasado haya sido algo parecido a sereno, sino porque permite extraer ense\u00f1anzas. En este sentido, venimos observando movimientos consistentes en \u00abrecuperar\u00bb modelos tipogr\u00e1ficos ic\u00f3nicos de otras \u00e9pocas. Ha sucedido con la Helvetica, con la Futura y ahora con la Gotham. A pesar de ser una tipograf\u00eda joven \u2014dise\u00f1ada en 2000 por Tobias Frere-Jones e inspirada, adem\u00e1s de en la rotulaci\u00f3n del viejo Nueva York, en el estilo geom\u00e9trico, precisamente, de la Futura\u2014, su exitosa trayectoria la ha llevado a convertirse en un cl\u00e1sico. Sobre todo a partir de utilizaci\u00f3n como tipograf\u00eda principal para la campa\u00f1a presidencial de Barak Obama en 2007. Una campa\u00f1a que marc\u00f3 un punto de inflexi\u00f3n en la comunicaci\u00f3n pol\u00edtica, cuya influencia se dej\u00f3 sentir en todo el mundo. Como suele ser habitual con los expresidentes de Estados Unidos, al dejar la Casa Blanca, Obama constituy\u00f3 su propia fundaci\u00f3n \u2014Obama Foundation\u2014 para continuar apoyando diversas causas pol\u00edticas y sociales, adem\u00e1s de supervisar la construcci\u00f3n del Centro Presidencial Barack Obama, instituci\u00f3n que contendr\u00e1 la biblioteca presidencial y el museo dedicados al 44.\u00ba Presidente de los Estados Unidos que se est\u00e1 construyendo en Chicago. No hab\u00eda dudas de que el dise\u00f1o de la identidad visual de estas instituciones deb\u00eda ser una especie de continuaci\u00f3n de aquella hist\u00f3rica campa\u00f1a presidencial. Sin embargo se plante\u00f3 la cuesti\u00f3n de renovar la tipograf\u00eda, la Gotham, hacerla evolucionar para que se adaptara a estos nuevos retos y estos nuevos tiempos. Para ello, Manual, la cnsultora de branding a cargo de la identidad visual de la Fundaci\u00f3n Obama, y Monotype se han asociado para expandir la Gotham hacia nuevas voces y nuevas fronteras visuales. El resultado, partiendo de la Gotham Bold que rein\u00f3 en 2007, es Gotham Condensed Bold, acompa\u00f1ada de Gotham Inline, Gotham Slab y Gotham Stencil.\u00a0 \u00bfEl tiempo de los revivals? El proyecto tipogr\u00e1fico para la Fundaci\u00f3n Obama no responde exactamente a la idea de revival, pero junto a los casos de la Helvetica y la Futura mencionados al inicio nos da pie a reflexionar acerca de un posible nuevo camino que parece vislumbrarse en el dise\u00f1o tipogr\u00e1fico inmediato. El caso es que detectamos una cierta tendencia a \u00abrenovar\u00bb tipograf\u00edas que marcaron una \u00e9poca para adaptarlas a la vertiginosa actualidad del siglo XXI, un tiempo que podr\u00eda definirse como de ca\u00f3tico eclecticismo. En internet \u00abest\u00e1 todo\u00bb y parece que \u00abtodo vale\u00bb. Tal vez esta propensi\u00f3n a poner la vista en tipograf\u00edas que marcaron \u00e9poca por su calidad se deba a una cierta b\u00fasqueda de equilibrio y solidez en un tiempo excesivamente l\u00edquido, propenso a los efluvios culturales, a la levedad, a que el reel sea la medida de la atenci\u00f3n que somos capaces de prestara un asunto. Pero el dise\u00f1o, y el arte en general, nos demuestra que si se quiere trascender hay, en primer lugar, que tratar de superar este despreocupado escepticismo que nos lleva a convencernos de que nada importa. No se trata, ni mucho menos, de volver a confiar en el m\u00e1s all\u00e1 ni de adherirse a las \u00faltimas modas confesionales, sino de recapitular, conocer y comprender lo mejor que se ha hecho en tipograf\u00eda y continuar por la senda emprendida hace siglos por los grandes maestros de la tipograf\u00eda. Es decir, de detenerse, mirar alrededor y pensar con calma. Personalmente, siempre me ha gustado emplear el t\u00e9rmino \u00abdi\u00e1logo\u00bb para referirme a lo que pudiera ser un constante flujo de conocimiento entre pasado y presente.\u00a0 Alguien podr\u00eda aducir que no hay nada nuevo bajo el sol tipogr\u00e1fico, pero no creo que se trate de eso. En estas mismas p\u00e1ginas hemos celebrado la imaginaci\u00f3n, la experimentaci\u00f3n e incluso la disrupci\u00f3n que reinan en la tipograf\u00eda desde hace a\u00f1os y que ha dado frutos a veces extraordinarios. Pero si todo es experimental y rupturista, entonces nada lo es. Y por eso ahora asome esta especie de movimiento conservador que, en lugar de arriesgar, va a lo seguro. Dec\u00eda un viejo flamenco que hay que saber de d\u00f3nde se viene para saber ad\u00f3nde se va.