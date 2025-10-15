Gràffica presenta una nueva entrega de su Biblioteca dedicada a Milton Glaser, uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX. El libro, escrito por Vicente Ortiz, traza un retrato profundo de su vida y pensamiento, y analiza su obra en el contexto cultural, político y social que la hizo posible.

Han pasado diez años desde que Gràffica lanzó la Biblioteca Gràffica, una colección dedicada a los grandes nombres del diseño y la cultura visual. Una década después, la serie suma un nuevo título con un protagonista que, de alguna forma, siempre estuvo en su origen: Milton Glaser.

Cuando se ideó la colección, incluso en las primeras maquetas y presentaciones, Glaser fue el primer autor al que se quiso dedicar un libro. Sin embargo, ha tenido que pasar el tiempo —y encontrar la voz adecuada— para poder hacerlo realidad. Esa voz es la de Vicente Ortiz, autor del volumen, cuya escritura combina la precisión del investigador con la mirada del ensayista.

Durante más de dos años, Ortiz ha seguido el rastro del diseñador neoyorquino con una dedicación casi detectivesca: ha adquirido todos los libros sobre Glaser que ha podido encontrar, reconstruido su archivo visual y formado un auténtico “equipo de investigación” para acercarse a su legado. Su trabajo culmina con un testimonio inédito: una entrevista con el último jefe de estudio de Milton Glaser, que acompañó al maestro hasta el final de sus días y que revela detalles íntimos sobre su manera de trabajar, su pensamiento y los consejos que seguía transmitiendo.

El resultado es una historia profundamente documentada y personal, que trasciende la biografía para situar a Glaser dentro de su tiempo. El libro analiza su obra desde un contexto cultural, político y económico más amplio, y explica sus decisiones de diseño como expresiones de una mirada crítica, social y humanista.

Más allá de los iconos populares —el cartel psicodélico de Bob Dylan o el célebre I ♥ NY—, el volumen permite descubrir al Glaser editor, ilustrador, pedagogo y pensador. Un autor que entendió el diseño como una forma de cambiar la percepción del mundo.

Con esta nueva entrega, la Biblioteca Gràffica añade un capítulo más a una serie que busca profundizar en la vida y la obra de los grandes referentes del diseño, lejos de los tópicos y con el rigor que merecen. Porque, como demuestra este libro, no siempre es fácil encontrar autores capaces de sumergirse en una figura y devolverla viva, compleja y necesaria.

El libro Milton Glaser ya está disponible por 19.95 € tienda Gràffica y en librerías especializadas.

Actualizado 15/10/2025