Actualizado 10/07/2023

UDIT, Universidad de Diseño y Tecnología, lanza el Máster Oficial en Ilustración que ofrece un plan de estudios adaptado a las nuevas necesidades del sector creativo, sin olvidar la esencia del oficio del ilustrador.

En un momento histórico en el que la Inteligencia Artificial está en auge y las nuevas tecnologías no paran de evolucionar, el oficio de ilustrador es más necesario que nunca para un nuevo escenario repleto de incógnitas. Este cambio ha provocado que las empresas necesiten profesionales capaces de formular un nuevo inventario que repiense los productos, servicios y experiencias a través de la creatividad y ahí es donde la figura del ilustrador se convierte en indispensable.

El mundo de la ilustración con sus múltiples aplicaciones está presente en una infinitud de soportes que nos rodean, desde la prensa escrita hasta la publicidad digital pasando por las nuevas demandas del sector de la animación. Los estudios, las editoriales y los espacios de arte buscan incorporar profesionales con este perfil que sepan sintetizar y trasladar sus ideas al lenguaje visual.

Es por ello que la nueva realidad del sector exige profesionales cualificados y de primer nivel que sepan aportar valor y enfrentarse a los nuevos retos creativos que la tecnología nos presenta. Y, para ello, es fundamental dar con una formación que no solo sirva como complemento, sino que impregne al alumno de todas las cualidades y herramientas que va a necesitar a la hora de llevar a cabo su trabajo.

Un buen ejemplo de ello es el Máster Universitario en Ilustración que acaba de lanzar UDIT. Se trata de una oferta formativa que presenta un espacio de encuentro para todas las salidas profesionales del sector, partiendo de las más convencionales relacionadas con la prensa, el álbum ilustrado o la publicidad, pero acercándose también a los nuevos formatos audiovisuales de la animación con su cada vez mayor aplicación para las redes sociales.

El objetivo de este programa es formar profesionales multidisciplinares capaces de desenvolverse transversalmente dentro de las disciplinas más relevantes de la ilustración (en entornos físico y digital), respondiendo a la demanda creciente de empleo en estas áreas. Frente a otras propuestas similares, es interesante destacar que se trata de una formación oficial y cuenta con todas las ventajas que ello conlleva.

Máster de Ilustración de UDIT.

Con un año de duración, la primera edición de este Máster da comienzo en octubre en formato presencial en el campus de UDIT que son 13.000 m2 repartidos en tres edificios en el corazón de Madrid donde los alumnos pueden disfrutar de los equipos tecnológicos y profesionales que se utilizan en las grandes empresas.

un atractivo plan de estudios

El plan de estudios de este máster universitario está adaptado a las demandas actuales del mercado y esto es, sin duda, otro de sus aspectos más atractivos. El resultado es una experiencia formativa de extraordinario valor en la que el alumno se sumerge durante un año intenso en el mundo de la ilustración desde una visión holística, reforzada con talleres, visitas o masterclases que abordan cada una de las áreas impartidas para poder poner en práctica todo lo aprendido.

Se imparten un total de 8 asignaturas, a las que hay que añadir las prácticas externas y el Trabajo Final de Máster. Cada una de ellas está pensada para formar al alumno en un campo determinado de la Ilustración, con el objetivo final de ofrecer una visión tan completa como especializada del sector. De esta forma, el alumno podrá conocer desde cómo llevar a cabo el proceso creativo de la ilustración editorial hasta las técnicas más innovadoras de ilustración digital avanzada.

El máster está pensado para conectar a los alumnos con el mundo empresarial y por ello una parte fundamental son las prácticas externas. UDIT tiene firmados más de 2.000 convenios de prácticas con las principales empresas del sector, conscientes de que la relación entre la universidad y el mundo laboral es vital para el éxito profesional de los alumnos. Además, con esta conexión se consigue un flujo de ida y vuelta que activa la transferencia de conocimiento entre ambos sectores y aúna el rigor de la formación universitaria con una práctica profesional de vanguardia.

aprender de los mejores

Para especializarse en cualquier sector una cuestión indispensable es hacerlo de la mano de los referentes. Es por ello que este Máster cuenta entre su profesorado con algunas de las figuras más relevantes del panorama creativo nacional, un aspecto diferencial que hace que los alumnos conozcan los entresijos del mundo de la ilustración en primera persona y desde el primer momento. Repasemos a continuación los ocho nombres.

Javier Chavarría

Javier Chavarría, un artista plástico madrileño y doctor en Bellas Artes, ha enseñado durante treinta años en universidades nacionales e internacionales. Su carrera abarca diversas áreas creativas, como la escenografía, el diseño de vestuario y la ilustración. Ha publicado álbumes con Blur y ha expuesto sus dibujos en reconocidas ferias y galerías de arte como ARCO, Estampa. Magda Belloti y Columpio.

Jorge Arévalo

El ilustrador y director creativo Jorge Arévalo es otro de los docenes de este máster. Desde hace más de 20 años publica sus retratos en las principales revistas nacionales e internacionales como Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, Harper’s Bazaar, Rolling Stone o Esquire. Tiene publicados tres libros con su obra y sus diseños e ilustraciones forman parte de campañas publicitarias para marcas como RayBan, Deux ex Machina, Custo Barcelona o el Ayuntamiento de Madrid.

Inmaculada Corcho

Por su parte, Inmaculada Corcho es licenciada en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo y actualmente dirige el Museo ABC de Dibujo e Ilustración. Con una amplia experiencia en museos y colecciones de arte desde 1993, ha trabajado en investigación y gestión integral de proyectos culturales. También ha sido jurado en numerosos concursos y asesora para colecciones de arte. Su perfil la ha llevado a ser directora de la Fundación ICO y actualmente lidera el Museo ABC de Dibujo e Ilustración.

Victor Coyote

También podemos destacar a Víctor Coyote, músico, diseñador gráfico, pintor, autor de cómic, ilustrador, escritor, realizador de documentales y videoclips y, ocasionalmente, actor. En la década de los 80 participó en el ámbito del cómic participó en diversos números de la mítica revista Madriz y, desde entonces, ha publicado en revistas tanto del ámbito underground –Acordes y viñetas, El ojo clínico, Mr. Brain presenta… nº 5 o La historia del blues-, como en rotativas de gran tirada como el suplemento Magazine de El Mundo. Asimismo, cuenta con experiencia en el mundo editorial donde, entre otros trabajos, ilustró los cuentos infantiles La fantástica niña pequeña y la cigüeña pedigüeña (Destino, 2007) y Tío Budo (Pimentel, 2014).

Julia Montejo

Julia Montejo es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, posee dos certificados profesionales por UCLA Extension y es Doctora con una tesis sobre Hormonas y Creatividad por la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera profesional se ha desarrollado durante más de 25 años en el sector audiovisual, trabajando para productoras españolas y norteamericanas entre las que se encuentran Globomedia, Notrofilms, Disney Europa, NBC Universal Telemundo o Fox Internacional. Su trabajo ha sido reconocido con más de 20 premios internacionales entre los que destaca el premio ALMA (la versión latina de los Oscar) por No Turning Back, película que escribió y codirigió en Los Ángeles.

Pepe Medina

El ilustrador madrileño Pepe Medina también imparte clases en el Máster de Ilustración de UDIT. Su trayectoria tiene la doble vertiente de proyectos gráficos publicados en grupos editoriales y medios de comunicación. A nivel editorial ha trabajado para Penguin Clásicos, Salamandra, Alfaguara, Grijalbo, DeBolsillo, Bruguera, Reservoir Books y Taurus. En medios ha colaborado con periódicos y revistas como El País, Vanity Fair, ICON o Forbes. Con su proyección como artista plástico que usa el dibujo como medio de expresión, su trabajo gira en torno a la representación de la información.

Eva Vázquez

Cuentan además con Eva Vázquez, que estudió Arquitectura y Animación y, aunque dibujar fue algo que le gustó mucho desde su infancia, no se convirtió en su profesión hasta mucho tiempo después. Si ambas disciplinas parecían caminos distintos en un principio, se revelaron como los propulsores hacia un mundo maravilloso como lo es la realización de backgrounds para series y películas de animación. En ellas, Vázquez ha podido dibujar toda la arquitectura que tuviera oportunidad de imaginar, desde lo más real a lo más fantástico, comenzando así su andadura en la ilustración. A nivel editorial, su carrera profesional le ha llevado a trabajar con publicaciones de referencia a nivel nacional e internacional y, en el ámbito del diseño gráfico, ha realizado ilustraciones para carteles y folletos de numerosas instituciones y marcas.

David Despau

Por último, hay destacar entre el equipo docente a David Despau, un ilustrador internacional con base en Madrid. Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Diseño, ha trabajado en el campo del diseño y la publicidad. Ha sido director de arte y director creativo en agencias de publicidad digital en España. Sus clientes incluyen marcas reconocidas y sus trabajos han sido publicados en revistas internacionales de renombre como Time, New Yorker y DC Comics. Taschen lo ha reconocido como uno de los ilustradores más influyentes del mundo, y su obra ha sido destacada en varios libros y publicaciones.

La primera edición dará comienzo en octubre de 2023 y todavía quedan plazas disponibles para inscribirse. Para facilitar el acceso a esta formación y el crecimiento y desarrollo profesional de los talentos emergentes, UDIT cuenta con un sistema de becas propias que pueden ser solicitadas.

→ UDIT